В «белые списки» Минцифры вошли не все популярные системы мониторинга глюкозы для диабетиков

Минцифры утвердило белые списки систем непрерывного мониторинга глюкозы. Однако, родители детей с диабетом не видят в этих списках особого смысла.

Датчики непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) оповещают пациентов о высоком или низком уровне сахара, помогая предотвратить гипогликемию — критическое снижение уровня глюкозы в крови, которое может привести к коме или даже летальному исходу.

Согласно опубликованным данным, в перечень, который должен работать при отключении интернета, внесены приложения Yuwell Anytime, Follow Anytime, Anytime, Anytime Follow, POCTech CGM, «ДиаНянь», iCan Health, iCan Reach, Syai Link, FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre 2, Glutec, Lumiflex, Lumiflex Linx, Lumipod, Hematonix, Hematonix Max, MQ CGM, а также Medtrum EasyPatch, Medtrum EasyTouch, Medtrum EasyFollow, Medtrum EasySense.

Как заявили в ведомстве, все перечисленные системы «используют вычислительные ресурсы и обрабатывают данные исключительно на территории России». При этом в белые списки не попали системы CareLink компании Medtronic — главного поставщика инсулиновых помп на российском рынке.

Ранее родители детей с диабетом 1 типа жаловались, что лишились контроля за их уровнем глюкозы из-за отключений интернета в России. После чего была подана просьба в Роскомнадзор включить приложения для НМГ в белый список сервисов, которые должны работать при отключении интернета.

Однако, по мнению многих родителей, принятые меры глобально не решат проблему с удаленным контролем глюкозы. Во-первых, так называемые белые списки очень нестабильно работают, а во-вторых, в них внесены только официальные приложения, а большинство диабетиков используют неофициальные программы.

«Для меня эти белые списки не имеют никакого значения — данные с НМГ у сына идут через Juggluco на петлю AAPS <система замкнутого цикла автоматической подачи инсулина на основании данных с НМГ — The Insider>. Эти приложения никуда не внесены, поэтому, когда отключают интернет, — не работает ничего, передача данных глюкозы дистанционно невозможна», — рассказала The Insider мама ребенка с диабетом 1 типа из Балаково Саратовской области.

«Мы не пользуемся ни одним сервисом из этого списка. Как оно будет? Не знаю. Но через VPN пока всё работает. Но через VPN — это не белые списки, это еще черные списки», — пояснила в беседе с The Insider Юлия из Москвы, у которой ребенок пользуется инсулиновой помпой и мониторингом глюкозы, который также не вошел в опубликованные сегодня списки Минцифры.

Одна из возмущенных родителей пишет в профильной группе:

«Не понимаю этих белых списков, они всё равно не работают толком при отключении инета. Если сказать мягко, то „спасибо“ пока говорить и не за что. Это должно быть доступно всегда. Кроме того, как быть тем, кто пользуется другими программами? Короче, не интересуют их как всегда проблемы обычных людей».

Вопрос о включении приложений для мониторинга глюкозы в белые списки поднимали еще в декабре 2025 года во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным, на что он ответил, что «компоненты этих сервисов находятся за рубежом и противнику <...> легче выбирать цели для ударов».

Каким образом сервера носимых датчиков НМГ связаны с системой наведения или ПВО, Путин не пояснял. Он предложил тогда два способа решения проблемы: переход на российское программное обеспечение или перевод данных сервисов на территорию России.