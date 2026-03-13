В Москве заработали белые списки для мобильного интернета — «Коммерсантъ»

Система белых списков для мобильного интернета начала полноценно функционировать в Москве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников на телеком-рынке. Как говорит один из них, прежде система либо работала с перебоями, либо не работала вовсе. Корреспондент издания лично убедился, что в столичном метро мобильный интернет доступен именно в рамках белого списка.

Вместе с тем второй источник издания уточняет, что ситуация улучшилась лишь частично: в ряде районов города базовые станции по-прежнему отключены. Проблемы с мобильным интернетом и голосовой связью в Москве начались 6 марта.

Как сообщал ранее «Коммерсантъ», ограничения введены из «соображений безопасности»: операторы получили распоряжение отключить мобильный интернет в отдельных районах, чем и объясняются перебои со связью.

За пять дней ограничений эксперты оценили совокупный ущерб для московского бизнеса в 3–5 млрд рублей. Среди наиболее пострадавших — курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли. По оценке специалистов, Москва — крупнейший потребительский рынок интернет-торговли в стране, и подобные ограничения в первую очередь бьют по среднему и малому бизнесу.

