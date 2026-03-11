5 дней ограничения интернета в Москве нанесли ущерб бизнесу на миллиарды рублей — «Коммерсантъ»

Массовое отключение мобильного интернета и перебои с голосовой связью нанесли ущерб московскому бизнесу в размере от 3 млрд до 5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». Больше всего пострадали курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли. В первую очередь ограничения связи сказываются на среднем и малом бизнесе. Москва — крупнейший потребительский рынок интернет-торговли в стране, отметили в ассоциации профильных компаний.

Проблемы с интернетом в столице продолжаются уже пятый день подряд. Жители сообщают о невозможности подключиться к сети в центре города и на ряде веток метро. В некоторых районах абонентам были доступны только отдельные сайты из «белого списка». Проблемы наблюдались и в Санкт-Петербурге. Операторы связи объясняют перебои «внешними» ограничениями. Вскоре в Кремле назвали это мерами для «обеспечения безопасности», которые продлятся «настолько долго, насколько необходимо».

«Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности. Еще раз повторяю, всё в строгом соответствии с действующим законодательством», — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, проблемы, с которыми сталкивается бизнес, «должны стать темой для разговоров в соответствующих ведомствах».

Участники рынка тем временем также указывают на нарушения конкуренции из-за включения в «белый список» лишь нескольких крупнейших компаний. В реестр сайтов, которые, по задумке, должны быть доступны в период ограничений, ранее внесли, помимо прочего, сервисы «Яндекса».

Жители Москвы уже сталкивались с ограничениями мобильной связи весной прошлого года. Проблемы со связью наблюдаются и во множестве других регионов России. На фоне этого провайдеры проводного интернета нарастили количество абонентов и выручку.