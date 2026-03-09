В России вырос спрос на MP3-плееры на фоне ограничений на стриминговых платформах и перебоев в работе мобильного интернета

В феврале продажи MP3-плееров увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на продавцов электроники.

По версии Telegram-канала, интерес к MP3-плеерам начал расти на фоне поправок к закону о пропаганде наркотиков. С 1 марта исполнители и лейблы могут получать штрафы за упоминание запрещенных веществ в песнях. Еще до вступления закона в силу артисты и стриминговые сервисы начали редактировать треки — вырезать отдельные слова и строки или полностью удалять некоторые песни и альбомы.

Как утверждает Baza со ссылкой на покупателей, часть слушателей стала возвращаться к MP3-плеерам, поскольку скачанная музыка на таких устройствах не может быть изменена или удалена без их ведома. При этом пользователи готовы мириться с неудобствами — например, вручную загружать файлы на устройство через компьютер.

Baza связывает рост продаж также с общим трендом на «аналоговые» технологии и ностальгией по ранним цифровым устройствам. По данным продавцов, около 80% покупателей выбирают подержанные модели, в том числе плееры начала 2000-х. Средняя цена ретроустройств на вторичном рынке составляет около 6,3 тысячи рублей.

Кроме того, в некоторых районах Москвы и Санкт-Петербурга уже несколько суток фиксируют перебои с мобильным интернетом, что тоже могло послужить причиной роста спроса на MP3-плееры. Эти перебои объясняют «мерами безопасности», «внешними ограничениями» и угрозой украинских БПЛА.