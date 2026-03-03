В России в полтора раза за год выросли продажи дешевых цифровых фотоаппаратов-«мыльниц»

В 2025 году в России на 46% по сравнению с 2024 годом выросли продажи дешевых фотоаппаратов-«мыльниц». Об этом пишет CNews со ссылкой на представителей компании «М.Видео».

Всего в России за год были проданы 512 тысяч фотоаппаратов, из них только 6% пришлось на более профессиональные зеркальные. 90% проданных за год фотокамер — с фиксированной оптикой, наиболее востребованы модели по цене от 2500 до 3500 рублей.

«Рост связан с расширением ассортимента доступных моделей и восстановлением потребительской активности. Основной драйвер — компактные решения для повседневной съемки, путешествий и контента для социальных сетей», — заявила менеджер «М.Видео» Жанна Илюхина.

Максимальные объемы продаж были зафиксированы в IV квартале 2025 года, больше всего устройств было продано в декабре.