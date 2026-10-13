Российские «просачивания» в Орехов, в Украине не получили от союзников разведданные о пусках баллистических ракет. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На южно-донецком направлении украинские военные вернули под контроль значительную часть ранее потерянных линий обороны
- На запорожском направлении фиксируются регулярные «просачивания» российских бойцов в Орехов
- The Kyiv Independent — представители США требовали от украинских генералов остановить удары по НПЗ в России
- В Украине накануне не получили от союзников информацию о пусках российских баллистических ракет
- В Ровно поражен один из корпусов местного университета — пострадали как минимум 20 человек
- Воздушные силы ВСУ отчитались о перехвате в сентябре 2026 года свыше 4,7 тысячи воздушных целей
- The Insider — в Донецке начался суд против российского военного по делу о расстреле шестерых сослуживцев
- Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил о создании нового дрона-перехватчика реактивных «Шахедов»
Обстановка на фронте
На южно-донецком направлении украинские военные вернули под контроль значительную часть ранее потерянных линий обороны.
OSINT-исследователь Клеман Молен сообщает, что СОУ по-прежнему атакуют в районе Новопавловки и Великой Новосёлки, а контратаки ВС РФ не достигают ранее освобожденной Ивановки. По оценке исследователя, бойцы ДШВ вышли к берегам реки Мокрые Ялы и таким образом обезопасили территории на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, а также оказывают всё больше воздействия на саму Великую Новосёлку.
Как пишет Молен, украинские военные вернули под контроль значительную часть ранее потерянных линий обороны, включая бункеры, позволяющие оборудовать опорные пункты для работы операторов беспилотников. Кроме того, он отмечает, что ни украинская, ни российская сторона публично не объявляют о результатах боев на этом участке.
На запорожском направлении фиксируются регулярные «просачивания» российских бойцов в Орехов.
В DeepState сообщают, что российским штурмовикам удалось занять «посадку» к югу от Воздвижевки в Запорожской области. Тем временем украинский военнослужащий Станислав Бунятов рассказывает о российских «просачиваниях» в Орехов, где постоянно укрывается несколько бойцов ВС РФ, и применении против них тактики засад НРК с пулеметами на маршрутах инфильтрации.
Исследователь Нейтан Расер визуализировал изменения линии фронта на карте DeepState — на его схеме более светлым отмечены участки, где ЛБС проходила давно, а более темным — где она была сравнительно недавно.
Источники The Kyiv Independent рассказали, что представители администрации Трампа звонили украинским генералам с угрозами прекратить передачу разведданных и поставки вооружений по программе PURL в случае продолжения ударов по российским НПЗ. В частности, американцы, как сообщается, обращались к замглавы Офиса президента Павлу Палисе и главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Впрочем, источник издания «Суспільне» в НАТО заявил, что поставки по программе PURL продолжают поступать.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 13 октября пяти баллистических ракет «Искандер-М» / С-400, девяти барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» и 108 беспилотников типа «Шахед» (74 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 88 БПЛА — 81%, в том числе 58 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 17 локациях, а также падение обломков в семи локациях. Кроме того, несколько «Бандеролей» / «Дань-Т» попали по Харькову, часть барражирующих боеприпасов цели не достигла.
Накануне вечером баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами уже во время атаки на Киев, в то время как информации о пусках с территории России не поступало, сообщили Воздушные силы ВСУ. Причины этого устанавливаются. Сергей «Флеш» Бескрестнов отметил, что США передают Украине разностороннюю разведывательную информацию, включая данные о подготовке и запусках баллистических ракет, которые позволяют гражданским вовремя уйти в укрытия. Он выразил сомнения, что США оставят Украину без этой информации. Роб Ли напоминает, что летом российские наземные баллистические ракеты уже несколько раз достигали Киева до объявления воздушной тревоги: они дают существенно меньше времени на предупреждение, чем ракеты воздушного базирования.
С такой же оценкой выступило международное разведывательное сообщество InformNapalm: подобные случаи фиксировались как минимум в январе и ноябре 2023 года, январе 2025-го и июле 2026-го — задолго до нынешних сообщений о возможном ограничении разведывательной поддержки Украины со стороны США.
Украинский OSINT-ресурс «КАРТОГРАФ ✙ ЗСУ» связывает отсутствие заблаговременного предупреждения о баллистической атаке на Киев с типом примененных ракет. По версии авторов, по городу запускали ракеты комплекса С-400, двигатель которых работает всего 10–20 секунд, тогда как у «Искандера-М» — более минуты. Поэтому тепловую сигнатуру пуска С-400 сложнее зафиксировать спутниковыми средствами. Флеш с этими выводами согласен. Кроме того, предупреждение проходит через несколько звеньев: от Воздушных сил ВСУ до системы оповещения населения, что также требует времени. Эти выводы не объясняют конкретный эпизод окончательно, но отсутствие тревоги перед ударом само по себе не доказывает прекращения американской разведывательной поддержки.
Между тем Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не получила от союзников разведданные о готовящемся накануне ракетном ударе, из-за чего информации о запуске баллистических ракет по Киеву и Харькову вечером не было. В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что обмен данными по-прежнему в силе.
Два человека погибли, еще семеро получили ранения в результате вечернего удара по многоэтажке в Киеве, сообщили в Киевской городской прокуратуре. Мэр города Виталий Кличко писал об 11 пострадавших. В прокуратуре уточнили, что «в огне оказались квартиры на 4-м и 5-м этажах», во дворе дома уничтожено не менее 12 автомобилей и два мотоцикла. Утром, по словам Кличко, в Дарницком районе обломки БПЛА повредили двухэтажный частный жилой дом. В Киевской городской военной администрации уточнили, что в результате этой атаки пострадала женщина. Позже днем «Шахед» упал в парке «Орлятко» рядом с жилыми домами, пишут украинские паблики. Утверждается, что в итоге осколочные ранения получили две женщины.
В Минобороны РФ отчитались об ударах в Киеве по цеху предприятия «Палп Милл Принт», локомотивному депо «Дарница», а в Николаевской области — по логистическому центру почтового оператора «Нова пошта», складу БПЛА и сухогрузу.
В Киеве изменили правила отключений электроэнергии, отказавшись от разделения на группы и очередей из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили в энергетической компании ДТЭК. Теперь для каждого дома действует персональный график, который связан с конкретным адресом и зависит от технических особенностей сети.
Накануне вечером был нанесен массированный удар по Харькову. Одна из ракет попала в 4-этажный жилой дом в Холодногорском районе, в результате чего разрушился подъезд. В ГСЧС сообщили о четырех погибших. Еще 41 человек пострадал, включая одного спасателя, работавшего на месте удара.
В результате 40 атак в пяти районах Днепропетровской области шесть человек пострадали в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) и Павлограде, один человек погиб, сообщил в вечерней сводке руководитель местной ОВА Александр Ганжа. В Днепре повреждены многоэтажные дома, учебное заведение, административные здания и инфраструктура. Погиб 59-летний мужчина. Еще трое человек ранены. В Павлограде повреждены станция технического обслуживания и автомобили. Трое человек госпитализированы. В результате утренней атаки на Днепр были повреждены объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили. Пострадал 64-летний мужчина.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил утром о нескольких атаках на Хмельницкую область. В результате одного из ударов было повреждено медицинское учреждение, где четверо пациентов получили травмы.
В ГСЧС рассказали об атаках на Львовскую область: в селе Мурованое загорелись три жилых дома: два одноэтажных и один двухэтажный, также были повреждены три автомобиля. Обошлось без пострадавших.
Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил об утреннем ударе по Ровно, пострадали 20 человек. Разрушено здание учебного заведения в центре города. По сведениям украинских Telegram-каналов, попадание пришлось по одному из корпусов Ровенского государственного гуманитарного университета. В здании возник пожар, который позже был полностью потушен.
Власти Болгарии заявили об атаке беспилотников на два гражданских судна в Чёрном море недалеко от побережья страны, передает BGNES. Торговое судно Chelsea 3 под мальтийским флагом, следовавшее из Турции в румынский порт Джурджулешть, получило повреждения в 15 морских милях от города Бяла. Всех 15 членов экипажа эвакуировали в Варну. Судно без экипажа дрейфует с креном. Также был атакован сухогруз Azov Concord: один член экипажа спасен, поисково-спасательная операция продолжается. Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал нападение неприемлемым, заявил о намерении обсудить его с генсеком НАТО и вызвать российского посла. Министр иностранных дел Велислава Петрова сообщила, что находится в постоянном контакте с партнерами в ЕС и НАТО после этой атаки.
Воздушные силы ВСУ отчитались, что за сентябрь 2026 года были уничтожены более 4,7 тысячи российских воздушных целей, преимущественно беспилотников. Кроме того, были перехвачены 24 крылатые ракеты Х-101, 12 «Калибров», восемь баллистических ракет «Искандер-М» / KN-23, восемь «Цирконов» и 86 ракет-дронов S8000 «Бандероль». Отдельно сообщается о перехвате более 48 тысяч тактических беспилотников, действовавших преимущественно в прифронтовой зоне.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 12 октября 33 беспилотника над Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областями. В ночь на 13 октября были перехвачены 604 БПЛА над Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями и акваторией Азовского моря.
Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов опубликовал спутниковые снимки последствий удара 10 октября по нефтеналивному терминалу в Ростове-на-Дону. Он сомневается, что какое-либо оборудование на терминале подлежит ремонту.
Ночью Ставропольский край подвергся массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, в промзоне Невинномысска зафиксированы повреждения от упавших обломков БПЛА.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь столицу атаковали 417 дронов, а на подлете к Москве были сбиты 65 БПЛА.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» насчитал 54 подтвержденных удара украинских беспилотников и ракет по территории России в сентябре 2026 года. По информации проекта, среди целей были 16 НПЗ и ГПЗ, 10 предприятий ВПК, семь аэродромов, шесть портов, четыре нефтебазы, два логистических хаба, две подстанции или ТЭЦ и два дронопорта.
Ресурс AviVector сообщает, что бомбардировщики Ту-160М ВКС РФ по одному возвращаются с дальневосточной авиабазы Украинка на «домашний» аэродром Энгельс-2 для снаряжения крылатыми ракетами Х-101. В свою очередь, авторы ресурса MilitaryRussia раскритиковали нарисованные на аэродроме силуэты бомбардировщиков Ту-95 и посоветовали дорисовать тени и аэродромную технику.
По подсчетам волонтеров CIT, за минувшие выходные стало известно как минимум о 45 погибших и 207 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За сутки с 20:00 11 октября по 20:00 12 октября поступила информация о 19 погибших и 140 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Суд в Донецке рассматривает дело российского военнослужащего Алексея Королёва, обвиняемого в убийстве двух или более человек и вымогательстве. Как выяснил The Insider, Королёв — неоднократно судимый рецидивист, завербованный на войну из колонии, где он отбывал 11-летний срок по делу о распространении крупных партий мефедрона и альфа-PVP. Проект «Хочу жить» ранее называл Королёва виновником расстрела шести сослуживцев в Харьковской области 25 октября 2025 года. The Insider подтвердил гибель всех шестерых в этот день, часть из них служила в роте разведки. Один из погибших, Родион Кравец, был сотрудником засекреченного 16-го центра ФСБ, занимающегося радиоэлектронной разведкой и кибератаками.
Канал «Осведомитель» приводит кадры российского удара по британскому ЗРК малой дальности Raven в Сумской области Украины.
Вооружения и военная техника
CEO компании Fire Point Ирина Терех заявила, что баллистическая ракета FP-7 была впервые запущена по территории России. Ранее о том же рассказывал Владимир Зеленский. Подробностей о дате, цели и результатах пуска до сих пор нет.
Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил о создании нового дрона-перехватчика реактивных «Шахедов» всего за месяц. Он опубликовал кадры перехвата БПЛА «Герань-5» и сообщил, что теперь планируется масштабировать производство перехватчиков и работать над другими проектами.
В украинской компании Ptashka Drones опубликовали видео, на котором FPV-дрон с сеткометом их производства сбивает российский FPV-дрон самолетного типа «Молния-2».
В канале «Осведомитель» высоко оценили МОГ Главного управления Росгвардии по Москве, вооруженные противодроновыми комплексами «Зверобой», зенитными FPV-дронами и всесуточными турелями.
О главных событиях войны 12 октября 2026 года — в предыдущей сводке: Наступление ВСУ на Великую Новосёлку, «дизельная сделка» Трампа и Путина, поражен третий дата-центр «Яндекса». Что происходит на фронте
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