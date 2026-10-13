Российские «просачивания» в Орехов, в Украине не получили от союзников разведданные о пусках баллистических ракет. Что происходит на фронте

Источники The Kyiv Independent рассказали, что представители администрации Трампа звонили украинским генералам с угрозами прекратить передачу разведданных и поставки вооружений по программе PURL в случае продолжения ударов по российским НПЗ. В частности, американцы, как сообщается, обращались к замглавы Офиса президента Павлу Палисе и главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Впрочем, источник издания «Суспільне» в НАТО заявил, что поставки по программе PURL продолжают поступать.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 13 октября пяти баллистических ракет «Искандер-М» / С-400, девяти барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» и 108 беспилотников типа «Шахед» (74 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 88 БПЛА — 81%, в том числе 58 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 17 локациях, а также падение обломков в семи локациях. Кроме того, несколько «Бандеролей» / «Дань-Т» попали по Харькову, часть барражирующих боеприпасов цели не достигла.

Накануне вечером баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами уже во время атаки на Киев, в то время как информации о пусках с территории России не поступало, сообщили Воздушные силы ВСУ. Причины этого устанавливаются. Сергей «Флеш» Бескрестнов отметил, что США передают Украине разностороннюю разведывательную информацию, включая данные о подготовке и запусках баллистических ракет, которые позволяют гражданским вовремя уйти в укрытия. Он выразил сомнения, что США оставят Украину без этой информации. Роб Ли напоминает, что летом российские наземные баллистические ракеты уже несколько раз достигали Киева до объявления воздушной тревоги: они дают существенно меньше времени на предупреждение, чем ракеты воздушного базирования.

С такой же оценкой выступило международное разведывательное сообщество InformNapalm: подобные случаи фиксировались как минимум в январе и ноябре 2023 года, январе 2025-го и июле 2026-го — задолго до нынешних сообщений о возможном ограничении разведывательной поддержки Украины со стороны США.

Украинский OSINT-ресурс «КАРТОГРАФ ✙ ЗСУ» связывает отсутствие заблаговременного предупреждения о баллистической атаке на Киев с типом примененных ракет. По версии авторов, по городу запускали ракеты комплекса С-400, двигатель которых работает всего 10–20 секунд, тогда как у «Искандера-М» — более минуты. Поэтому тепловую сигнатуру пуска С-400 сложнее зафиксировать спутниковыми средствами. Флеш с этими выводами согласен. Кроме того, предупреждение проходит через несколько звеньев: от Воздушных сил ВСУ до системы оповещения населения, что также требует времени. Эти выводы не объясняют конкретный эпизод окончательно, но отсутствие тревоги перед ударом само по себе не доказывает прекращения американской разведывательной поддержки.

Между тем Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не получила от союзников разведданные о готовящемся накануне ракетном ударе, из-за чего информации о запуске баллистических ракет по Киеву и Харькову вечером не было. В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что обмен данными по-прежнему в силе.

Два человека погибли, еще семеро получили ранения в результате вечернего удара по многоэтажке в Киеве, сообщили в Киевской городской прокуратуре. Мэр города Виталий Кличко писал об 11 пострадавших. В прокуратуре уточнили, что «в огне оказались квартиры на 4-м и 5-м этажах», во дворе дома уничтожено не менее 12 автомобилей и два мотоцикла. Утром, по словам Кличко, в Дарницком районе обломки БПЛА повредили двухэтажный частный жилой дом. В Киевской городской военной администрации уточнили, что в результате этой атаки пострадала женщина. Позже днем «Шахед» упал в парке «Орлятко» рядом с жилыми домами, пишут украинские паблики. Утверждается, что в итоге осколочные ранения получили две женщины.