Россия ударила по Харькову, Днепру, Киеву, Львовской, Хмельницкой и Ровенской областям. Есть погибшие и раненые

Российские войска вечером 12 октября атаковали Харьков. В результате ракетного удара был разрушен подъезд 4-этажного жилого дома. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, на утро 13 октября было известно как минимум о трех погибших и 15 пострадавших. Под ударами РФ вечером 12 октября и в ночь на 13 число оказались также Львовская, Хмельницкая и Ровенская области. Под утро атака пришлась по городам Киев и Днепр.

Вечером 12 октября Россия нанесла удар по Харькову. Одна из ракет попала в 4-этажный жилой дом в Холодногорском районе, в результате чего разрушился подъезд. Изначально сообщалось об одном погибшем, однако к утру 13 октября число жертв выросло до трех человек. Еще 15 человек пострадали, включая одного спасателя, работавшего на месте удара. Власти отметили, что под завалами по-прежнему могут находиться люди.

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа сообщил, что под утро 13 октября Россия атаковала Днепр, в результате чего были повреждены объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили. Пострадал 64-летний мужчина.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ударе РФ по украинской столице утром 13 октября. По его словам, в Дарницком районе обломки БПЛА повредили двухэтажный частный жилой дом. В Киевской городской военной администрации уточнили, что в результате этой атаки пострадала женщина.

В ГСЧС рассказали об атаках РФ и на Львовскую область: в селе Мурованое загорелись три жилых дома — два одноэтажных и один двухэтажный, также были повреждены три автомобиля.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин утром 13 октября сообщил о нескольких атаках на Хмельницкую область. В результате одного из ударов было повреждено медицинское учреждение, где четверо пациентов получили травмы.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил об ударах России вечером 12 октября по городу Ровно и Ровенской области.

По данным Воздушных сил страны, всего в ночь на 13 октября Россия атаковала Украину 5 баллистическими ракетами, 9 барражирующими боеприпасами и 108 беспилотниками, из которых силам ПВО удалось сбить 88.