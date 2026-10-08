Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.48

EUR

96.33

OIL

105.8

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

82

 

 

 

 

 

Новости

До 30 выросло число погибших при российском ударе по рейсовым автобусам в Краматорске. Еще 20 человек ранены

The Insider
Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

В результате российского авиаудара по двум рейсовым автобусам в Краматорске Донецкой области погибли 30 человек, еще 20 получили ранения. Обновленные данные сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Ранее сообщалось о 12 погибших.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), после удара загорелись два автобуса и прилегающая территория. Спасатели потушили пожары и оказали помощь пострадавшим. Филашкин сообщил, что в результате атаки также повреждены два многоквартирных дома.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская авиабомба фактически попала в две маршрутки. По его словам, часть погибших до сих пор не удалось опознать из-за тяжести полученных повреждений.

«Врачи сейчас борются за жизни людей после российского удара по Краматорску. <...> Этот удар не останется без нашего ответа», — заявил Зеленский.

В тот же день российские войска нанесли удар по поселку Беленькое, входящему в Краматорскую городскую общину. По данным Филашкина, российская авиация сбросила на поселок три авиабомбы. Погибли три человека, повреждены 22 частных дома и объект критической инфраструктуры. Таким образом, в результате двух атак погибли 33 человека.

Последствия российского удара по поселку Беленькое, входящему в Краматорскую городскую общину, 8 октября 2026 года

Последствия российского удара по поселку Беленькое, входящему в Краматорскую городскую общину, 8 октября 2026 года

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Кроме того, в Золотых Прудах Александровской общины российский FPV-дрон атаковал автомобиль на дороге. Два человека получили ранения.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«До 30 выросло число погибших при российском ударе по рейсовым автобусам в Краматорске. Еще 20 человек ранены»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  4. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  5. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте