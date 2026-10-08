До 30 выросло число погибших при российском ударе по рейсовым автобусам в Краматорске. Еще 20 человек ранены

В результате российского авиаудара по двум рейсовым автобусам в Краматорске Донецкой области погибли 30 человек, еще 20 получили ранения. Обновленные данные сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Ранее сообщалось о 12 погибших.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), после удара загорелись два автобуса и прилегающая территория. Спасатели потушили пожары и оказали помощь пострадавшим. Филашкин сообщил, что в результате атаки также повреждены два многоквартирных дома.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская авиабомба фактически попала в две маршрутки. По его словам, часть погибших до сих пор не удалось опознать из-за тяжести полученных повреждений.

«Врачи сейчас борются за жизни людей после российского удара по Краматорску. <...> Этот удар не останется без нашего ответа», — заявил Зеленский.

В тот же день российские войска нанесли удар по поселку Беленькое, входящему в Краматорскую городскую общину. По данным Филашкина, российская авиация сбросила на поселок три авиабомбы. Погибли три человека, повреждены 22 частных дома и объект критической инфраструктуры. Таким образом, в результате двух атак погибли 33 человека.