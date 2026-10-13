Дроны атаковали два гражданских судна у берегов Болгарии. За неделю в водах этой страны ударам подверглись уже четыре торговых корабля

В ночь на 13 октября у берегов Болгарии были атакованы два торговых судна. Об этом сообщает издание БГНЕС со ссылкой на результаты экстренного заседания Совета безопасности республики. Премьер-министр страны Румен Радев заявил, что у болгарских властей нет доказательств причастности к ударам какого-либо конкретного государства, но анонсировал вызов посла России Элеоноры Митрофановой для объяснений. Неделю назад в болгарских водах были атакованы два других торговых судна. Тогда власти Болгарии также заверили, что не могут подтвердить, какая страна стоит за ударом.

Грузовое судно CHELSEA 3, которое ходит под флагом Мальты и зарегистрировано в Одессе, было атаковано тремя беспилотниками в 18 морских милях к востоку от города Бяла. Сообщается, что сигнал бедствия поступил в 01:30 ночи. Все 15 членов экипажа — 7 граждан Украины и 8 граждан Азербайджана — были эвакуированы и доставлены в Варну. Пять моряков получили незначительные травмы.

Кроме того, как выяснилось во время заседания Совета безопасности Болгарии, примерно в 17 морских милях к востоку от прибрежного села Крапец было атаковано еще одно торговое судно, которое в итоге затонуло. По предварительной информации, был спасен один член экипажа.

Премьер Болгарии Радев заявил, что «еще одно нападение на торговые суда в непосредственной близости от болгарских территориальных вод абсолютно недопустимо», однако отметил, что у Софии нет каких-либо доказательств происхождения беспилотников, поэтому возложить ответственность на конкретную страну он не может. При этом он заверил, что Болгария запросит объяснения у посла России Элеоноры Митрофановой. Радев пояснил:

«Логика происходящего указывает на то, что результат этих атак выгоден для Российской Федерации».

Болгарский премьер подчеркнул, что также обсудит инцидент с генсекретарем НАТО Марком Рютте и попросит союзников помочь с расследованием ударов по торговым судам у побережья страны.

Неделей ранее, 6 октября, в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море ударам беспилотников подверглись два гражданских торговых судна ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау. С одного судна удалось эвакуировать экипаж, второе затонуло, а его экипаж числится пропавшим без вести. Власти Болгарии 7 октября объявили, что операция по поиску экипажа затонувшего судна прекращена и не будет возобновлена, найти какие-либо следы моряков не удалось.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что за атакой стояла Россия. Однако министр обороны Болгарии Димитар Стоянов сказал, что София не может подтвердить, чьи это были беспилотники — российские или украинские. Он также назвал Болгарию частью гибридной войны между Украиной и Россией.