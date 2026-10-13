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Украина не получила от партнеров разведданных о готовящемся накануне ракетном ударе — Зеленский

The Insider
Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Украина на этой неделе не получила от своих зарубежных партнеров разведывательных данных о готовящемся ракетном ударе по Киеву. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. В результате накануне ракетная тревога в некоторых городах прозвучала уже после первых прилетов и взрывов. 

Под удары накануне поздно вечером попали, в частности, Киев и Харьков. Судя по сообщениям СМИ (1, 2), в обоих случаях ракетная тревога началась лишь после первых взрывов. 

Telegramhttps://t.me/place_kharkiv/135047

Причиной стало то, что Киев вовремя не получил разведданные о готовящемся ударе. В эфире телемарафона об этом утром заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он, однако, заверил, что это не первый подобный случай — инциденты уже случались, например, в приграничных регионах: 

«Если на этот раз были определенные технические моменты, думаю, специалисты разберутся. И вместе с нашими партнерами будут устранять эту проблему». 

Украинский военный специалист Сергей «Флэш» Бескрестнов тоже накануне написал, что это не первый случай, когда возникает проблема с разведданными от партнеров. Он счел, что пуски ракет просто не зафиксировали разведывательные службы, а о приостановке обмена информацией речи не идет. 

Днем 13 октября версию о том, что разведданные не передали Украине, подтвердил Зеленский. 

Обновлено 14:35. Глава МИД Украины Андрей Сибига уверяет, что договоренности об обмене разведданными между США и Украиной по-прежнему в силе. Об этом он заявил, выступая на Варшавском форуме по безопасности: 

«Да, мы продолжаем это сотрудничество. Действительно, во время вчерашней ночной атаки тревога была объявлена с опозданием. Но это связано с особым типом вооружений, которые использовала российская сторона», — сказал он.

Ранее несколько зарубежных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Вашингтон пригрозил Киеву приостановить обмен подобной информацией, если украинские военные не прекратят удары по российской энергетике. В минувшие выходные подобные предупреждения получили дипломаты в Украине и Европе. По данным газеты Financial Times, администрация Дональда Трампа также пригрозила приостановить передачу Украине боеприпасов и техники в рамках закупок. 

В воскресенье, 11 октября, Трамп объявил о вступлении в силу энергетического перемирия между Россией и Украиной. Как пишет Зеленский, с этого момента Украина не наносила ударов по российским энергетическим и нефтяным объектам: 

«Но Россия не прислушалась к президенту Америки. За это время россияне атаковали и наши энергетические объекты, и нашу критическую инфраструктуру, и дали абсолютно четкие сигналы, что они не собираются воздерживаться от ударов по Украине. Под ударами именно за эти два дня оказались 19 регионов нашей страны».

По последним данным, в результате ночной атаке в Харькове известно как минимум о 41 пострадавшем. В городе в результате удара обрушился подъезд многокварирного дома. 

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Публикация:«Украина не получила от партнеров разведданных о готовящемся накануне ракетном ударе — Зеленский»

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