Украина не получила от партнеров разведданных о готовящемся накануне ракетном ударе — Зеленский

Причиной стало то, что Киев вовремя не получил разведданные о готовящемся ударе. В эфире телемарафона об этом утром заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он, однако, заверил, что это не первый подобный случай — инциденты уже случались, например, в приграничных регионах:

«Если на этот раз были определенные технические моменты, думаю, специалисты разберутся. И вместе с нашими партнерами будут устранять эту проблему».

Украинский военный специалист Сергей «Флэш» Бескрестнов тоже накануне написал, что это не первый случай, когда возникает проблема с разведданными от партнеров. Он счел, что пуски ракет просто не зафиксировали разведывательные службы, а о приостановке обмена информацией речи не идет.

Днем 13 октября версию о том, что разведданные не передали Украине, подтвердил Зеленский.

Обновлено 14:35. Глава МИД Украины Андрей Сибига уверяет, что договоренности об обмене разведданными между США и Украиной по-прежнему в силе. Об этом он заявил, выступая на Варшавском форуме по безопасности: «Да, мы продолжаем это сотрудничество. Действительно, во время вчерашней ночной атаки тревога была объявлена с опозданием. Но это связано с особым типом вооружений, которые использовала российская сторона», — сказал он.

Ранее несколько зарубежных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Вашингтон пригрозил Киеву приостановить обмен подобной информацией, если украинские военные не прекратят удары по российской энергетике. В минувшие выходные подобные предупреждения получили дипломаты в Украине и Европе. По данным газеты Financial Times, администрация Дональда Трампа также пригрозила приостановить передачу Украине боеприпасов и техники в рамках закупок.

В воскресенье, 11 октября, Трамп объявил о вступлении в силу энергетического перемирия между Россией и Украиной. Как пишет Зеленский, с этого момента Украина не наносила ударов по российским энергетическим и нефтяным объектам:

«Но Россия не прислушалась к президенту Америки. За это время россияне атаковали и наши энергетические объекты, и нашу критическую инфраструктуру, и дали абсолютно четкие сигналы, что они не собираются воздерживаться от ударов по Украине. Под ударами именно за эти два дня оказались 19 регионов нашей страны».

По последним данным, в результате ночной атаке в Харькове известно как минимум о 41 пострадавшем. В городе в результате удара обрушился подъезд многокварирного дома.