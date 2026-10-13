Мефедроновый дилер с семью судимостями расстрелял шесть дроноводов-разведчиков на «СВО». Один из убитых служил в секретном подразделении ФСБ

В феврале 2026 года украинский государственный проект «Хочу жить» со ссылкой на источник в 68-й мотострелковой дивизии российской армии сообщил о расстреле бывшим заключенным, попавшим на фронт, шести военнослужащих разведроты 27-й ОМСБр. Тогда никаких независимых подтверждений этой информации не было. Теперь The Insider удалось подтвердить часть обстоятельств, а также узнать больше о личности стрелка и погибших.

Сегодня, 13 октября, в Донецке должно пройти очередное заседание по делу Алексея Королëва. Согласно карточке Южного окружного военного суда, который теперь имеет филиал в Донецке, его обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более человек) и п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Дело поступило в суд 24 марта 2026 года, спустя пять месяцев после гибели шести военнослужащих.

Адвокат Королëва Екатерина Кулик в разговоре с The Insider подтвердила, что дело касается военнослужащего. «Это дело в отношении военнослужащего. Все заседания проходят в закрытом формате», — сказала она. Другие подробности защитница раскрывать отказалась, сославшись на адвокатскую тайну, однако не стала отрицать, что дело связано с убийством российских военных.