Мефедроновый дилер с семью судимостями расстрелял шесть дроноводов-разведчиков на «СВО». Один из убитых служил в секретном подразделении ФСБ

Суд в Донецке рассматривает уголовное дело в отношении российского военнослужащего Алексея Королëва, обвиняемого в убийстве двух или более человек и вымогательстве в крупном размере. Как выяснил The Insider, речь идет о рецидивисте, ушедшем на фронт из колонии, где он отбывал 11-летний срок по делу о крупных партиях мефедрона. Украинский проект «Хочу жить» ранее назвал его виновником расстрела шести сослуживцев в Харьковской области. The Insider подтвердил, что все шесть предполагаемых жертв погибли в один день — 25 октября 2025 года. По данным «Хочу жить», погибшие служили в роте разведки — это частично подтверждается, однако The Insider обнаружил куда более любопытную деталь: убитый бывшим заключенным Родион Кравец служил в особо засекреченном 16-м центре ФСБ, который занимается радиоэлектронной разведкой и организует кибератаки.
В феврале 2026 года украинский государственный проект «Хочу жить» со ссылкой на источник в 68-й мотострелковой дивизии российской армии сообщил о расстреле бывшим заключенным, попавшим на фронт, шести военнослужащих разведроты 27-й ОМСБр. Тогда никаких независимых подтверждений этой информации не было. Теперь The Insider удалось подтвердить часть обстоятельств, а также узнать больше о личности стрелка и погибших.
Сегодня, 13 октября, в Донецке должно пройти очередное заседание по делу Алексея Королëва. Согласно карточке Южного окружного военного суда, который теперь имеет филиал в Донецке, его обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более человек) и п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Дело поступило в суд 24 марта 2026 года, спустя пять месяцев после гибели шести военнослужащих.
Адвокат Королëва Екатерина Кулик в разговоре с The Insider подтвердила, что дело касается военнослужащего. «Это дело в отношении военнослужащего. Все заседания проходят в закрытом формате», — сказала она. Другие подробности защитница раскрывать отказалась, сославшись на адвокатскую тайну, однако не стала отрицать, что дело связано с убийством российских военных.
Расстрел во время наступления на Купянск
По данным проекта «Хочу жить», 24–25 октября 2025 года в районе села Лиман Первый Купянского района Харьковской области между военнослужащими 121-го мотострелкового полка 68-й дивизии и разведчиками 27-й отдельной мотострелковой бригады произошел конфликт. Поводом, как утверждает проект, стала ошибочная атака российского FPV-дрона по квадроциклу военнослужащих 121-го полка.
Вечером 24 октября несколько штурмовиков пришли на командный пункт разведывательной роты, чтобы высказать свое недовольство операторам БПЛА. По версии источника «Хочу жить», военнослужащие 121-го полка, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, избили находившихся там разведчиков, забрали аппаратуру для управления беспилотниками и ушли.
Утром 25 октября командир разведроты Юрий Давыдов собрал группу военнослужащих, чтобы вернуть оборудование, которое забрали бойцы 121-го полка. В расположении подразделения конфликт вспыхнул с новой силой. По утверждению украинского проекта, сержант Вадим Петухов напомнил гранатометчику Алексею Королëву о его тюремном прошлом и стал угрожать ему сексуальным насилием. После этого Королëв схватил оружие и открыл огонь. Шесть военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.
Все произошло во время российского наступления на Купянск. В сводке за 24 октября 2025 года Институт изучения войны (ISW), описывая наступательные действия в городе и его окрестностях, упоминал со ссылкой на Z-блогеров подразделения 68-й мотострелковой дивизии и операторов беспилотников 27-й ОМСБр.
Шесть погибших в один день
The Insider проверил список предполагаемых жертв расстрела по базе российских военных, погибших в Украине, которую ведут «Медиазона» и Би-би-си. В ней удалось найти всех шестерых военнослужащих, названных проектом «Хочу жить». У каждого указана одна дата смерти — 25 октября 2025 года:
- Вадим Петухов, 28 лет, сержант из Череповца Вологодской области;
- Дмитрий Галатов, 32 года, сержант, уроженец Тамбовской области;
- Родион Кравец, 22 года, ефрейтор из Краснодарского края;
- Сергей Низовцев, 24 года, младший сержант из Копейска Челябинской области;
- Павел Серов, 37 лет, младший сержант из Ярославской области;
- Вячеслав Кузнецов, 24 года, ефрейтор из Краснодарского края.
По данным «Хочу жить», ранения получили командир разведроты Юрий Давыдов и водитель Александр Великанов.
Элитный дроновод и специалист 16-го центра ФСБ
Погибший Вадим Петухов, по данным «Хочу жить», был начальником расчета FPV взвода БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Эту информацию подтвердить не удалось, однако в соцсетях Петухова The Insider обнаружил фото и видео, вероятно с его участием, на которых военнослужащие в дорогой экипировке. При этом свое лицо и персональные данные Петухов скрывал, его фото с открытым лицом в соцсети «Вконтакте» были выложены уже посмертно.
Наиболее необычные сведения The Insider обнаружил о погибшем 22-летнем Родионе Кравце. Изученные данные банковских анкет показывают, что он указывал своим местом работы в/ч 71330, а должностью — «специалист». В анкетах также отмечено, что он начал работать там в июне 2023 года. За этим номером войсковой части скрывается Центр радиоэлектронной разведки на средствах связи ФСБ (16-й центр), одно из наиболее закрытых подразделений российской спецслужбы.
Согласно докладу правительства Великобритании, 16-й центр ФСБ (в/ч 71330) занимается перехватом, дешифровкой и обработкой электронных сообщений, техническим проникновением в иностранные сети и разведывательными кибероперациями. ЕС также возлагал на 16-й центр ответственность за кибератаки.
Позже Кравец значился рядовым войсковой части 61899 — 27-й отдельной мотострелковой бригады, участвовавшей в наступлении на Купянск. Покинул ли Кравец 16-й центр ФСБ или был на фронте прикомандированным сотрудником, неизвестно. Однако в этот же период Кравец стал фигурантом дела о мелкой краже, что позволяет предположить, что преследование было приостановлено или закрыто на условиях службы в зоне боевых действий.
Что еще известно об убитых
Еще один погибший, 32-летний Дмитрий Галатов, по версии «Хочу жить», командовал разведывательным отделением 27-й ОМСБр. В телефонных книжках других людей его номер был сохранен, в частности, под именами «Дима Тамбов Командир» и «Дима Тамбов Командир Подразделения». Два единственных изображения в его профиле в соцсети «ВКонтакте» — фото в военной экипировке с ПТРК в руках и картинка персонажа в форме сотрудника НКВД. Как и Вадим Петухов, Галатов скрывал свое лицо и персональные данные в соцсетях.
Погибший 37-летний Павел Серов, согласно изученным The Insider сведениям, служил младшим сержантом в войсковой части 61899 — 27-й ОМСБр. Также известно об уголовном деле против него об умышленном уничтожении или повреждении военного имущества в условиях вооруженного конфликта или боевых действий (ч. 3 ст. 346 УК РФ). Расследование по нему было приостановлено в связи с прохождением обвиняемым военной службы.
Вячеслав Кузнецов из Краснодарского края, погибший в 24 года, по сведениям украинского проекта, служил разведчиком-сапером. The Insider обнаружил его страницу в соцсети «Вконтакте» под именем «Вячеслав Алиев», где размещены фотографии вооруженных военнослужащих в тактической экипировке. Последняя публикация датирована 21 октября 2025 года — за четыре дня до указанной «Медиазоной» даты смерти. В ноябре на странице появился пост Сергея Рябоконя: «Спи спокойно, брат».
Семь приговоров и шесть трупов
Алексей Королëв, который, вероятно, стал причиной смерти шестерых разведчиков-дроноводов, начал свой криминальный путь в начале 2000-х. В апелляционном определении Белгородского областного суда от 14 августа 2024 года перечислены шесть прежних приговоров, вынесенных ему судами Владимира в 2003, 2007 и 2011 годах. Его признавали виновным в грабежах, разбоях, кражах, мошенничестве и хулиганстве.
17 июня 2016 года Королëв вышел на свободу после очередной отсидки и, согласно приговору уже 2023 года, начал участвовать в деятельности группы, промышлявшей поставками крупных партий наркотиков. Вместе с ним обвиняемыми стали еще 15 человек. Обвинение считало, что участники группы распространяли наркотики с помощью интернет-магазинов и тайников. В материалах, связанных с расследованием, упоминались синтетические наркотики, включая мефедрон и вещества, содержащие альфа-PVP.
По версии следствия, Королëв выполнял роль оптового перевозчика: получал от кураторов координаты тайников и доставлял наркотики между регионами. В октябре 2020 года он забрал партию из тайника в Тульской области и должен был отвезти ее в Московскую. Однако автомобиль, в котором он ехал вместе с женой, остановили полицейские. В машине обнаружили десять свертков с наркотическим веществом. В суде Королëв признал участие в перевозке наркотиков.
16 ноября 2023 года его приговорили к 11 годам колонии особого режима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенное организованной группой. При этом всех 16 подсудимых оправдали по обвинению в участии в преступном сообществе, поскольку суд не обнаружил в их действиях состава этого преступления. 14 августа 2024 года Белгородский областной суд оставил наказание Королëва без изменения, отклонив его просьбу о смягчении приговора. Однако уже спустя год он был на свободе и с оружием в руках. Теперь Алексей Королëв снова находится в СИЗО и ожидает приговора по обвинению в убийствах и вымогательстве.