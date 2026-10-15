Возобновились украинские удары по НПЗ, на аэродроме Борисоглебск поражены несколько российских Су-34. Что происходит на фронте

В Полтаве в результате удара пострадали три человека. Повреждены окна учебного заведения, автомобили, частные дома, многоквартирный жилой дом и несколько общественных зданий. Еще три человека получили ранения при атаке на жилой сектор Изюма в Харьковской области.

К экспериментальному проекту по привлечению гражданского сектора к противовоздушной обороне Украины присоединились почти 100 предприятий, сообщило Минобороны. Шесть компаний уже привлекли к боевым задачам: они сформировали около 50 мобильных и стационарных групп ПВО, которые уничтожили более 60 воздушных целей, в том числе российские БПЛА. Частные группы действуют под оперативным управлением Воздушных сил ВСУ. Основные средства поражения — дроны-перехватчики и автоматизированные турельные установки с крупнокалиберными пулеметами. Часть вооружения и техники предприятия закупают самостоятельно.

Накануне в Болгарии двое злоумышленников в масках подожгли 11 из 17 антенн для связи со спутниками Starlink на объекте связи недалеко от Софии, сообщило Болгарское национальное телевидение BNT. «Эти антенны служат основным каналом связи со спутниками Маска в космосе, которые активно используются и в ходе войны в Украине», — отметил депутат парламента Болгарии Ивайло Мирчев. Использовались ли подожженные вышки в СОУ, неизвестно. Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил факт инцидента. Расследование, по его словам, продолжается. Глава болгарского Агентства нацбезопасности Пламен Тончев считает, что пожар на станции Starlink мог быть результатом диверсии.

В территориальных водах Румынии за ночь были атакованы два торговых судна, сообщает OSINT-исследователь GeoInsider. По его сведениям, накануне вечером беспилотник атаковал танкер YARA J под флагом Коморских Островов, который затем своим ходом направился в Констанцу. Экипаж потушил пожар, 17 моряков не пострадали. Ближе к утру загорелся сухогруз WINE TRADER под флагом Сан-Марино, его капитан также сообщил о предполагаемой атаке беспилотника. По меньшей мере восемь моряков с WINE TRADER числятся пропавшими без вести, румынские власти ведут поисково-спасательную операцию. Ночью румынские и испанские самолеты поднимались по тревоге из-за российских БПЛА в районе острова Змеиный, как утверждает GeoInsider, один из них пересек границу румынских территориальных вод. Независимого подтверждения обстоятельств атак и происхождения беспилотников пока нет. Всего в с начала октября около берегов Румынии и Болгарии под удары попали шесть судов.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 14 октября 91 беспилотника: над Рязанской областью — 23 БПЛА и над Саратовской областью — 68 БПЛА. В ночь на 15 октября были перехвачены 166 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымским полуостровом.

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщил накануне вечером, что работа терминалов Starlink на скорости до 160 км/ч восстанавливается. Он поблагодарил Илона Маска за поддержку, однако подчеркнул, что для обороны Украины критически важно полностью снять ограничения скорости Starshield. В ответ на это Маск заявил, что ограничения на использование спутниковой системы Starshield, включая ограничения скорости движения терминалов, устанавливаются американскими военными и в конечном счете президентом США. Маск также подчеркнул, что коммерческий сервис Starlink принадлежит SpaceX и контролируется компанией. По словам Маска, его использование ограничено гражданскими и оборонительными целями, а применение для наступательных военных операций недопустимо для коммерческой компании. Неназванный американский чиновник сказал Axios, что администрация Трампа не имеет отношения к перебоям.

Как рассказали изданию «Мілітарний» украинские военные, на разных беспилотных платформах и в разных подразделениях связь исчезала при разных скоростных ограничениях: от 72 до 161 км/ч. Конкретный порог зависит от средства, на котором установлен терминал Starshield. После превышения установленной скорости терминал теряет связь.

The New York Times пишет, что ограничения работы спутниковой системы Starshield сорвали несколько операций украинских военных. По словам офицера 8-го корпуса ДШВ, сильнее всего ограничения затронули тяжелые дроны и беспилотники самолетного типа, применяемые против российской логистики и позиций на оккупированных территориях. Независимый аналитик под ником Vitaly привел данные открытого дашборда Сил беспилотных систем ВСУ на середину среды, 14 октября, согласно которым количество пораженных целей существенно снизилось по многим категориям, за исключением личного состава.

Исследователь под ником Playfra считает, что ограничения скорости работы Starlink до 160 км/ч сильнее всего сказались на украинских ударах «миддлстрайк», в то время как FPV-дроны от ограничений не пострадали, а многие более быстрые БПЛА, например, Hornet, используют не только Starlink, но и другие неназванные системы, а встроенный ИИ-модуль с машинным зрением повышает вероятность поражения цели даже при потере связи.

Журналист CNN Джим Сьютто написал накануне вечером со ссылкой на украинского чиновника, что, хотя сигнал Starshield улучшается, он еще не вернулся к нормальному уровню, позволяющему эффективно перехватывать российские беспилотники.

Днем Минобороны Украины заявило изданию hromadske, что работа Starshield в движении восстановлена. Волонтер Сергей Стерненко подтвердил, что «работа Starlink (Starshield) восстановлена».

Накануне вице-премьер Александр Новак обвинил украинских военных в нарушении энергетического перемирия и ударе по нефтеперерабатывающим предприятиям в Саратовской и Рязанской областях. В Офисе президента Украины эти заявления назвали фейком.

Владимир Зеленский заявил, что украинские военные возобновят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, которую они соблюдали по просьбе США. По словам Зеленского, атаки на российскую энергетику прекратились, однако ВС РФ продолжили наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

После трехдневной паузы был вновь нанесен удар по НПЗ. Утром губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что после массовой атаки БПЛА произошло возгорание на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Малков также сообщил о повреждении склада и автомобилей на территории другого предприятия Рязани. Обошлось без пострадавших. Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал со ссылкой на местных жителей фотографию, на которой, предположительно, видно зарево от пожара на заводе.

Военно-морские силы Украины заявили, что ночью ударом ракет берегового ракетного комплекса «Нептун» по авиабазе Борисоглебск в Воронежской области были поражены шесть российских бомбардировщиков Су-34М. По утверждению украинских военных, также повреждено оборудование для обеспечения полетов, возникли вторичные детонации и пожар. Российские региональные издания сообщали о взрывах и крупном пожаре в районе аэродрома.