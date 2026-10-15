Возобновились украинские удары по НПЗ, на аэродроме Борисоглебск поражены несколько российских Су-34. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении сообщается о продвижении российских войск севернее Доброполья
- На южно-донецком направлении украинские военные ведут инфильтрацию через реку Мокрые Ялы в районе Комара
- В Украине в программу содействия гражданского сектора системе ПВО вошли свыше 100 предприятий
- С начала октября около берегов Румынии и Болгарии беспилотниками были атакованы шесть торговых судов
- Ограничения работы спутникового интернета Starshield сорвали несколько украинских военных операций
- После трехдневной паузы возобновились украинские удары по НПЗ в России — пострадал завод в Рязани
- На аэродроме Борисоглебск в Воронежской области поражены несколько российских бомбардировщиков Су-34
- OSINT-исследователь Jompy — базы хранения в России начали заполнять бронетехникой нового производства
Обстановка на фронте
На покровском направлении сообщается о продвижении российских войск севернее Доброполья.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ заняли село Марьевка к северу от Добропольского выступа. Согласно карте DeepState, Марьевка остается под контролем СОУ и отстоит от российских позиций на 12 км.
На южно-донецком направлении украинские военные ведут инфильтрацию через реку Мокрые Ялы в районе Комара.
Анатолий Радов сообщает, что украинские бойцы «просачиваются» за реку Мокрые Ялы и закрепляются в северной части села Перебудова к северу от Комара. У DeepState местность к востоку от реки помечена как подконтрольная СОУ.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю — с 5 по 11 октября — площадь оккупированной ВС РФ территории Украины увеличилась на 40 кв. км, тогда как за неделю до этого сократилась на 11 кв. км, а еще неделей ранее увеличилась на 23 кв. км. Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число боестолкновений на фронте увеличилось на 2%, составив в среднем 86 в день.
Украинская журналистка Юлия Кириенко показала длинный подземный тоннель, выкопанный украинскими военными на Донбассе. По ее словам, это далеко не единственная такая конструкция.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 15 октября двух управляемых авиационных ракет Х-59 и 580 беспилотников типов «Шахед», «Гербера», «Пародия» и других. 536 БПЛА — 92% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 31 локации, а также падение обломков в 11 локациях.
Три человека погибли и еще шесть пострадали из-за продолжавшегося более 10 часов налета дронов на административный центр Кировоградской области город Кропивницкий (до 2016 года — Кировград). Там попадания пришлись «по территориям предприятий, логистических центров, складских объектов, жилых домов и придомовых территорий», сообщили в ГСЧС. Всего на территории области зафиксировано 25 локаций, подвергшихся ударам.
Два человека погибли, еще три пострадали при атаке на пять районов Днепропетровской области, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа.
Под удар попали Тернопольская и Ровненская области на западе Украины. В районе города Чорткова в Тернопольской области было атаковано предприятие, после чего «в лечебные учреждения обратились пять человек». Под Ровно возник пожар в частном доме и начались перебои с электричеством из-за обрыва линий электропередачи — позже их устранили.
В результате атаки на Киев в Печерском районе пострадали пять человек. Во дворе пятиэтажного жилого дома на открытой территории загорелся легковой автомобиль. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Кроме того, повреждены еще два автомобиля, фасад, окна и крыша пятиэтажного дома, а также два трехэтажных жилых дома.
В Киевской области в результате ударов по Вышгородскому и Бучанскому районам пострадал один человек. Повреждения получили частные дома.
Под атакой был также пригород Одессы — там попадание пришлось по жилищному комплексу, обошлось без пострадавших. Днем при ударе дрона по супермаркету под Одессой четыре человека получили ранения. Речь идет о магазине «Таврия В» в селе Маяки у дельты реки Днестр.
В Полтаве в результате удара пострадали три человека. Повреждены окна учебного заведения, автомобили, частные дома, многоквартирный жилой дом и несколько общественных зданий. Еще три человека получили ранения при атаке на жилой сектор Изюма в Харьковской области.
К экспериментальному проекту по привлечению гражданского сектора к противовоздушной обороне Украины присоединились почти 100 предприятий, сообщило Минобороны. Шесть компаний уже привлекли к боевым задачам: они сформировали около 50 мобильных и стационарных групп ПВО, которые уничтожили более 60 воздушных целей, в том числе российские БПЛА. Частные группы действуют под оперативным управлением Воздушных сил ВСУ. Основные средства поражения — дроны-перехватчики и автоматизированные турельные установки с крупнокалиберными пулеметами. Часть вооружения и техники предприятия закупают самостоятельно.
Накануне в Болгарии двое злоумышленников в масках подожгли 11 из 17 антенн для связи со спутниками Starlink на объекте связи недалеко от Софии, сообщило Болгарское национальное телевидение BNT. «Эти антенны служат основным каналом связи со спутниками Маска в космосе, которые активно используются и в ходе войны в Украине», — отметил депутат парламента Болгарии Ивайло Мирчев. Использовались ли подожженные вышки в СОУ, неизвестно. Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил факт инцидента. Расследование, по его словам, продолжается. Глава болгарского Агентства нацбезопасности Пламен Тончев считает, что пожар на станции Starlink мог быть результатом диверсии.
В территориальных водах Румынии за ночь были атакованы два торговых судна, сообщает OSINT-исследователь GeoInsider. По его сведениям, накануне вечером беспилотник атаковал танкер YARA J под флагом Коморских Островов, который затем своим ходом направился в Констанцу. Экипаж потушил пожар, 17 моряков не пострадали. Ближе к утру загорелся сухогруз WINE TRADER под флагом Сан-Марино, его капитан также сообщил о предполагаемой атаке беспилотника. По меньшей мере восемь моряков с WINE TRADER числятся пропавшими без вести, румынские власти ведут поисково-спасательную операцию. Ночью румынские и испанские самолеты поднимались по тревоге из-за российских БПЛА в районе острова Змеиный, как утверждает GeoInsider, один из них пересек границу румынских территориальных вод. Независимого подтверждения обстоятельств атак и происхождения беспилотников пока нет. Всего в с начала октября около берегов Румынии и Болгарии под удары попали шесть судов.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 14 октября 91 беспилотника: над Рязанской областью — 23 БПЛА и над Саратовской областью — 68 БПЛА. В ночь на 15 октября были перехвачены 166 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымским полуостровом.
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщил накануне вечером, что работа терминалов Starlink на скорости до 160 км/ч восстанавливается. Он поблагодарил Илона Маска за поддержку, однако подчеркнул, что для обороны Украины критически важно полностью снять ограничения скорости Starshield. В ответ на это Маск заявил, что ограничения на использование спутниковой системы Starshield, включая ограничения скорости движения терминалов, устанавливаются американскими военными и в конечном счете президентом США. Маск также подчеркнул, что коммерческий сервис Starlink принадлежит SpaceX и контролируется компанией. По словам Маска, его использование ограничено гражданскими и оборонительными целями, а применение для наступательных военных операций недопустимо для коммерческой компании. Неназванный американский чиновник сказал Axios, что администрация Трампа не имеет отношения к перебоям.
Как рассказали изданию «Мілітарний» украинские военные, на разных беспилотных платформах и в разных подразделениях связь исчезала при разных скоростных ограничениях: от 72 до 161 км/ч. Конкретный порог зависит от средства, на котором установлен терминал Starshield. После превышения установленной скорости терминал теряет связь.
The New York Times пишет, что ограничения работы спутниковой системы Starshield сорвали несколько операций украинских военных. По словам офицера 8-го корпуса ДШВ, сильнее всего ограничения затронули тяжелые дроны и беспилотники самолетного типа, применяемые против российской логистики и позиций на оккупированных территориях. Независимый аналитик под ником Vitaly привел данные открытого дашборда Сил беспилотных систем ВСУ на середину среды, 14 октября, согласно которым количество пораженных целей существенно снизилось по многим категориям, за исключением личного состава.
Исследователь под ником Playfra считает, что ограничения скорости работы Starlink до 160 км/ч сильнее всего сказались на украинских ударах «миддлстрайк», в то время как FPV-дроны от ограничений не пострадали, а многие более быстрые БПЛА, например, Hornet, используют не только Starlink, но и другие неназванные системы, а встроенный ИИ-модуль с машинным зрением повышает вероятность поражения цели даже при потере связи.
Журналист CNN Джим Сьютто написал накануне вечером со ссылкой на украинского чиновника, что, хотя сигнал Starshield улучшается, он еще не вернулся к нормальному уровню, позволяющему эффективно перехватывать российские беспилотники.
Днем Минобороны Украины заявило изданию hromadske, что работа Starshield в движении восстановлена. Волонтер Сергей Стерненко подтвердил, что «работа Starlink (Starshield) восстановлена».
Накануне вице-премьер Александр Новак обвинил украинских военных в нарушении энергетического перемирия и ударе по нефтеперерабатывающим предприятиям в Саратовской и Рязанской областях. В Офисе президента Украины эти заявления назвали фейком.
Владимир Зеленский заявил, что украинские военные возобновят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, которую они соблюдали по просьбе США. По словам Зеленского, атаки на российскую энергетику прекратились, однако ВС РФ продолжили наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.
После трехдневной паузы был вновь нанесен удар по НПЗ. Утром губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что после массовой атаки БПЛА произошло возгорание на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Малков также сообщил о повреждении склада и автомобилей на территории другого предприятия Рязани. Обошлось без пострадавших. Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал со ссылкой на местных жителей фотографию, на которой, предположительно, видно зарево от пожара на заводе.
Военно-морские силы Украины заявили, что ночью ударом ракет берегового ракетного комплекса «Нептун» по авиабазе Борисоглебск в Воронежской области были поражены шесть российских бомбардировщиков Су-34М. По утверждению украинских военных, также повреждено оборудование для обеспечения полетов, возникли вторичные детонации и пожар. Российские региональные издания сообщали о взрывах и крупном пожаре в районе аэродрома.
На спутниковом снимке, опубликованном украинским OSINT-проектом AviVector, видны серьезные повреждения в месте удара. 13 октября на базе фиксировали шесть Су-34. На более четком спутниковом снимке, опубликованном Reuters, также видно, что до атаки на аэродроме располагались шесть самолетов. Ресурсы AviVector и Exilenova+ оценивают потери в четыре уничтоженных Су-34 и еще два поврежденных.
Позже Владимир Зеленский подтвердил уничтожение четырех истребителей Су-34 и поражение еще двух, а также опубликовал спутниковый снимок с места удара.
Незамедлительно последовала реакция Z-каналов. Fighterbomber сетует, что мобильные огневые группы, мобильные пулеметные расчеты, антидроновые сети и другие подобные средства практически не способны защитить аэродромы от крылатых ракет. По его мнению, для сохранения авиации необходимы эшелонированная наземная и воздушная ПВО, капитальные укрытия для самолетов и временное перебазирование фронтовой, дальней и военно-транспортной авиации на расстояние, превышающее 400 км от ЛБС. Аэродромы ближе к ней следует использовать лишь как оперативные площадки с минимальным числом самолетов. В то же время Fighterbomber сомневается в заявленном количестве уничтоженных бортов. Кирилл Фёдоров был более лаконичен: «Хочется чтот написать, а я не знаю, что сказать. Пиздец <авторские орфография и пунктуация сохранены — The Insider>». Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» предполагает, что в результате удара по авиабазе Борисоглебск могли быть уничтожены три–четыре Су-34, находившиеся в центре взрыва, и еще два — повреждены. Авторы также указывают, что самолеты стояли вплотную друг к другу на открытых стоянках, вне укрытий.
ГУР заявило, что в ночь на 11 октября спецподразделение «Шаманбат» совместно с 426-м отдельным полком беспилотных систем Корпуса морской пехоты ВМС ВСУ уничтожило в оккупированном селе Хорлы в Херсонской области учебный центр операторов БПЛА 18-й общевойсковой армии ВС РФ. По утверждению разведки, также было поражено место проживания российских офицеров и инструкторов, готовивших диверсионные группы.
Для защиты Москвы от налетов дронов в столице начали использовать автомобильные подъемники, которые при необходимости превращаются в вышки для бойцов МОГ с ПЗРК «Верба» и «Игла», сообщает анонимный ресурс «ВЧК-ОГПУ». Одновременно, по информации канала, начали исчезать стационарные ЗРПК «Панцирь», в том числе с крыш домов.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 13 октября по 20:00 14 октября стало известно как минимум о 26 погибших и 124 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Под Харьковом убили пятерых бойцов ВСУ и рыбака. Задержан российский военный из полка, где служили заключенные и провинившиеся перед командирами.
Fighterbomber прокомментировал информацию от украинских военных об ударе FPV-дроном по российскому вертолету Ми-28НМ. Он сообщил, что инцидент имел место прошедшим летом, косвенно подтвердив повреждение борта.
Вооружения и военная техника
Великобритания ускорит поставки Украине ЗУР LMM на сумму £10 млн, заявили в правительстве страны в преддверии визита Зеленского в Лондон. Там напомнили, что ранее уже заказали производство 5 тысяч таких ракет на следующие четыре года.
OSINT-исследователь Jompy отмечает, что российские базы хранения и места дислокации частей стали наполняться вновь произведенной и модернизированной техникой, в частности танками, БТР, БМП, БМД и САУ различных модификаций. По всей вероятности, это связано с излишней уязвимостью техники на поле боя, что не позволяет ее применять до создания эффективной защиты от FPV-дронов.
Бортовой компьютер реактивного БПЛА «Герань-4» более чем на три четверти состоит из электронных компонентов американского производства, в первую очередь Texas Instruments и National Semiconductor, сообщает издание «Мілітарний» со ссылкой на инженера из украинского 1230-го инженерно-технического полка. Между тем корреспондент The Insider осмотрел в Киеве обломки БПЛА «Гербера» и подтвердил, что установленный на нем mesh-модем, позволяющий осуществлять связь с БПЛА в глубине территории Украины, произведен китайской компанией Xingkai Tech. Представители этой компании осознанно выразили готовность поставлять комплектующие на производство дронов в Алабугу в разговоре с корреспондентом The Insider, который выдавал себя за российского военного поставщика.
О главных событиях войны 14 октября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ завершили операцию «Вівальді» в районе Лимана, украинским военным ограничили использование Starlink. Что происходит на фронте
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