Румыния предложила создать черноморским странам НАТО совместное командование для защиты от дронов. У берегов альянса атакованы шесть судов

Румыния предложила черноморским странам НАТО создать совместное военное командование для защиты от дронов, атакующих гражданские суда в акватории стран альянса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируце. Служба морского спасения Румынии рассказала, что 14 октября в территориальных водах страны загорелся танкер Yara J под флагом Коморских островов. Кроме того, 15 октября возгорание произошло еще на одном судне под флагом Сан-Марино, находящемся у румынских берегов. До этого четыре гражданских судна были атакованы у берегов Болгарии.

Как написал Мируце на своей странице в Facebook, после телефонного разговора с болгарским коллегой стороны решили направить письмо в адрес руководства НАТО с предложением создать черноморским странам альянса совместное военное командование. Он отметил, что управление таким командованием должно проходить по принципу ротации, и заверил, что Румыния готова взять на себя руководство совместными силами начиная с 2028 года. Он пояснил:

«Инциденты в Чёрном море — дроны, затонувшие корабли и морские мины — обязывают нас действовать, а не ждать. Румыния полна решимости защищать свои интересы в сфере безопасности и экономики в Чёрном море при полном соблюдении международного права. Повторяющиеся атаки России на украинскую инфраструктуру создали сопутствующие риски для безопасности наших стран и, судя по всему, направлены на проверку способности к реагированию как на национальном уровне, так и на уровне союзников. Последние события подтверждают, что инциденты с беспилотниками в воздушном пространстве и морской зоне больше нельзя рассматривать как исключительно национальные проблемы».

Инициатива была выдвинута после того, как у берегов Болгарии и Румынии за полторы недели были атакованы дронами 6 гражданских судов. Вечером 14 октября Служба морского спасения Румынии сообщила, что в территориальных водах страны загорелся танкер Yara J под флагом Коморских островов. Минобороны Румынии в свою очередь заявило о нарушении воздушного пространства беспилотниками в ночь с 14 на 15 октября.

По словам лидера Свободного профсоюза моряков (SLN) Адриана Михалчою, судно предположительно подверглось атаке дронов. Об ударе беспилотниками рассказали и румынские СМИ.

Утром 15 октября стало известно, что у берегов Румынии сообщение о пожаре передало торговое судно WINE TRADER под флагом Сан-Марино. Сообщается, что судно подверглось атаке дронов в румынских территориальных водах.

В ночь на 13 октября у берегов Болгарии были атакованы два гражданских судна. Два других гражданских судна попали под удар беспилотников 6 октября.

Болгарские власти в обоих случаях отказались возложить прямую ответственность на Россию. Однако после второго инцидента премьер-министр Румен Радев заявил, что «логика происходящего указывает на то, что результат этих атак выгоден Российской Федерации».