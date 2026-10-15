Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.95

EUR

93.92

OIL

103.94

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

114

 

 

 

 

 

Новости

Румыния предложила создать черноморским странам НАТО совместное командование для защиты от дронов. У берегов альянса атакованы шесть судов

The Insider
Фото: Radio Constanta

Фото: Radio Constanta

Румыния предложила черноморским странам НАТО создать совместное военное командование для защиты от дронов, атакующих гражданские суда в акватории стран альянса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируце. Служба морского спасения Румынии рассказала, что 14 октября в территориальных водах страны загорелся танкер Yara J под флагом Коморских островов. Кроме того, 15 октября возгорание произошло еще на одном судне под флагом Сан-Марино, находящемся у румынских берегов. До этого четыре гражданских судна были атакованы у берегов Болгарии.

Как написал Мируце на своей странице в Facebook, после телефонного разговора с болгарским коллегой стороны решили направить письмо в адрес руководства НАТО с предложением создать черноморским странам альянса совместное военное командование. Он отметил, что управление таким командованием должно проходить по принципу ротации, и заверил, что Румыния готова взять на себя руководство совместными силами начиная с 2028 года. Он пояснил:

«Инциденты в Чёрном море — дроны, затонувшие корабли и морские мины — обязывают нас действовать, а не ждать. Румыния полна решимости защищать свои интересы в сфере безопасности и экономики в Чёрном море при полном соблюдении международного права.

Повторяющиеся атаки России на украинскую инфраструктуру создали сопутствующие риски для безопасности наших стран и, судя по всему, направлены на проверку способности к реагированию как на национальном уровне, так и на уровне союзников. Последние события подтверждают, что инциденты с беспилотниками в воздушном пространстве и морской зоне больше нельзя рассматривать как исключительно национальные проблемы».

Инициатива была выдвинута после того, как у берегов Болгарии и Румынии за полторы недели были атакованы дронами 6 гражданских судов. Вечером 14 октября Служба морского спасения Румынии сообщила, что в территориальных водах страны загорелся танкер Yara J под флагом Коморских островов. Минобороны Румынии в свою очередь заявило о нарушении воздушного пространства беспилотниками в ночь с 14 на 15 октября.

По словам лидера Свободного профсоюза моряков (SLN) Адриана Михалчою, судно предположительно подверглось атаке дронов. Об ударе беспилотниками рассказали и румынские СМИ.

Утром 15 октября стало известно, что у берегов Румынии сообщение о пожаре передало торговое судно WINE TRADER под флагом Сан-Марино. Сообщается, что судно подверглось атаке дронов в румынских территориальных водах.

В ночь на 13 октября у берегов Болгарии были атакованы два гражданских судна. Два других гражданских судна попали под удар беспилотников 6 октября.

Болгарские власти в обоих случаях отказались возложить прямую ответственность на Россию. Однако после второго инцидента премьер-министр Румен Радев заявил, что «логика происходящего указывает на то, что результат этих атак выгоден Российской Федерации».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Румыния предложила создать черноморским странам НАТО совместное командование для защиты от дронов. У берегов альянса атакованы шесть судов»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. «Фальсифицируй, или уйдешь на СВО». Исповедь чиновника о том, как «Единой России» в Воронеже нарисовали «разгромную победу»
  5. Выходит из Моди: чем индийское общество отвечает на попытку индийских властей превратить страну в автократию

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте