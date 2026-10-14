В Болгарии произошел пожар на наземной станции Starlink, которая в том числе обслуживает украинскую армию

В среду, 14 октября, в парламенте Болгарии прошли слушания, посвященные инциденту. На них премьер-министр Румен Радев подтвердил инцидент. Сейчас проводится расследование, но его подробности он комментировать отказался.

Председатель Агентства национальной безопасности Пламен Тончев также добавил, что базу антенн Starlink планировали расширять, поэтому демонтировали часть ограждений. По всей видимости, именно это упростило доступ злоумышленникам.

Сама станция обслуживает в том числе украинских военных. Кто именно стоит за поджогом, неясно. Мирчев намекнул, что за инцидент могут быть ответственны российские спецслужбы.

Подобный инцидент в конце сентября произошел в Польше. На этой неделе двух подозреваемых в поджоге задержали в Германии. Польские власти также заявили, что подозревают в организации поджога Москву.