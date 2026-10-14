В Болгарии произошел пожар на наземной станции Starlink, которая в том числе обслуживает украинскую армию

Неизвестные подожгли антенны связи спутниковой системы Starlink в Болгарии. Об этом первым сообщил депутат местной партии «Да, Болгария!» Ивайло Мирчев. Инцидент также подтвердил премьер-министр. Пожар произошел в 20 км от столицы, установил The Insider.
По словам Мирчева, пострадали 11 из 17 антенн Starlink. На своей странице в Facebook он публикует видео пожара. На кадрах виден комплекс, похожий на наземную станцию Starlink — ключевые элементы инфраструктуры на земле, которые связывает спутники на орбите с сетью интернет.
Когда именно произошел поджог, неясно. Первая публикация датирована вечером 12 октября.
Мирчев утверждает, что станцию подожгли двое неизвестных, а также обвинил власти страны в замалчивании инцидента:
«Очевидно, что эти антенны были выбраны в качестве цели неслучайно, поскольку именно они обеспечивают основную связь со спутниками. В конце сентября аналогичные антенны Starlink подверглись нападению и в Польше. Как отреагировало польское государство? Оно проинформировало граждан и общественность и приняло оперативные меры».
Где именно произошел инцидент, изначально не сообщалось. Мирчев написал лишь, что пожар произошел на «секретном объекте» рядом с Софией. На камерах видеонаблюдения, которые он публикует, видна характерная антенна, а также надпись: Plana Earth Station.
Судя по всему, это станция спутниковой связи «Плана», расположенная к югу от столицы. На спутниковых снимках, изученных The Insider, видны шарообразные конструкции, характерные для наземных станций Starlink.
В среду, 14 октября, в парламенте Болгарии прошли слушания, посвященные инциденту. На них премьер-министр Румен Радев подтвердил инцидент. Сейчас проводится расследование, но его подробности он комментировать отказался.
Председатель Агентства национальной безопасности Пламен Тончев также добавил, что базу антенн Starlink планировали расширять, поэтому демонтировали часть ограждений. По всей видимости, именно это упростило доступ злоумышленникам.
Сама станция обслуживает в том числе украинских военных. Кто именно стоит за поджогом, неясно. Мирчев намекнул, что за инцидент могут быть ответственны российские спецслужбы.
Подобный инцидент в конце сентября произошел в Польше. На этой неделе двух подозреваемых в поджоге задержали в Германии. Польские власти также заявили, что подозревают в организации поджога Москву.