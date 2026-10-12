В Германии задержали двух подозреваемых в поджоге станции Starlink под Варшавой. Польские власти обвинили российские спецслужбы

В Германии задержали двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге наземной станции Starlink недалеко от Варшавы. Польские власти считают, что за диверсией стоят российские спецслужбы.

Польша уже запросила экстрадицию задержанных. Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил на пресс-конференции 12 октября, что у Варшавы «нет сомнений» в причастности российских спецслужб к поджогу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее очередным актом гибридной войны. В публикации в Twitter (X) он заявил, что виновные в диверсии предстанут перед польским судом.

Пожар произошел поздно вечером 23 сентября на оборудовании электроснабжения наземной станции Starlink, которая обеспечивает связь в Польше и других странах Восточной Европы, включая Украину. Серьезных перебоев в работе интернета не возникло.

Польша остается одним из основных транзитных маршрутов поставок западной военной помощи Украине. За последнее время в стране произошла серия предполагаемых диверсий и кибератак на объекты критической инфраструктуры, включая системы водоснабжения, энергетические объекты и больницы. Польские власти также связывали с российскими спецслужбами повреждение железнодорожной линии между Варшавой и границей с Украиной. В конце июля на территории Польши упала российская ракета.