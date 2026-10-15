Украина заявила о поражении шести российских Су-34 при ракетном ударе по аэродрому под Воронежем. Местные жители сообщили о мощных взрывах

Военно-морские силы Украины заявили о поражении шести российских бомбардировщиков Су-34М в результате ракетного удара по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области. По сообщению ВМС Украины, удар был нанесен в ночь на 15 октября с применением берегового ракетного комплекса «Нептун». Украинские военные также утверждают, что на аэродроме повреждено оборудование для обеспечения полетов, произошли повторные детонации и пожар. Независимого подтверждения поражения шести самолетов пока нет.
О взрывах и крупном пожаре в Борисоглебске сообщают и российские региональные издания. Как пишет информационное агентство «Время Пресс» со ссылкой на местных жителей, после яркой вспышки раздался сильный взрыв, а дым от пожара был виден из разных районов города. Воронежский портал «Воронеж 24» также сообщил об ударе по военному аэродрому Борисоглебск. Информации о повреждениях самолетов российские издания не приводят.
Украинский мониторинговый Telegram-канал Supernova+ в ночь с 14 на 15 октября опубликовал несколько фотографий и видеозаписей, которые, как утверждается, сняли жители Борисоглебска. На кадрах видны яркие вспышки и зарево, на записях слышен звук мощного взрыва. Канал связывает происходящее с атакой на военный аэродром.
Аэродром Борисоглебск расположен примерно в 6 км к востоку от одноименного города Воронежской области. Он используется российской военной авиацией. Су-34 — истребитель-бомбардировщик, который российская армия применяет в том числе для ударов управляемыми авиабомбами по украинским позициям и населенным пунктам. Су-34М — модернизированная версия этого самолета.