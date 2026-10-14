ВСУ завершили операцию «Вівальді» в районе Лимана, украинским военным ограничили использование Starlink. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении украинские военные отчитались о завершении контрнаступательной операции «Вівальді»
- На покровском направлении к Доброполью приближаются подразделения сразу трех российских общевойсковых армий
- На запорожском направлении отмечается увеличение украинского присутствия в Орехове и Малой Токмачке
- По Киеву и Киевской области были запущены 25 ракет «Циркон» — рекордное количество за одну атаку
- В Балакове в Саратовской области поражен строящийся дата-центр «Сбера» — в работе онлайн-сервисов банка произошел сбой
- Компания SpaceX ввела ограничения для украинских военных — терминалы теряют связь при скорости свыше 160 км/ч
- T-invariant — в результате ударов по дата-центрам «Яндекса» пострадали самые мощные российские суперкомпьютеры
- Причиной потери украинского МиГ-29 в августе 2026 года могло стать нештатное срабатывание ракеты «воздух — воздух»
Обстановка на фронте
На лиманском направлении украинские военные отчитались о завершении контрнаступательной операции «Вівальді».
3-й армейский корпус ВСУ объявил о результатах четвертого этапа операции «Вівальді». Сообщается об освобождении еще 101 кв. км территории к западу от реки Жеребец, а потери ВС РФ на этом этапе оцениваются в 3 тысячи человек. Всего в ходе операции в районе Лимана (до 2016 года — Красный Лиман) было деоккупировано 277 кв. км, а российские потери заявляются в 8 тысяч человек. Соответствующие изменения в свою карту внесли и DeepState.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз», в свою очередь, констатировал, что украинские бойцы продвинулись на 2,6 км и заняли село Шандриголово. Российский военблогер Анатолий Радов оценивает ситуацию куда пессимистичнее — по его сведениям, российские войска удерживают Ивановку, Новолюбовку и Заречное (до 2016 года — Кировск) на правом берегу Жеребца. На карте DeepState Ивановка и Новолюбовка также обозначены как подконтрольные ВС РФ, а вот Заречное в проекте относят по большей части к «серой зоне».
На славянском направлении сообщается о боях к югу от реки Северский Донец.
Анатолий Радов сообщает, что к югу от Северского Донца продолжаются бои за Пискуновку, тогда как СОУ продолжают обстреливать и атаковать дронами Кривую Луку. По версии DeepState, Пискуновка в основном контролируется СОУ, а восточная окраина села представляет собой «серую зону».
На покровском направлении к Доброполью приближаются подразделения сразу трех российских общевойсковых армий.
В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в направлении Доброполья в районе Белицкого, Дорожного, Нового Донбасса и Матяшева. Исследователь под ником Playfra рассказывает, что российские инфильтрационные группы продолжают проникать на рубежи к северу от Добропольского выступа. Он отмечает, что такие группы не представляют опасности в смысле закрепления и предполагает, что их отправили ради «флаговтыков», однако отмечает, что они всё еще могут представлять угрозу для украинских тыловых позиций. Что касается участка собственно Доброполья, то, по сведениям исследователя, российские военные подходят к городу, несмотря на тяжелые потери, и не исключает возникновения в Доброполье «константиновского сценария» уже этой зимой.
Анатолий Радов, в свою очередь, сообщает о продвижении ВС РФ вплотную к Доброполью с юго-востока и боях за Белозерское. В DeepState эту информацию не подтверждают.
OSINT-исследователь Клеман Молен рассказывает, что российское наступление на Доброполье идет уже четыре месяца. По его информации, российские военные захватили Белицкое и Шевченко и атакуют город с востока и с юга. Он прогнозирует, что битва за Доброполье может начаться в ближайшие недели или месяцы и продлиться еще очень долго, хотя в наступлении участвуют подразделения сразу трех общевойсковых армий, которые получают львиную долю пополнений, в том числе в ущерб действиям на других направлениях.
На запорожском направлении отмечается увеличение украинского присутствия в Орехове и Малой Токмачке.
«Рыбарь» сообщает, что украинские военные наращивают присутствие в Орехове и Малой Токмачке к юго-востоку от города. Согласно карте DeepState, Орехов и большая часть Малой Токмачки контролируются СОУ.
По сведениям Анатолия Радова, ВС РФ захватили село Горькое к западу от Гуляйполя. На карте DeepState Горькое обозначено частично как подконтрольное Украине, а частично как «серая зона».
На херсонском направлении зафиксирована попытка российских штурмовиков форсировать Днепр на резиновых лодках.
В украинской 34-й ОБрМП показали удары по четырем российским военным, которые пытались пересечь Днепр на резиновых лодках. Как сообщается, все четверо при этом погибли.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о массированной комбинированной атаке в ночь на 14 октября с применением 39 ракет «Искандер-М» / KN-23 / С-400 / «Циркон» / «Оникс» и 128 беспилотников типов «Шахед» (77 из них — реактивные), «Бандероль» / «Дань-Т», «Гербера», «Италмас», «Пародия» и других. Основными направлениями удара стали Киев, Киевская и Харьковская области, значительное число баллистических ракет было направлено по объектам энергетики. Четыре ракеты и 115 БПЛА — 90%, в том числе 59 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 22 локациях, а также падение обломков в восьми локациях. Часть ракет не достигла целей.
Украинские каналы на основе данных мониторингового ресурса «єРадар» подсчитали, что ночью по Киеву и Киевской области было запущено около 25 ракет «Циркон» — рекордное число за одну атаку. Это может указывать на переброску дополнительных пусковых установок берегового ракетного комплекса «Бастион» в Курскую и Брянскую области и подготовку к усилению ударов по северным регионам Украины, включая Киев.
Накануне вечером во время массированной атаки баллистическими ракетами Воздушные силы ВСУ вновь сообщили, что, как и во время предыдущей массированной атаки, информация от партнеров о пусках ракет с территории России не поступала. «Российский удар баллистическими ракетами по Киеву. Снова без предупреждения от партнеров. Основная цель — энергетическая инфраструктура, а именно ТЭЦ-4», — написал Владимир Зеленский ночью.
Между тем, по информации спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, партнеры не предупредили Украину о первой волне ночной атаки баллистическими ракетами, но сообщили о трех последующих.
Пять человек погибли и еще 36 пострадали в ходе продолжительной атаки на Киев, сообщают местные власти. В Деснянском районе удар пришелся на многоэтажку — погибли три человека, еще 25 человек, включая ребенка, пострадали. Еще два погибших — в Голосеевском районе. Энергетики ДТЭК передают об аварийных отключениях электричества в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском районах Киева, а также в части Голосеевского. Также обесточена одна из водопроводных насосных станций, из-за чего возможны перебои с водой в Печерском районе. «Как минимум 600 тысяч человек остались без электричества. Могут быть и более масштабные отключения. Зафиксированы значительные повреждения объектов и оборудования на 26 элементах нашей энергетической системы и на четырех объектах нефтегазового комплекса», — написал Зеленский.
Минобороны РФ подтвердило, что целью атаки были энергетические объекты в Киеве, Киевской и Харьковской областях: несколько ТЭЦ и электроподстанций. Военное ведомство обосновало атаку тем, что они питают военные объекты. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что предложенное Трампом энергетическое перемирие не было конкретизировано, поэтому удары по украинской энергетике продолжаются.
Всю ночь под атакой находились западные области Украины. В Тернополе дрон попал в административное здание, обошлось без пострадавших. В Хмельницкой области возникли пожары в промзоне и на автозаправке, пострадали два человека. Z-каналы пишут, что в Хмельницкой области под удар попали логистические объекты сетей «Новая пошта», «Eпiцентр» и «АТБ». Логистических хаб сети «Eпiцентр» полностью сгорел, уничтожено 85% товара, сообщают украинские ресурсы.
В Луцке в Волынской области ночью беспилотник поджег нефтебазу. В результате дневной атаки на город погибли шесть человек, еще 12 человек, в том числе ребенок, пострадали, сообщил секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский. Обломки БПЛА упали на склад «Еврогурт», также повреждения получил жилой дом.
В Винницкой области под удар попал объект железнодорожной инфраструктуры, возник масштабный пожар, обошлось без пострадавших.
Глава правления компании «Укрзалізниця» Александр Перцовский сообщил, что ночью массированному удару подверглась железнодорожная инфраструктура сразу в пяти областях Украины: Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской. Повреждения получила энергетическая инфраструктура, из-за чего на отдельных направлениях пришлось изменить организацию движения поездов.
В результате атаки на город Дергачи в Харьковской области пострадали пять человек, сообщили в ГСЧС. FPV-дрон попал по гаражному боксу на территории гражданского предприятия.
При атаке на четыре района Днепропетровской области погибли два человека и еще шесть человек, в том числе ребенок, пострадали, сообщили в ГСЧС.
В результате авиаудара по жилой застройке Славянска в Донецкой области были ранены семь человек. Повреждены пять многоквартирных домов, возник пожар в нежилом здании. Спасатели ликвидировали возгорание.
По информации ГСЧС, в Ровно в результате падения беспилотника в жилом секторе пострадали пять человек, среди них ребенок. Возник пожар. Количество пострадавших при ударе по учебному заведению в Ровно накануне увеличилось до 25 человек, сообщили в Национальной полиции Украины.
Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» опубликовал спутниковые снимки нового дронопорта, возведенного всего за месяц возле Миллерово в Ростовской области. Судя по снимкам, 1 сентября на этом месте было чистое поле, а спустя месяц уже готова первая часть объекта: восемь площадок под пусковые установки и 32 площадки для подготовки БПЛА к запуску. На спутниковом снимке, сделанном 12 октября, видно, что уже идет разгрузка БПЛА.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 13 октября 70 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом. В ночь на 14 октября были перехвачены 902 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
В результате атаки дронов на Балаково в Саратовской области повреждены несколько жилых домов, погиб человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Украинские каналы Exilenova+, Supernova+ и издание Astra утверждают, что поражен строящийся центр обработки данных «Сбера». Руководство банка подтвердило атаку на объект, передает ТАСС. «Все системы и сервисы банка работают штатно, сотрудники не пострадали», — говорится в сообщении со ссылкой на зампреда правления банка Александра Ведяхина. «Военкор» Александр Коц утверждает, что ЦОД «Сбера» устоял, потому что здание было прикрыто «пассивной защитой».
«Над крышей центра стоит стальной каркас. Трубы, арочные фермы — на несколько метров выше кровли». По его мнению, выгорел только сам металлический каркас. Между тем пользователи по всей России сообщали о сбоях в работе онлайн-банкинга и других сервисов. Об этом свидетельствуют данные сервисов «Сбой.рф» и detector404. Строящийся в Балакове ЦОД заявлен как крупнейший в стране. На площади 60 тысяч м² предполагается разместить около 120 тысяч серверов. Строительство объекта должно завершиться в первом квартале 2027 года.
В компании Fire Point также заявили о поражении АО «Металлургический завод Балаково» — крупного металлургического предприятия, специализирующегося на производстве стали и металлопроката. Мощности завода превышают 1 млн т продукции в год.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к столице ночью направлялись 493 дрона, из которых 180 были сбиты на подлете к городу, остальные — преимущественно вдали от Москвы. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Украинские Telegram-каналы опубликовали предполагаемые кадры из Подмосковья, на которых видно, как ЗРПК «Панцирь» ведет огонь по беспилотникам прямо с автотрассы.
Компания SpaceX ночью 14 октября ввела ограничения на работу терминалов Starlink, которые используются на украинских военных дронах. Как сообщил Сергей «Флеш» Бескрестнов, теперь терминалы работают при движении на скорости, не превышающей 160 км/ч. По его словам, ограничения коснулись «военного пакета» услуг Starshield. «Наши силы обороны не получили предупреждения о таких ограничениях, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это решение не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией». Эту информацию подтвердил украинский волонтер Сергей Стерненко. Позже он написал, что, по сообщениям военных, ограничения на использование терминалов Starlink были усилены. Скорость, после которой связь начинает пропадать, стала составлять 60–70 км/ч. Введенное ограничение означает, что теперь невозможно использовать терминалы Starlink на реактивных и любых скоростных дронах.
7-й корпус ДШВ подтвердил проблемы со спутниковой связью Starlink в своей зоне ответственности. По информации корпуса, связь с использующими Starlink беспилотниками могла пропадать на 10–20 секунд уже при скорости 110–120 км/ч, что осложнило их управление и привело к отмене части миссий одного из подразделений беспилотных систем. В корпусе утверждают, что ограничения затронули в том числе Starshield. Особенно серьезно проблема может сказаться на запуске скоростных БПЛА, включая дроны «миддлстрайк», которым необходимо быстро набирать скорость после старта. Позже этот пост корпуса был удален.
Генштаб ВСУ заявил о поражении склада и места пуска БПЛА в районе Донецка, а также складов материально-технического обеспечения на оккупированной территории Донецкой области.
The Insider оценил прямые и косвенные потери российской экономики от украинских ударов по НПЗ, складам маркетплейсов и дата-центрам. По приблизительным расчетам, одно результативное попадание по НПЗ в среднем обходится примерно в 23 млрд рублей, из-за атак объем нефтепереработки в России снизился примерно на 20–25%, а пробег грузовиков, судя по данным системы «Платон», — примерно на 20% год к году. Путин утверждал, что ущерб от ударов по НПЗ составил около 1% ВВП России, то есть более 2 трлн рублей, если речь шла о годовом ВВП. Удары по складам маркетплейсов и трем дата-центрам «Яндекса» приводят к простоям бизнеса, сбоям сервисов и дополнительным потерям налоговых поступлений. По мере продолжения атак ущерб выходит далеко за рамки стоимости поврежденных объектов и начинает отражаться на потребительском спросе, логистике и бюджете.
Издание T-invariant оценило последствия ударов по трем дата-центрам «Яндекса» в Сасово, Калуге и Владимире, где размещены самые мощные российские суперкомпьютеры «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин». Четверо опрошенных изданием специалистов считают, что вычислительные мощности компании могли серьезно пострадать не только непосредственно от пожаров, но и от дыма и сажи, попавших на оборудование через системы воздушного охлаждения. По их оценке, очистка суперкомпьютеров может занять до полугода, а при необходимости замены дефицитных ускорителей Nvidia или их аналогов на их восстановление уйдет один–два года. Издание отмечает, что эти мощности используются для развития YandexGPT, Alice AI и других ИИ-сервисов, которые стали одним из ключевых источников роста «Яндекса». Эксперты T-invariant считают, что длительный простой может затормозить развитие российских ИИ-систем. В случае выпадения «Червоненкиса» Россия уже при ноябрьском обновлении мирового рейтинга может уступить Казахстану по производительности ведущего суперкомпьютера.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 12 октября по 20:00 13 октября стало известно как минимум о 10 погибших и 141 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Государственное бюро расследований Украины сообщило, что согласно внутреннему расследованию Воздушных сил ВСУ, в качестве одной из версий гибели украинского истребителя МиГ-29 в Одесской области 10 августа 2026 года рассматривается нештатное срабатывание ракеты «воздух – воздух». Ранее глава украинского волонтерского фонда «Повернись Живим» Тарас Чмут рассказывал, что украинские истребители несут потери из-за взрывов устаревших советских ракет Р-60 и Р-73.
В 115-й ОМБр показали кадры поражения российского вертолета Ми-28НМ зенитным FPV-дроном в небе над Белгородской областью у границы с Украиной (геопривязка). В то же время утверждается, что кадры падения вертолета, показанные в конце ролика, относятся к другому инциденту.
Вооружения и военная техника
Еврокомиссия сообщила, что Украине выделен очередной транш европейского кредита на сумму €2,86 млрд на дроны, ракеты, средства ПВО и РЭБ, РЛС и боеприпасы.
Z-канал «Военный Осведомитель» обратил внимание на отчетность неназванного украинского волонтерского фонда, согласно которой за пять дней было закуплено 600 дронов-перехватчиков реактивных БПЛА стоимостью около $2 тысячи за штуку.
О главных событиях войны 13 октября 2026 года — в предыдущей сводке: Российские «просачивания» в Орехов, в Украине не получили от союзников разведданные о пусках баллистических ракет. Что происходит на фронте
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