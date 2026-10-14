ВСУ завершили операцию «Вівальді» в районе Лимана, украинским военным ограничили использование Starlink. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На лиманском направлении украинские военные отчитались о завершении контрнаступательной операции «Вівальді»

На покровском направлении к Доброполью приближаются подразделения сразу трех российских общевойсковых армий

На запорожском направлении отмечается увеличение украинского присутствия в Орехове и Малой Токмачке

По Киеву и Киевской области были запущены 25 ракет «Циркон» — рекордное количество за одну атаку

В Балакове в Саратовской области поражен строящийся дата-центр «Сбера» — в работе онлайн-сервисов банка произошел сбой

Компания SpaceX ввела ограничения для украинских военных — терминалы теряют связь при скорости свыше 160 км/ч

T-invariant — в результате ударов по дата-центрам «Яндекса» пострадали самые мощные российские суперкомпьютеры

Причиной потери украинского МиГ-29 в августе 2026 года могло стать нештатное срабатывание ракеты «воздух — воздух»

Обстановка на фронте

На лиманском направлении украинские военные отчитались о завершении контрнаступательной операции «Вівальді».

3-й армейский корпус ВСУ объявил о результатах четвертого этапа операции «Вівальді». Сообщается об освобождении еще 101 кв. км территории к западу от реки Жеребец, а потери ВС РФ на этом этапе оцениваются в 3 тысячи человек. Всего в ходе операции в районе Лимана (до 2016 года — Красный Лиман) было деоккупировано 277 кв. км, а российские потери заявляются в 8 тысяч человек. Соответствующие изменения в свою карту внесли и DeepState.

Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз», в свою очередь, констатировал, что украинские бойцы продвинулись на 2,6 км и заняли село Шандриголово. Российский военблогер Анатолий Радов оценивает ситуацию куда пессимистичнее — по его сведениям, российские войска удерживают Ивановку, Новолюбовку и Заречное (до 2016 года — Кировск) на правом берегу Жеребца. На карте DeepState Ивановка и Новолюбовка также обозначены как подконтрольные ВС РФ, а вот Заречное в проекте относят по большей части к «серой зоне».

На славянском направлении сообщается о боях к югу от реки Северский Донец.

Анатолий Радов сообщает, что к югу от Северского Донца продолжаются бои за Пискуновку, тогда как СОУ продолжают обстреливать и атаковать дронами Кривую Луку. По версии DeepState, Пискуновка в основном контролируется СОУ, а восточная окраина села представляет собой «серую зону».

На покровском направлении к Доброполью приближаются подразделения сразу трех российских общевойсковых армий.

В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в направлении Доброполья в районе Белицкого, Дорожного, Нового Донбасса и Матяшева. Исследователь под ником Playfra рассказывает, что российские инфильтрационные группы продолжают проникать на рубежи к северу от Добропольского выступа. Он отмечает, что такие группы не представляют опасности в смысле закрепления и предполагает, что их отправили ради «флаговтыков», однако отмечает, что они всё еще могут представлять угрозу для украинских тыловых позиций. Что касается участка собственно Доброполья, то, по сведениям исследователя, российские военные подходят к городу, несмотря на тяжелые потери, и не исключает возникновения в Доброполье «константиновского сценария» уже этой зимой.

Анатолий Радов, в свою очередь, сообщает о продвижении ВС РФ вплотную к Доброполью с юго-востока и боях за Белозерское. В DeepState эту информацию не подтверждают.