Украинские дроны атаковали строящийся центр обработки данных Сбербанка в Саратовской области. Этот ЦОД должен стать крупнейшим в стране

В результате атаки дронов на Балаково Саратовской области повреждены несколько жилых домов, погиб человек. Об этом утром 14 октября сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Украинский мониторинговый канал Supernova+ утверждает, что поражен строящийся ЦОД (центр обработки данных) Сбербанка. Это подтверждает и OSINT-анализ Astra: судя по фотографиям с места, повреждено строящееся здание ЦОД, а также расположенный примерно в 200 метрах от него ангар неизвестного назначения.

Позднее Сбербанк подтвердил атаку на ЦОД в Балаково, передает ТАСС. «Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», — сообщил первый заместитель председателя правления «Сбера» Александр Ведяхин.

На одном из видео, опубликованных очевидцами, видна яркая вспышка после взрыва. После этого в нескольких домах рядом гаснет свет. В районе взрыва расположена промзона, где находятся ТЭЦ-4, РЭС и вагоностроительный завод. Перебои с электричеством в жилом квартале могут указывать на поражение РЭС.