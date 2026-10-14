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Украинские дроны атаковали строящийся центр обработки данных Сбербанка в Саратовской области. Этот ЦОД должен стать крупнейшим в стране

The Insider
Строящееся здание ЦОД после атаки, 14 октября 2026. Фото: Supernova+

Строящееся здание ЦОД после атаки, 14 октября 2026. Фото: Supernova+

В результате атаки дронов на Балаково Саратовской области повреждены несколько жилых домов, погиб человек. Об этом утром 14 октября сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Украинский мониторинговый канал Supernova+ утверждает, что поражен строящийся ЦОД (центр обработки данных) Сбербанка. Это подтверждает и OSINT-анализ Astra: судя по фотографиям с места, повреждено строящееся здание ЦОД, а также расположенный примерно в 200 метрах от него ангар неизвестного назначения.

Позднее Сбербанк подтвердил атаку на ЦОД в Балаково, передает ТАСС. «Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», — сообщил первый заместитель председателя правления «Сбера» Александр Ведяхин.

На одном из видео, опубликованных очевидцами, видна яркая вспышка после взрыва. После этого в нескольких домах рядом гаснет свет. В районе взрыва расположена промзона, где находятся ТЭЦ-4, РЭС и вагоностроительный завод. Перебои с электричеством в жилом квартале могут указывать на поражение РЭС.

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Меморандум о строительстве ЦОД в Балаково был подписан в декабре 2020 года между правительством Саратовской области, ПАО «Сбербанк» и ПАО «Россети». Согласно плану, ЦОД в Балаково должен стать самым крупным в России. На площади 60 тысяч кв. м предполагается разместить около 120 тысяч серверов. Строительство объекта должно завершиться в первом квартале 2027 года.

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Публикация:«Украинские дроны атаковали строящийся центр обработки данных Сбербанка в Саратовской области. Этот ЦОД должен стать крупнейшим в стране»

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