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На фоне атак на «Яндекс» растет спрос на мобильные дата-центры. Один из поставщиков такого оборудования связан с сыном генерала ФСБ

The Insider
Презентация контейнерного дата-центра Yadro Borey на форуме «Цифровые решения» в октябре 2026 года. Фото: пресс-служба YADRO

Презентация контейнерного дата-центра Yadro Borey на форуме «Цифровые решения» в октябре 2026 года. Фото: пресс-служба YADRO

После серии атак украинских беспилотников на дата-центры «Яндекса» в России растет спрос на мобильные центры обработки данных (ЦОД), которые можно перевозить между площадками и использовать для резервирования вычислительных мощностей. Среди поставщиков таких комплексов — компания Yadro, входящая в «Икс Холдинг», первым заместителем гендиректора которого работает Борис Королëв, сын первого заместителя директора ФСБ Сергея Королëва. Об этом пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на участников рынка. Ранее холдинг уже оказался связан с государственными закупками оборудования для блокировки интернета.

Защищать вычислительные мощности от беспилотников российские компании начали еще до октябрьских атак. По словам собеседников Би-би-си, с конца лета операторы связи и IT-компании активно закупают мобильные дата-центры, а теперь к ним присоединяется средний и крупный бизнес. Одновременно операторы стационарных ЦОД заказывают защитные конструкции, средства обнаружения дронов и укрытия для сотрудников.

От оборудования для блокировок интернета — к мобильным дата-центрам

Один из производителей мобильных ЦОД — Yadro, входящая в «Икс Холдинг». Еще 7 октября, за сутки до первого удара по дата-центру «Яндекса», компания представила на форуме «Цифровые решения» собственный контейнерный дата-центр Borey. Продажи таких комплексов, по данным Би-би-си, начались за несколько месяцев до презентации.

Borey выпускается в виде контейнеров длиной от 9,1 до 13,7 метра. Внутри находятся системы охлаждения, электропитания и серверное оборудование. В зависимости от комплектации один контейнер рассчитан на размещение от двух до восьми серверных стоек. Производитель предлагает использовать такие комплексы в том числе для создания географически удаленных резервных площадок.

При этом по масштабам мобильные комплексы значительно уступают стационарным дата-центрам крупнейших IT-компаний. Как ранее выяснил The Insider, проектная вместимость одного из атакованных объектов «Яндекса» во Владимире составляет 2880 серверных стоек. Сопоставив эту цифру с характеристиками Borey, The Insider подсчитал, что для размещения такого же количества стоек потребовалось бы не менее 360 контейнеров максимальной вместимости.

Связь Yadro с семьей высокопоставленного сотрудника ФСБ ранее установил журналист-расследователь Андрей Захаров. Согласно изученным им данным, в сентябре 2023 года в возрасте 27 лет Борис Королëв стал первым заместителем генерального директора «Икс Холдинга». К тому времени выручка холдинга превышала 163 млрд рублей.

Захаров также выяснил, что Королëв-младший владел 20% компании «Гарда», входившей в холдинг. После смерти основателя «Икс Холдинга» Антона Черепенникова в 2023 году доли группы перераспределили между ее управляющими партнерами и дочерними компаниями. По оценке Захарова, Борис Королëв мог получить косвенную долю в самом холдинге, однако проверить его нынешнюю долю из-за закрытости корпоративных данных невозможно.

Yadro уже участвовала в поставках оборудования для технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые используются Роскомнадзором для фильтрации интернет-трафика и блокировки сайтов и мессенджеров. Согласно расследованию Захарова, на установку таких систем государство выделило не менее 80 млрд рублей. При этом определить, какую именно прибыль получили связанные с Королëвым компании, невозможно.

Его отец Сергей Королëв с 2021 года занимает должность первого заместителя директора ФСБ. Ранее он руководил Службой экономической безопасности спецслужбы. Еще в 2018 году The Insider опубликовал записи телефонных разговоров лидера тамбовско-малышевской ОПГ Геннадия Петрова, из которых следовало, что тот вел общие дела с Королëвым-старшим. В разговорах Петров называл сотрудника ФСБ «Болтай-нога».

В 2019 году The Insider ттакж рассказывал о расследовании Ивана Голунова, в котором фигурировал Борис Сергеевич Королëв. Согласно изученным журналистами выпискам из Росреестра, человек с таким именем значился покупателем участка в элитном подмосковном поселке рядом с недвижимостью высокопоставленных сотрудников ФСБ. Его имя совпадало с именем сына Сергея Королëва.

Сколько мобильных ЦОД уже продала Yadro и какой доход компания получила после атак на «Яндекс», неизвестно. Би-би-си не приводит подтверждений новых контрактов именно с этой компанией, заключенных после 8 октября.

«Росатом», VK и «МегаФон» начали защищать дата-центры заранее

Другой поставщик мобильных комплексов — дочерняя структура «Ростелекома» «РТК-ЦОД». Она представила свое решение еще летом 2025 года. По данным Би-би-си, стоимость мобильного ЦОД с инженерными системами, но без серверного оборудования, по открытым закупкам составляет примерно 18–25 млн рублей. Вместе с серверами цена может достигать сотен миллионов рублей. Это оценки стоимости мобильных комплексов на рынке в целом, а не опубликованный прайс Yadro.

Журналисты также изучили закупки крупных российских компаний на защиту уже построенных дата-центров. В марте–апреле 2026 года VK предусмотрела установку металлических каркасов и сеток вокруг семи дизель-генераторов, заправки и подстанции одного из своих ЦОД. Стоимость работ оценивалась в 7,3 млн рублей.

«МегаФон» 29 сентября объявил два тендера на проектирование и монтаж временных защитных конструкций от атак беспилотников на своих объектах по всей России.

В январе «Атомдата-Центр», входящий в «Росатом», запрашивал цены на детектор беспилотников для ЦОД «Калининский» в Тверской области. А 29 сентября госкорпорация объявила закупки укрытий для сотрудников этого объекта и петербургского дата-центра Xelent, а также проекта защиты оборудования «Калининского». Согласно техническому заданию, укрытия должны выдерживать прямое попадание небольшого беспилотника или сброшенного с него боеприпаса, защищая сотрудников от осколков и ударной волны.

Среди заказчиков мобильных ЦОД Би-би-си обнаружила структуры Сбербанка, Wildberries и предприятие в Челябинской области, подконтрольное семье депутата Госдумы Валерия Гартунга. При этом часть закупок планировалась задолго до октябрьских атак.

Три удара по «Яндексу» и опасность для российской IT-инфраструктуры

С 8 по 11 октября украинские беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса» в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Объекты в Сасове и Владимире полностью остановили работу, в Калуге несколько модулей вышли из строя.

По словам собеседника Би-би-си, знакомого с устройством инфраструктуры компании, бóльшая часть сервисов «Яндекса» размещалась именно в трех атакованных центрах. Во Владимире вычислительные мощности распределялись между двумя самостоятельными зданиями, которые считались независимыми резервными площадками. Однако после атаки 11 октября компания столкнулась с масштабными сбоями. «Яндекс» не ответил Би-би-си на вопрос, сколько зданий пострадало.

Как ранее выяснил The Insider, в атакованных центрах находились все три суперкомпьютера «Яндекса» — «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин». Их совокупная вычислительная производительность составляет 50,36 петафлопса. Получили ли сами системы повреждения, компания не раскрыла.

Еще до атак заместитель главы Минцифры Евгений Филатов 6 октября предупредил о необходимости переносить российские вычислительные мощности из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в другие регионы. По его словам, одна из ключевых задач — создавать резервные площадки в том числе за Уралом, где угроза ударов пока ниже.

Как писал The Insider, восстановление инфраструктуры «Яндекса» может занять месяцы: только поставка оборудования для замены поврежденного, по оценке источников «Коммерсанта», растянется до полугода. К утру 12 октября Yandex Cloud продолжала работать в аварийном режиме.

Ранее The Insider подсчитал, что после последней атаки сбои затронули пользователей как минимум в шести странах, а две российские федеральные информационные системы, «ВетИС» и «Сатурн», были переведены в аварийный режим.

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Публикация:«На фоне атак на «Яндекс» растет спрос на мобильные дата-центры. Один из поставщиков такого оборудования связан с сыном генерала ФСБ»

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