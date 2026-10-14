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Новости

SpaceX ограничила скорость, на которой могут работать терминалы Starlink, установленные на украинские дроны

The Insider
Фото: AFP

Фото: AFP

Компания SpaceX ночью 14 октября ввела ограничения для работы терминалов Starlink, которые используются на украинских военных дронах. Как сообщил Сергей «Флеш» Бескрестнов, теперь терминалы работают при движении на скорости, не превышающей 100 миль/час (160 км/ч).

По его словам, ограничения коснулись «военного пакета» услуг StarShield.

«Наши силы обороны не получили предупреждения о таких ограничениях, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это решение не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией».

Введенное ограничение означает, что теперь невозможно использовать реактивные и любые скоростные дроны.

Решение SpaceX прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Как твои европейские клиенты мы следим за тобой», — написал он в Twitter.

Накануне, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью NPR, что администрация Дональда Трампа пригрозила прекратить обмен разведданными с Киевом, если украинские силы не прекратят удары беспилотниками большой дальности по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

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Публикация:«SpaceX ограничила скорость, на которой могут работать терминалы Starlink, установленные на украинские дроны»

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