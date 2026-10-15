Губернатор Рязанской области подтвердил первый удар по российскому НПЗ после трехдневной паузы

Утром 15 октября губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале подтвердил, что после массовой атаки украинских БПЛА произошло возгорание на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Это первый удар Украины по российскому НПЗ после трехдневной паузы, которую украинские военные соблюдали по просьбе США.
Помимо удара по НПЗ, Малков сообщил о повреждении склада и автомобилей на территории другого предприятия Рязани. Украинский мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ опубликовал со ссылкой на местных жителей фотографию, на которой предположительно видно зарево от пожара на заводе.
Накануне, 14 октября, вице-премьер Александр Новак обвинил украинских военных в нарушении энергетического перемирия и ударе по нефтеперерабатывающим предприятиям в Саратовской и Рязанской областях. В Офисе президента Украины эти заявления назвали фейком. The Insider на тот момент также не нашел подтверждений нарушения энергетического перемирия со стороны Украины.
В интервью Financial Times, опубликованном утром 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, которую он сделал по просьбе Вашингтона. По словам Зеленского, хотя Украина прекратила атаки на российскую энергетику, Россия продолжила наносить удары по украинской энергосистеме. Глава страны подчеркнул, что, несмотря на прекращение ударов, Украина перестала получать от США предупреждения о запусках российских баллистических ракет, а работа спутниковой связи Starlink была ограничена.