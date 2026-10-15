Губернатор Рязанской области подтвердил первый удар по российскому НПЗ после трехдневной паузы

Утром 15 октября губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале подтвердил, что после массовой атаки украинских БПЛА произошло возгорание на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Это первый удар Украины по российскому НПЗ после трехдневной паузы, которую украинские военные соблюдали по просьбе США.

Помимо удара по НПЗ, Малков сообщил о повреждении склада и автомобилей на территории другого предприятия Рязани. Украинский мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ опубликовал со ссылкой на местных жителей фотографию, на которой предположительно видно зарево от пожара на заводе.