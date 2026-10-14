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Новости

Россия обвинила Украину в ударе по НПЗ в двух регионах. В Киеве назвали это утверждение фейком

The Insider
Фото: атакованный беспилотниками ЦОД Сбербанка, 14.10.2026 / Supernova+

Фото: атакованный беспилотниками ЦОД Сбербанка, 14.10.2026 / Supernova+

Вице-премьер Александр Новак обвинил украинских военных в нарушении энергетического перемирия и ударе по нефтеперерабатывающим предприятиям. В Офисе президента Украины эти обвинения отвергли. The Insider не нашел подтверждений атакам по энергетической инфраструктуре в России за последние сутки. 

Новак утверждает, что атака произошла в среду, 14 октября. Он ссылается на данные «Минэнерго и компаний»: по его версии, под удар попали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

«Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», — цитирует вице-премьера агентство «Интерфакс». 

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин уже назвал это утверждение «фейком»: 

«Россияне бросили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Дата-центр атаковали и успешно, еще несколько [объектов] атаковали, а НПЗ — нет».

Что известно об утренних ударах? 

Саратовская и Рязанская области действительно подверглись атаке беспилотников 14 октября. Они упоминаются в утренней сводке Минобороны, атаки подтверждают и очевидцы. 

Например, в Саратовской области под удар попал строящийся ЦОД (центр обработки данных) Сбербанка в городе Балаково. Этот удар подтвердил и губернатор региона. В его посте упоминаются повреждения жилых домов, но не инфраструктурных и — тем более — не энергетических объектов. 

Telegramhttps://t.me/supernova_plus/61387

На карте пожаров NASA Firms, изученной The Insider, видны несколько очагов возгорания в промзоне Балаково. Наибольшая их концентрация — как раз в районе ЦОД и соседнего металлургического завода. 

Пожары в промзоне Балаково, 14.10.2026

Пожары в промзоне Балаково, 14.10.2026

The Insider

Пожары в промзоне Балаково, 14.10.2026
Карта промзоны в городе Балаково

В районе крупного НПЗ в столице региона, который уже попадал под украинские атаки, возгорания нет. Кроме того, ни одного кадра ударов по НПЗ мониторинговые каналы не публиковали. 

В Рязанской области неизвестно о каких-либо повреждениях в результате утренней атаки. Губернатор Павел Малков лишь написал о семи сбитых БПЛА, но пострадавших, по его словам, не было. СМИ или Telegram-каналы также не сообщали о последствиях атаки. 

Ранее Новак уже сообщал об ударах, которых не фиксировали мониторинговые каналы и СМИ. Например, 2 октября он сообщил об украинском ударе якобы по четырем НПЗ на территории России за ночь. Подтверждения были лишь об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России топливно-масляного профиля. 

Telegramhttps://t.me/supernova_plus/60809

С воскресенья между Украиной и Россией действует энергетическое перемирие: первым о нем объявил президент США Дональд Трамп. Он утверждал, что стороны согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. 

Удары по российской энергетике стали предметом обсуждения в диалоге украинских и американских дипломатов. За их продолжение Штаты уже пригрозили Киеву приостановить передачу разведывательной информации. В среду, 14 октября, украинский лидер Владимир Зеленский впервые подтвердил эти угрозы. Накануне он сообщил, что Киев не получил от Штатов данных о готовящихся ударах, отметив, что за два дня после объявления энергетического перемирия Украина не била по российским НПЗ и энергетике вообще. Американцы, по данным Politico, объяснили, что не передали данные из-за плохой погоды. 

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Публикация:«Россия обвинила Украину в ударе по НПЗ в двух регионах. В Киеве назвали это утверждение фейком»

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