Россия обвинила Украину в ударе по НПЗ в двух регионах. В Киеве назвали это утверждение фейком

Вице-премьер Александр Новак обвинил украинских военных в нарушении энергетического перемирия и ударе по нефтеперерабатывающим предприятиям. В Офисе президента Украины эти обвинения отвергли. The Insider не нашел подтверждений атакам по энергетической инфраструктуре в России за последние сутки.

Новак утверждает, что атака произошла в среду, 14 октября. Он ссылается на данные «Минэнерго и компаний»: по его версии, под удар попали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

«Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», — цитирует вице-премьера агентство «Интерфакс».

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин уже назвал это утверждение «фейком»:

«Россияне бросили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Дата-центр атаковали и успешно, еще несколько [объектов] атаковали, а НПЗ — нет».

Что известно об утренних ударах?

Саратовская и Рязанская области действительно подверглись атаке беспилотников 14 октября. Они упоминаются в утренней сводке Минобороны, атаки подтверждают и очевидцы.

Например, в Саратовской области под удар попал строящийся ЦОД (центр обработки данных) Сбербанка в городе Балаково. Этот удар подтвердил и губернатор региона. В его посте упоминаются повреждения жилых домов, но не инфраструктурных и — тем более — не энергетических объектов.