Украина не получила от партнеров предупреждение о баллистических ракетах. США объяснили это «плохой погодой» — Politico

Россия атаковала Украину более чем сотней дронов и пятью баллистическими ракетами, застав Киев врасплох, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, о ракетном ударе партнеры страну не предупредили.

Предупреждения о пусках российских ракет Киев обычно получает через систему Battlespace Command and Control Center, которой управляют в том числе военные США и стран НАТО. По словам анонимного чиновника, знакомого с ситуацией, американцы объяснили отсутствие сигнала плохой погодой. Он сообщил изданию Politico, что в Киеве такую причину считают неубедительной, и многих всё больше тревожит, что дело могло быть не в погоде. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил на Варшавском форуме по безопасности, что обмен разведданными продолжается. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат напомнил, что информация доходила не всегда и раньше.

На прошлой неделе, по данным Financial Times, США вновь пригрозили прекратить передачу разведданных, если Киев не остановит удары по российским НПЗ. Зеленский угрозу публично не подтвердил, но заявил, что за два дня после объявления энергетического перемирия Украина не била по российским НПЗ и энергетике вообще. Россия же, по его словам, к американскому президенту не прислушалась, и за эти два дня под ударами оказались 19 украинских регионов. На вопрос, прекратили ли США делиться разведданными с Украиной, пресс-секретарь Трампа Кэти Захария ответила, что вернется c ответом позже.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о вступлении в силу энергетического перемирия между Россией и Украиной, заявив, что обе стороны согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Подтверждения от Москвы и Киева на тот момент не было. Позже Зеленский сообщил, что Киев поддерживает перемирие, но ждет подробностей от США, однако Кремль заявил, что ему нужно не перемирие, а «прочный мир».