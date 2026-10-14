Зеленский подтвердил угрозы США прекратить обмен разведданными. «Предупреждениям от американцев о запуске ракет нет альтернативы» — эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа угрожала Киеву прекращением обмена разведданными, если ВСУ не прекратят удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Об этом украинский лидер рассказал в интервью NPR. Вечером 13 октября Зеленский сообщил, что партнеры второй день подряд не предупреждали Украину о запусках баллистических ракет с территории РФ. Как пояснил The Insider военный аналитик Давид Шарп, только у США есть возможности для раннего предупреждения о запуске баллистики, ни одна другая страна не способна помочь Украине в этом вопросе.

В интервью NPR Зеленский отметил, что лично ему угрозы от США прекратить обмен разведданными с Украиной не поступали, однако американцы передали их по другим каналам:

«Они сказали это моим генералам, а не мне. Что всё остановится, если [Украина не прекратит удары по НПЗ в России]. Мои генералы сказали, что на военном уровне получили эту информацию, что [обмен разведданными] может прекратиться».

Накануне, вечером 13 октября, Зеленский сообщил об очередном российском ударе по Киеву баллистическими ракетами, основной целью которого стала энергетика, а именно ТЭЦ-4 — один из основных энергообъектов украинской столицы. Он подчеркнул, что подобные атаки демонстрируют нежелание России придерживаться «энергетического перемирия», ранее объявленного Трампом. Он добавил:

«Снова без предупреждения от партнеров… Это точно несправедливо, когда и энергетику они уничтожают, и даже предупреждений о запусках баллистики Украина не получает. Важно, чтобы мир об этом не молчал. И важно, чтобы Америка реально видела, что происходит и кто виноват в том, что война продолжается».

До этого Зеленский сообщил, что днем ранее Украина также не получила разведданных о пусках баллистических ракет с территории России. И 12, и 13 октября ракетная тревога в украинских городах началась уже после того, как прогремели первые взрывы. Отсутствие информации о раннем предупреждении 12 октября в США объяснили «плохой погодой». При этом Дональд Трамп настаивает, что Вашингтон не прекращал делиться с Киевом разведданными.

Как пояснил The Insider военный аналитик Давид Шарп, Украина получает от США самые разные разведданные, которые не ограничиваются информацией о запусках баллистических ракет, однако именно эта их часть наиболее чувствительна для Киева. Он отметил:

«Если говорить о раннем предупреждении о запуске баллистических ракет, то, по всей видимости, альтернативы американским разведданным нет. Благодаря геостационарным спутникам США способны сразу засечь запуск ракеты буквально в тот момент, когда начинают работать ее двигатели. Спутники висят над конкретной точкой Земли и смотрят на нее инфракрасными всепогодными камерами. Даже если некрупная ракета вроде ракеты «Бука», сбившей в 2014 году малайзийский Боинг, взлетает, они ее могут привязать. Когда ракета чуть-чуть поднимается, радары уже определяют траекторию ее полета. Ни у какой другой страны нет геостационарных спутников, поэтому они могут обнаружить ракету только когда она уже близко к цели. Например, зенитно-ракетный комплекс Patriot или какой-нибудь украинский радар может обнаружить ракету не когда она несколько десятков метров от своей точки взлета пролетела, а когда она уже возле цели. Это проигрыш по времени, поэтому нельзя объявить тревогу или передвинуть технику. У американцев есть вот эти особые возможности, которых ни у кого нет».

Ранее Трамп требовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ, а затем заключил с президентом РФ Владимиром Путиным сделку о поставках на американский и мировой рынки дизельного топлива из России. По мнению главы Белого дома, именно атаки ВСУ на НПЗ в России стали причиной дефицита дизеля. Однако, как отмечало агентство Bloomberg, на дефицит и стоимость дизеля влияет в первую очередь война с Ираном, начатая Трампом, и перекрытие Ормузского пролива.