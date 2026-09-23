Зеленский отказал Трампу в просьбе прекратить удары по НПЗ в России: «На стоимость дизеля влияет Ормузский пролив, а не российские объемы»

Президент Украины Владимир Зеленский отказал главе Белого дома Дональду Трампу в просьбе прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом украинский лидер рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ). Президент США ранее заявлял, что атаки Украины по НПЗ в России приводят к дефициту дизеля в мире, цена на который на американских АЗС бьет рекорды перед промежуточными выборами в Конгресс. Как сообщало агентство Bloomberg, основное влияние на мировой топливный рынок оказывает война США с Ираном, а не удары украинских дронов по российским НПЗ.

Зеленский в интервью WSJ подтвердил, что неделю назад в телефонном разговоре Трамп пытался оказать на него давление и заставить прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил:

«Да, действительно, мы поднимали тему о дизеле по телефону. Особенно о дизеле. Я сказал: „Смотрите, для кого-то, возможно, это не так важно, но наши жизни важнее, чем цена на энергоносители“. И, между нами говоря, это зависит не от нас. Давайте честно: все понимают, что влияют [на топливный рынок] объемы прохода [судов] через Ормузский пролив, а не объемы [топлива] из России. Но в любом случае, даже если это влияет и если все хотят просто помочь людям с дизельным топливом или с ценами на него, хорошо, помогите нам остановить Путина с его блэкаутами в Украине, атаками на нашу гражданскую инфраструктуру и водоснабжение».

Неделю назад президент США Дональд Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского не бить по российским НПЗ, поскольку из-за этого, по его мнению, в мире растет дефицит дизельного топлива. Накануне встречи с Зеленским в Нью-Йорке, состоявшейся 22 сентября, Трамп заявил, что «Россия, к сожалению, утратила контроль над производством дизеля», и призвал прекратить «эту нелепую и бесконечную войну с Украиной».

Украина не перестала атаковать НПЗ в России. Только за последние дни удары пришлись по Куйбышевскому НПЗ в Самаре и Московскому НПЗ. Ряд регионов РФ накрыла очередная волна бензинового кризиса. Как сообщал The Insider, наиболее острая ситуация сложилась в Калужской области, где 22 сентября на АЗС закончилось топливо.

Как отмечало агентство Bloomberg, Трамп преувеличил влияние украинских ударов по российским НПЗ на рост стоимости дизельного топлива. По данным издания, ключевой фактор — это война США с Ираном и перебои в работе Ормузского пролива.

Издание CBS News 22 сентября отметило, что средняя цена на дизель в США составила $6,53 за галлон (3,7 литра), что на 77% выше, чем год назад. В США 3 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых демократы имеют шансы взять под контроль как минимум одну из палат. Цены на топливо — один из самых острых вопросов нынешней кампании.