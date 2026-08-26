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Новости

За полгода блокады Ормузского пролива страны-импортеры потратили лишних $330 млрд на перевозку топлива — анализ

The Insider
Фото: dpa / picture alliance

Фото: dpa / picture alliance

За шесть месяцев войны на Ближнем Востоке импортеры ископаемого топлива понесли дополнительных расходов на $330 млрд. Об этом говорится в свежем анализе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), который опубликовал эксперт организации Исаак Леви.

Согласно приведенным данным, боевые действия США и Израиля против Ирана и последовавшая за ними блокада Ормузского пролива со стороны Тегерана привели к тому, что расходы на перевозку энергоносителей по морю увеличились в среднем на $55 млрд в месяц с марта по август. Особенно сильно пострадали бедные страны: у них дополнительные расходы на импорт ископаемого топлива в среднем достигли 1% ВВП. В абсолютных числах наибольшие дополнительные расходы понес Евросоюз ($78 млрд), далее следуют Китай ($35 млрд) и Индия.

В наилучшей ситуации оказались страны, инвестировавшие в энергию из возобновляемых источников, говорится в отчете: «Только за первые пять месяцев кризиса наращивание мощностей чистой энергетики с 2020 года позволило странам — импортерам ископаемого топлива сэкономить около $36 млрд за счет сокращения объемов закупок угля, нефти и газа по завышенным ценам военного времени».

Американо-иранская война вызвала самый значительный и длительный рост цен на нефть со времен войны в Персидском заливе 1990 года, говорится в отчете CREA. В течение шести месяцев войны цены на СПГ в Азии в среднем были на 75% выше довоенных ожиданий, в Европе — на 60%; цены на дизельное топливо оказались на 59% выше прогнозированных, а на сырую нефть — на 35%.

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