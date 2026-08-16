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Страны Персидского залива тайно вывозят через Ормузский пролив более 4 млн баррелей нефти в сутки. Это удерживает цены от скачка до $150

The Insider
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Страны Ближнего Востока продолжают вывозить крупные объемы нефти через Ормузский пролив на судах с отключенными транспондерами, несмотря на войну с Ираном и атаки на танкеры. Эти поставки стали одной из главных причин, по которым глобальный рынок избежал ожидавшегося резкого скачка цен, пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, объем таких «темных» перевозок превышает 4 млн баррелей в сутки. Нефть доставляют через Ормузский пролив в Оманский залив, где перегружают на другие танкеры. В схеме участвуют поставки из ОАЭ, Ирака, Катара и Кувейта.

Масштабы операций видны у побережья Омана: сейчас там находятся около 150 судов против примерно 40 в январе. Многие из них ждут нефть с танкеров, проходящих пролив с выключенными системами отслеживания.

До начала войны через Ормузский пролив проходило около 20 млн баррелей нефти в сутки — пятая часть мировых поставок. На прошлой неделе министр энергетики США Крис Райт оценил нынешний поток уже в 9 млн баррелей в сутки — почти половину довоенного уровня.

Скрытые перевозки вместе с использованием трубопроводов, высвобождением запасов и снижением спроса позволили удержать Brent преимущественно в диапазоне $80–90 за баррель, хотя в начале войны участники рынка допускали рост до $150.

Перевозки при этом остаются крайне опасными. Государственная нефтяная компания ОАЭ Adnoc заявила, что с начала конфликта при прохождении Ормузского пролива были атакованы 23 ее судна, один моряк погиб и 20 получили ранения. Источники Bloomberg утверждают, что реальное число инцидентов с торговыми судами может быть выше официально известного.

На фоне угроз альтернативному маршруту через Красное море активность начинает наращивать и Саудовская Аравия. У побережья Омана уже сосредоточены 16 супертанкеров саудовской Bahri, еще три направляются туда. Вместе они способны перевезти около 38 млн баррелей нефти.

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