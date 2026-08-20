FT: Цены на нефтяные танкеры выросли до максимума с 2008 года из-за спроса на фоне войны

Из-за выросшего спроса на нефтяные танкеры для вывоза нефти из Ормузского пролива цены на суда подскочили до рекордных за последние почти 20 лет. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные судового брокера Braemar.

В последнем квартале стоимость как новых, так и современных подержанных судов крупнейшего класса нефтяных танкеров превысила $130 млн. Это самый высокий показатель с 2008 года. Ставки фрахта (аренды) супертанкера на год тоже достигли исторически высоких значений.

Рост цен газета объясняет тем, что страны — экспортеры нефти хотят обеспечить себе независимость в вопросах поставок, а именно, приобрести собственный флот. Особенно выросли цены на подержанные суда и чартерные рейсы.

Например, эмиратская компания Adnoc и Кувейтская нефтяная корпорация уже создали флот челночных рейсов: они вывозят нефть через Ормузский пролив к более крупным судам, которые затем доставляют грузы по всему миру. В августе компания из ОАЭ купила шесть нефтяных супертанкеров и пять газовозов общей стоимостью порядка $1,3 млрд.

Потенциальных покупателей также привлекает растущая прибыльность судов в случае их быстрого развертывания в Персидском заливе, чтобы воспользоваться скидками, предлагаемыми странами-экспортерами.

Несмотря на войну с Ираном и угрозы регулярных обстрелов, страны региона стараются найти возможности для экспорта своих энергоносителей. Как писало ранее агентство Bloomberg, в сутки им удается вывезти из залива порядка 4 млн баррелей нефти.