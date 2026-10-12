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Трамп оправдал «дизельную сделку» с Путиным тем, что это «правильный выбор для американского народа»

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп попытался оправдать договоренность о поставках российского дизельного топлива, пишет Reuters. Трамп написал в соцсети Truth Social:

«Я сделал правильный выбор для американского народа — ВСЕГДА, АМЕРИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО!»

Накануне группа сенаторов от обеих партий призвала президента «дать задний ход». По их мнению, договоренность может нарушать закон 2022 года, принятый для поддержки Украины в отражении российского вторжения. Сенатор-республиканец Джерри Моран заявил, что санкции нужно ужесточать, а не ослаблять, поскольку импорт российского дизеля грозит лишить США рычагов давления, подорвать доверие союзников и придать смелости противникам Америки.

Трамп объясняет свои действия стремлением сбить высокие цены на топливо, которые угрожают республиканцам на промежуточных выборах 3 ноября. Цены взлетели после того, как семь месяцев назад он начал войну с Ираном, однако одной из главных причин подорожания топлива Трамп называет удары Украины по российским НПЗ. В выходные он заочно поспорил из-за этих атак с Владимиром Зеленским и заявил, что Украине нужен новый президент. Зеленский в ответ пообещал провести выборы, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня, но Путин согласился прекратить обстрелы Украины только на один день.

В воскресенье Трамп объявил, что Москва и Киев договорились прекратить удары по энергетическим объектам друг друга. Неясно, будет ли эта договоренность соблюдаться. Зеленский в понедельник сказал в интервью Fox News, что удары по российским НПЗ не главная причина роста цен. По его словам, стоимость дизеля зависит прежде всего от блокировки Ормузского пролива.

9 октября Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках 4,8 млн тонн российского дизеля на американский и мировой рынки. Сразу после этого Минфин США выдал временную лицензию, которая до 7 апреля 2027 года разрешает импорт российского дизельного топлива, запрещенный с 2022 года.

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Публикация:«Трамп оправдал «дизельную сделку» с Путиным тем, что это «правильный выбор для американского народа»»

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