Семь американских сенаторов обвинили Трампа в нарушении законодательства из-за его решения снять санкции с российского дизеля

Американские сенаторы — четыре республиканца и три демократа — потребовали от президента США Дональда Трампа изменить решение о покупке российского дизеля и временном снятии санкций с РФ на этот вид топлива. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета Сената по международным делам. По словам законодателей, именно Конгресс в свое время запретил импорт российской нефти и нефтепродуктов до завершения агрессии России против Украины, а значит, глава Белого дома, не посоветовавшись с Конгрессом, нарушил законодательство США.

Заявление о незаконности принятого Трампом решения было опубликовано от имени четырех республиканцев (Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис) и трех демократов (Ричард Блюменталь, Джин Шахин и Рон Вайден). В нем говорится:

«Конгресс прямо запретил импорт российских энергоносителей в 2022 году, чтобы предотвратить финансирование американскими долларами жестокой войны Путина против Украины. Позиция Конгресса была четкой: США не должны импортировать нефть из России до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины и не откажется от угроз в адрес наших союзников по НАТО. Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит этому закону. Администрация также не проконсультировалась с Конгрессом и не предоставила никаких объяснений для обоснования своего решения, как того требует закон. США не должны предоставлять Путину финансовый спасательный круг, пока Россия продолжает убивать мирных украинских граждан. Администрация должна немедленно изменить свой курс».

Согласно закону Ending Importation of Russian Oil Act, подписанному бывшим президентом США Джо Байденом в апреле 2022 года, импорт российских энергоносителей запрещен. Прежде чем снимать санкции, глава Белого дома должен представить Конгрессу письменное подтверждение того, что Россия достигла приемлемого для Украины соглашения о выводе войск и прекращении боевых действий, больше не представляет непосредственной военной угрозы странам НАТО и признает право украинцев самостоятельно выбирать свое правительство.

Один из сенаторов, подписавших заявление о нарушении Трампом американского закона, — демократ Ричард Блюменталь — был главным соавтором законопроекта об «адских санкциях» против России умершего летом сенатора-республиканца Линдси Грэма. Три недели назад этот закон, предусматривающий новые ограничения против российского энергетического, оборонного и финансового секторов, подписал Трамп.

Накануне член Палаты представителей от Республиканской партии Брайан Фицпатрик, сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США и председатель подкомитета по ЦРУ, заявил о подготовке двухпартийного законопроекта, который должен заблокировать закупки российской нефти после соглашения Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива.

Трамп 9 октября объявил, что договорился с Путиным о поставках 4,8 млн тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Спустя три минуты после публикации Трампа Минфин США объявил, что по распоряжению президента Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдает временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля. Согласно документу, лицензия № 135 разрешает операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения, в том числе непосредственно в США. Разрешение действует до 7 апреля 2027 года. Импорт российского дизеля был запрещен с 2022 года.

Решение Трампа вызвало критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал разрешение России торговать нефтепродуктами инвестицией в войну. Трамп на это ответил, что Украине пора выбрать нового президента.