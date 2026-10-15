Украина возобновит удары по российским НПЗ после трехдневной паузы по просьбе США — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, которую украинские военные соблюдали по просьбе США. Об этом он сообщил в интервью Financial Times, опубликованном 15 октября. По словам Зеленского, Украина прекратила атаки на российскую энергетику, однако Россия продолжала наносить удары по украинской инфраструктуре.

«Запрет [на удары по НПЗ] снят. С нас хватит», — заявил Зеленский. По его словам, за последнюю неделю в результате российских атак погибли более 100 мирных жителей. При этом, несмотря на прекращение украинских ударов по энергетическим объектам в России, Украина перестала получать от США предупреждения о запусках российских баллистических ракет, а работа спутниковой связи Starlink была ограничена.

Зеленский вновь подтвердил, что американские военные предупреждали украинских коллег о возможном прекращении передачи разведданных, если Украина не остановит удары по российским НПЗ. Президент Украины также отверг объяснение перебоев в работе Starlink техническими неполадками. «Это была не техническая проблема, это было решение», — сказал он.

На вопрос, готов ли Киев вновь отказаться от ударов по российским НПЗ ради улучшения отношений с Вашингтоном, Зеленский ответил, что мог бы согласиться на это в обмен на дополнительные поставки ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot. По его словам, это минимальное условие, которое он выдвигал американской стороне.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о немедленном вступлении в силу энергетического перемирия между Россией и Украиной, заявив, что обе стороны согласились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Зеленский поддержал инициативу, однако подчеркнул, что прекращение атак должно быть взаимным. Уже в тот же день российские войска продолжили удары по украинским энергообъектам, в том числе по электростанции в Киеве и ТЭЦ-5 в Харькове. Российские власти достижение договоренности о перемирии не подтвердили.

12 октября Зеленский сообщил, что Украина соблюдает перемирие, тогда как Россия продолжает атаковать ее энергетическую инфраструктуру. В последующие дни Киев неоднократно заявлял об отсутствии американских предупреждений о запусках баллистических ракет. Как рассказал The Insider военный аналитик Давид Шарп, американская система спутникового наблюдения позволяет обнаруживать запуск ракет практически сразу, и альтернативы этим данным у Украины нет. Президент США при этом отрицал прекращение обмена разведданными.

14 октября российский вице-премьер Александр Новак обвинил Украину в нарушении энергетического перемирия, заявив об ударах по НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал эти утверждения фейком. The Insider не нашел подтверждений атакам по энергетической инфраструктуре России за предыдущие сутки: сообщения об ударах беспилотников по двум регионам были, однако сведений о повреждении НПЗ не появилось.