Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

105.69

USD

83.95

EUR

93.92

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

231

 

 

 

 

 

Новости

Украина возобновит удары по российским НПЗ после трехдневной паузы по просьбе США — Зеленский

The Insider
Фото: ТСН

Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, которую украинские военные соблюдали по просьбе США. Об этом он сообщил в интервью Financial Times, опубликованном 15 октября. По словам Зеленского, Украина прекратила атаки на российскую энергетику, однако Россия продолжала наносить удары по украинской инфраструктуре.

«Запрет [на удары по НПЗ] снят. С нас хватит», — заявил Зеленский. По его словам, за последнюю неделю в результате российских атак погибли более 100 мирных жителей. При этом, несмотря на прекращение украинских ударов по энергетическим объектам в России, Украина перестала получать от США предупреждения о запусках российских баллистических ракет, а работа спутниковой связи Starlink была ограничена.

Зеленский вновь подтвердил, что американские военные предупреждали украинских коллег о возможном прекращении передачи разведданных, если Украина не остановит удары по российским НПЗ. Президент Украины также отверг объяснение перебоев в работе Starlink техническими неполадками. «Это была не техническая проблема, это было решение», — сказал он.

На вопрос, готов ли Киев вновь отказаться от ударов по российским НПЗ ради улучшения отношений с Вашингтоном, Зеленский ответил, что мог бы согласиться на это в обмен на дополнительные поставки ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot. По его словам, это минимальное условие, которое он выдвигал американской стороне.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о немедленном вступлении в силу энергетического перемирия между Россией и Украиной, заявив, что обе стороны согласились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Зеленский поддержал инициативу, однако подчеркнул, что прекращение атак должно быть взаимным. Уже в тот же день российские войска продолжили удары по украинским энергообъектам, в том числе по электростанции в Киеве и ТЭЦ-5 в Харькове. Российские власти достижение договоренности о перемирии не подтвердили.

12 октября Зеленский сообщил, что Украина соблюдает перемирие, тогда как Россия продолжает атаковать ее энергетическую инфраструктуру. В последующие дни Киев неоднократно заявлял об отсутствии американских предупреждений о запусках баллистических ракет. Как рассказал The Insider военный аналитик Давид Шарп, американская система спутникового наблюдения позволяет обнаруживать запуск ракет практически сразу, и альтернативы этим данным у Украины нет. Президент США при этом отрицал прекращение обмена разведданными.

14 октября российский вице-премьер Александр Новак обвинил Украину в нарушении энергетического перемирия, заявив об ударах по НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал эти утверждения фейком. The Insider не нашел подтверждений атакам по энергетической инфраструктуре России за предыдущие сутки: сообщения об ударах беспилотников по двум регионам были, однако сведений о повреждении НПЗ не появилось.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Украина возобновит удары по российским НПЗ после трехдневной паузы по просьбе США — Зеленский»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. «Фальсифицируй, или уйдешь на СВО». Исповедь чиновника о том, как «Единой России» в Воронеже нарисовали «разгромную победу»
  5. Выходит из Моди: чем индийское общество отвечает на попытку индийских властей превратить страну в автократию

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте