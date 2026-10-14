Маск подтвердил, что ограничения Starshield определяют военные США и президент. Ранее Трамп угрожал Киеву из-за ударов по НПЗ в России

Илон Маск заявил, что ограничения на использование спутниковой системы Starshield, включая ограничения скорости движения терминалов, устанавливаются американскими военными и в конечном счете президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в Twitter (X) в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который поблагодарил предпринимателя за восстановление работы спутниковой связи на украинских беспилотниках.

«Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными и в конечном счете президентом США».

Маск также подчеркнул, что коммерческий сервис Starlink принадлежит SpaceX и контролируется компанией. По словам Маска, его использование ограничено гражданскими и оборонительными целями, а применение для наступательных военных операций недопустимо для коммерческой компании.

Ранее Федоров сообщил, что работа терминалов Starlink на скорости до 160 км/ч восстанавливается. Он поблагодарил Маска за поддержку, однако подчеркнул, что для обороны Украины критически важно полностью снять ограничения скорости Starshield.

В ночь на 14 октября стало известно, что для терминалов Starshield, установленных на украинских дронах, ввели ограничение скорости до 160 км/ч. Как сообщил специалист по радиосвязи Сергей «Флеш» Бескрестнов, украинские военные не были предупреждены об изменениях, из-за чего сорвался ряд операций. Позднее украинский волонтёр Сергей Стерненко сообщил, что ограничения ужесточили и связь начала пропадать уже при скорости 60–70 км/ч.

Как ранее рассказал The Insider аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин, коммерческий Starlink перестал работать на украинских дронах, развивающих скорость свыше 160 км/ч, ещё в прошлом году, тогда как военный Starshield продолжал работать до 14 октября. По словам эксперта, решение об ограничениях принимала не SpaceX, а американский заказчик — Пентагон.

Ограничения ввели на фоне обострившегося конфликта между администрацией Дональда Трампа и Киевом из-за ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. 10 октября Трамп заявил, что Украине следует выбрать нового президента, способного договориться о прекращении войны. Он также обвинил Владимира Зеленского в росте цен на дизельное топливо в США из-за атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

Незадолго до этого Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По его словам, Россия должна немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизеля, а в ноябре — еще 500 тысяч тонн. Зеленский раскритиковал топливную сделку США с Россией, назвав ее подарком Путину. Он напомнил, что разрешение на продажу российских нефтепродуктов способствует финансированию войны.