Под Харьковом убили пятерых бойцов ВСУ и рыбака. Задержан россиянин из полка, где служили заключенные и провинившиеся

В Харькове задержали 36-летнего российского военнослужащего, которого подозревают в убийстве пяти бойцов ВСУ и местного жителя, занимавшегося рыбалкой, сообщила Харьковская областная прокуратура. Как утверждается, задержанный — уроженец Санкт-Петербурга, военнослужащий второго батальона 1009-го мотострелкового полка российской армии. По данным СБУ, ранее он был судим в России. Как установил The Insider, в этом же полку служили в том числе заключенные, завербованные в российских колониях, а само подразделение неоднократно фигурировало в сообщениях о тяжелых потерях и пленении российских военнослужащих.
По версии следствия, мужчина мог входить в состав российской диверсионно-разведывательной группы. Чтобы избежать обнаружения, он переоделся в гражданскую одежду и направился в сторону Харькова. В Циркуновской общине он встретил возле водоема местного жителя, который рыбачил. Следователи предполагают, что российский военный застрелил его, опасаясь разоблачения. При осмотре тела обнаружили сквозное огнестрельное ранение головы.
13 октября вооруженный мужчина добрался до села Момотово Харьковского района, проник в частный дом, где временно размещались военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев, и открыл огонь. Все пятеро находившихся там военных погибли. После этого нападавший избавился от автомата и направился через лесополосу в сторону Харькова.
Первоначально украинские СМИ называли местом убийства соседнюю Кутузовку. Источники «Суспільне» также сообщали о ранении еще одного украинского военнослужащего в Момотово. Однако в последующем сообщении прокуратуры именно Момотово указано как место убийства пятерых бойцов ВСУ.
Подозреваемого задержали вечером 14 октября в Харькове. По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, к его поискам привлекли спецназ, криминальных аналитиков, следователей, сотрудников СБУ, прокуратуры, Нацгвардии и военной полиции. Участники поисковой операции обследовали десятки квадратных километров территории, включая предполагаемые маршруты передвижения нападавшего.
«Суспільне Харків» пишет, что к убийству могли быть причастны российские военнослужащие, сбежавшие из плена. KHARKIV Today назвал имя одного из предполагаемых беглецов — 21-летнего Михаила Лебедкина из Свердловской области. Однако задержанному, по данным СБУ, 36 лет, он родом из Санкт-Петербурга. Украинские правоохранительные органы пока не подтвердили, что подозреваемый находился в плену, а также не сообщали об участии в нападении других лиц.
Что известно о полке задержанного
1009-й мотострелковый полк сформировали после объявления мобилизации в России в 2022 году, преимущественно из жителей Псковской и Тверской областей. В июне 2023 года подразделение участвовало в боях с «Русским добровольческим корпусом» и легионом «Свобода России» в Белгородской области. Тогда несколько российских военнослужащих оказались в плену, а командир полка Владимир Кузнецов с позывным «Улан» погиб.
В мае 2024 года родственники военнослужащих полка обратились в «Псковскую губернию» с жалобами на действия командования во время наступления на Волчанск в Харьковской области. По их словам, мобилизованных отправляли на штурмы без достаточного снабжения и подготовки, подразделение несло большие потери.
В октябре 2024 года «Псковская губерния» опубликовала расследование об исчезновении 76 военнослужащих полка под Волчанском. Родственница одного из пропавших рассказала, что в одном из подразделений служили как завербованные непосредственно в колониях заключенные, так и условно осужденные. Туда же, по ее утверждению, могли направлять солдат, провинившихся перед командованием. Журналисты также выяснили, что двое бывших украинских военнопленных из этого полка, вернувшихся в Россию по обмену, снова были отправлены на войну и впоследствии самовольно оставили часть.
Задержанный в Харькове российский военнослужащий, по данным СБУ, также ранее был осужден. Однако украинские правоохранительные органы не уточнили, по какой статье он получил судимость, отбывал ли наказание в колонии и каким образом оказался на службе в армии. Подтверждений его связи с упомянутыми в расследовании «Псковской губернии» заключенными пока нет.