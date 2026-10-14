Под Харьковом убили пятерых бойцов ВСУ и рыбака. Задержан россиянин из полка, где служили заключенные и провинившиеся

«Суспільне Харків» пишет, что к убийству могли быть причастны российские военнослужащие, сбежавшие из плена. KHARKIV Today назвал имя одного из предполагаемых беглецов — 21-летнего Михаила Лебедкина из Свердловской области. Однако задержанному, по данным СБУ, 36 лет, он родом из Санкт-Петербурга. Украинские правоохранительные органы пока не подтвердили, что подозреваемый находился в плену, а также не сообщали об участии в нападении других лиц.

Что известно о полке задержанного

1009-й мотострелковый полк сформировали после объявления мобилизации в России в 2022 году, преимущественно из жителей Псковской и Тверской областей. В июне 2023 года подразделение участвовало в боях с «Русским добровольческим корпусом» и легионом «Свобода России» в Белгородской области. Тогда несколько российских военнослужащих оказались в плену, а командир полка Владимир Кузнецов с позывным «Улан» погиб.

В мае 2024 года родственники военнослужащих полка обратились в «Псковскую губернию» с жалобами на действия командования во время наступления на Волчанск в Харьковской области. По их словам, мобилизованных отправляли на штурмы без достаточного снабжения и подготовки, подразделение несло большие потери.

В октябре 2024 года «Псковская губерния» опубликовала расследование об исчезновении 76 военнослужащих полка под Волчанском. Родственница одного из пропавших рассказала, что в одном из подразделений служили как завербованные непосредственно в колониях заключенные, так и условно осужденные. Туда же, по ее утверждению, могли направлять солдат, провинившихся перед командованием. Журналисты также выяснили, что двое бывших украинских военнопленных из этого полка, вернувшихся в Россию по обмену, снова были отправлены на войну и впоследствии самовольно оставили часть.

Задержанный в Харькове российский военнослужащий, по данным СБУ, также ранее был осужден. Однако украинские правоохранительные органы не уточнили, по какой статье он получил судимость, отбывал ли наказание в колонии и каким образом оказался на службе в армии. Подтверждений его связи с упомянутыми в расследовании «Псковской губернии» заключенными пока нет.