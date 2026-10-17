Трамп приостановил «адские санкции» против России. Под ограничения попали все 12 основных статей нового закона

Президент США Дональд Трамп распорядился не применять против России новые санкции, предусмотренные законом имени сенатора Линдси Грэма, который он сам подписал месяц назад. Среди приостановленных мер — дополнительные пошлины в размере 500% на российские товары и 100% на продукцию крупнейших покупателей российских нефти и газа. Как подсчитал The Insider, президент освободил от применения ограничительные меры из всех 12 основных санкционных статей закона. При этом для временного отказа от санкций Трампу не потребовалось выполнять условия, предусмотренные для их окончательной отмены, включая заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

Указ был подписан 16 октября, за два дня до истечения установленного законом 30-дневного срока на введение значительной части ограничений. Документ сначала предписывает установить дополнительные пошлины в размере 500% на товары российского происхождения и 100% на продукцию пяти крупнейших импортеров российских нефти и газа, продолжающих закупки после 18 октября. Аналогичные пошлины предусмотрены для пяти стран, наиболее активно содействующих обходу нефтяных санкций. Однако в четвертом разделе того же указа Трамп освобождает эти категории от применения новых тарифов.

Кроме того, президент отказался от применения санкционных положений, касающихся российских чиновников, банков, государственных компаний, энергетического и оборонного секторов и судов «теневого флота». В перечень приостановленных ограничений также вошли запреты на покупку американскими лицами российского государственного долга, определенные финансовые переводы в пользу российских властей, инвестиции в России и торговлю ценными бумагами российских компаний на американских биржах.

Как подсчитал The Insider, сопоставив текст закона с президентским указом, освобождение от применения санкций охватывает меры, предусмотренные всеми 12 статьями основного санкционного блока — со 102-й по 113-ю. При этом некоторые процедурные положения закона продолжают действовать, а ограничения, введенные ранее на основании других нормативных актов, автоматически не отменяются.

Почему для приостановки санкций не потребовался мир с Украиной

В законе Грэма предусмотрены два разных механизма отказа от ограничений. Статья 117 устанавливает, что для окончательного прекращения применения санкций против России президент должен подтвердить заключение мирного соглашения, принятого украинским правительством, и прекращение российских военных действий. После направления соответствующего доклада Конгрессу должен пройти как минимум 30-дневный срок, в течение которого законодатели вправе заблокировать отмену санкций.

Однако Трамп воспользовался статьей 115, позволяющей временно освобождать от применения ограничений исходя из национальных интересов США. Для этого президенту достаточно направить Конгрессу письменное подтверждение и доклад с обоснованием своего решения. Требования о заключении мирного соглашения и 30-дневном ожидании в этой статье нет.

Белый дом сообщил, что необходимые документы были направлены законодателям, однако публично не объяснил, почему неприменение санкций соответствует национальным интересам США. Сам указ не устанавливает конкретного срока действия исключений: они сохранятся до тех пор, пока президент или госсекретарь не сочтут необходимыми дальнейшие действия.

При этом решение Трампа не означает отмены ранее действовавших американских санкций против России. В документе отдельно оговаривается сохранение ограничений, введенных прежними президентскими указами.

Решение последовало за соглашением о поставках российского дизеля

Новый указ появился спустя неделю после того, как Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках 4,8 млн тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Тогда Минфин США выдал временную генеральную лицензию, разрешающую операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года.

Это решение вызвало протест американских сенаторов от обеих партий. Семь законодателей обвинили администрацию в нарушении принятого в 2022 году закона, запрещающего импорт российских энергоносителей до прекращения российской агрессии против Украины. Этот запрет существует независимо от нового закона Грэма.

После публикации указа демократ Ричард Блюменталь, один из авторов санкционного законодательства, обвинил Трампа в игнорировании позиции Конгресса и европейских союзников США. Конгрессмен-демократ Дон Бейер также раскритиковал решение президента, назвав его уступкой Путину. В свою очередь, спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев счел отказ от новых ограничений «поистине историческим моментом».

Решение принято на фоне высоких цен на топливо в США и приближающихся промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. Ранее Трамп объяснял договоренность с Москвой стремлением снизить цены на дизель, существенно выросшие после начала американо-израильской войны против Ирана.

Закон об «адских санкциях» был подписан Трампом 18 сентября. Он получил имя сенатора-республиканца Линдси Грэма, который продвигал инициативу с 2025 года и умер в июле 2026 года. Еще до подписания документа эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых объяснял The Insider, что значительная часть предусмотренных законом ограничений останется на усмотрение президента. По его словам, Трамп сможет временно отказаться от применения санкций, хотя не сможет самостоятельно окончательно отменить все закрепленные законом меры.