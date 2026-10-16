ВС РФ занимают новые позиции восточнее Славянска, украинские дроны поразили нефтегазовое предприятие под Сургутом. Что происходит на фронте

По сообщению заместителя министра энергетики Украины Артема Некрасова, ночью и утром под удар попали ряд энергетических объектов в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской и Ровненской областях. В результате часть потребителей осталась без электроснабжения. Кроме того, из-за ударов и боевых действий к утру зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В Кремле рассчитывают за месяц вывести из строя энергетическую систему Украины и отрезать Киев, Харьков и Одессу от электро-, тепло- и водоснабжения, пишет The New York Times со ссылкой на перехваченный план российских атак. Согласно документу, для этого потребуется около 70 баллистических ракет, 720 дальнобойных БПЛА и 150 управляемых авиабомб. В случае успеха операции три города могут потерять до 90% энергетических и тепловых мощностей, а их системы водоснабжения и канализации — серьезно пострадать. Одним из ключевых факторов уязвимости Украины издание называет нехватку средств ПВО, прежде всего ЗУР к ЗРК Patriot. По сведениям CNN, ракеты-перехватчики для этих комплексов закончились.

Новый дронопорт возле Миллерово занимает около 0,9 кв. км — примерно 126 футбольных полей, пишет Reuters по итогам анализа снимков Planet Labs и Airbus. Объект расположен примерно в 3,5 км от авиабазы Миллерово и, по оценке экспертов, может находиться под прикрытием ее ПВО. На двух из восьми пусковых площадок уже установлены направляющие, еще на двух они строятся. Эксперты считают, что комплекс почти готов к эксплуатации. По оценке главы исследовательской компании DroneSec Майка Монника, база может использоваться для запусков реактивных БПЛА «Герань-4» и «Герань-5» и в перспективе способна обеспечить запуск более 100 беспилотников в сутки — в зависимости от их наличия и поставленных задач. Reuters отмечает, что это как минимум 12-й стационарный объект такого типа в России.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 15 октября 80 беспилотников над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 16 октября были перехвачены 644 БПЛА над Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 16 октября.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об отражении над регионом атаки около 50 БПЛА и одной ракеты. Ранения получил житель Аксайского района, там загорелись «производственно-складские помещения». В Куйбышевском районе в двух частных домах выбило окна.

Взрывы также были слышны во Владимире. Губернатор Александр Авдеев утверждает, что была атакована «тепловая инфраструктура», но разрушений и пострадавших нет.

В Рязанской области был вновь атакован Рязанский НПЗ «Роснефти», утверждает украинский канал Exilenova+, публикуя фото задымления в районе предприятия. Возгорание там фиксирует и спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS. Накануне ночью НПЗ также был атакован. Между тем губернатор Павел Малков пишет, что повреждений в регионе нет.

Дональд Трамп в интервью Newsmax назвал удары по российским НПЗ «позором» и призвал наносить удары по другим целям. Он также сделал ряд других заявлений — например, что с Зеленским ему сложнее договариваться, чем с Путиным.

Беспилотники ночью также сбивали над Московской и Ленинградской областями. В Санкт-Петербурге начались отключения мобильного интернета, а в аэропорту Пулково и всех четырех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты, которые привели к задержкам рейсов. В московских аэропортах задержки и отмены затронули почти 160 рейсов, а в Петербурге — 37. Самолеты до Москвы направляли в соседние регионы, в том числе в Петербург. Днем поступила информация о задержке более 20 рейсов в уральских аэропортах: в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Кургане, Тюмени, Сургуте и Новом Уренгое.

В Шебекино беспилотник попал в рейсовый автобус, пострадали четыре человека, сообщили в оперштабе Белгородской области.

Генштаб ВСУ сообщил, что минувшей ночью в районе микрорайона Сочи Магри в Краснодарском крае была поражена РЛС 55Ж6У «Небо-У».

Украинские беспилотники поразили завод стабилизации конденсата рядом с Сургутом в Ханты-Мансийском автономном округе. Сургутский ЗСК имени В. С. Черномырдина — структура «Газпрома». Это крупнейшее предприятие в России по переработке газового конденсата находится в 35 км от Сургута и приблизительно в 2,5 тысячи км от украинской границы.