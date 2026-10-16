ВС РФ занимают новые позиции восточнее Славянска, украинские дроны поразили нефтегазовое предприятие под Сургутом. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении Минобороны РФ «сжимает кольцо» несуществующего окружения украинских войск
- На славянском направлении российские военные занимают новые позиции под Рай-Александровкой восточнее Славянска
- На покровском направлении продолжаются бои на подступах и непосредственно в Доброполье
- За время полномасштабной войны в Киеве повреждены 4 480 многоквартирных домов, их них 1 783 — в 2026 году
- The New York Times: в Кремле рассчитывают за месяц оставить крупные города Украины без электроэнергии и отопления
- Украинские беспилотники поразили нефтегазовое предприятие под Сургутом в 2,5 тысячи км от границ Украины
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 281 753 человека
- Правительство Великобритании передает Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ «сжимает кольцо» несуществующего окружения украинских войск.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2) о захвате сел Нефёдовка, Чёрное, Варваровка и Николаевка на северо-востоке Харьковской области. Из сообщений ведомства следует, что тем самым «сжимается кольцо» окружения украинских войск на этом участке. The Insider ранее подробно разбирал, почему никого окружения в действительности не существует. Согласно карте DeepState (1, 2), СОУ контролируют все перечисленные населенные пункты.
На славянском направлении российские военные занимают новые позиции под Рай-Александровкой восточнее Славянска.
DeepState сообщает, что ВС РФ взяли под контроль участок к юго-востоку от Рай-Александровки, которая, в свою очередь, расположена к востоку от Славянска. Само село в проекте по большей части относят к «серой зоне».
На покровском направлении продолжаются бои на подступах и непосредственно в Доброполье.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ удалось практически отрезать украинских бойцов в частном секторе Доброполья. DeepState по-прежнему обозначает город как полностью подконтрольный СОУ.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», рассказывает, что российские военные атакуют Доброполье, пользуясь плохой погодой и утренними туманами, и регулярно пытаются прорваться в город на мотоциклах, однако выходит это у них все хуже, поскольку «зеленка» постепенно заканчивается.
На южно-донецком направлении украинские бойцы при помощи дрона подорвали склад боеприпасов под мостом в районе Пологов.
В 7-м корпусе ДШВ рассказали, что дроноводы 92-й ОШБр обнаружили российский склад минометных снарядов под мостом в районе оккупированных Пологов в Запорожской области, после чего поразили склад FPV-дроном, который облетел защитную сетку. В результате детонации мост также был уничтожен.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в течение дня 15 октября, с 07:30 до 18:00, были запущены 138 беспилотников типа «Шахед» (90 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА других типов. 125 БПЛА — 91%, в том числе 79 реактивных, — были сбиты или подавлены
- в ночь на 16 октября были запущены 149 беспилотников типа «Шахед» (108 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 114 БПЛА — 77%, в том числе 77 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания 27 средств воздушного нападения в 24 локациях, а также падение обломков в 14 локациях
Накануне вечером в результате атаки загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка в Шевченковском районе Киева, сообщили в ГСЧС. Ночью после новой атаки загорелась хозяйственная постройка в Соломенском районе. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
За время полномасштабной войны в Киеве повреждены 4 480 многоквартирных домов, из них 1 783 — в 2026 году, сообщил мэр Виталий Кличко. Серьезные повреждения, из-за которых квартиры стали непригодны для проживания, получили 205 домов, 61 из них — в этом году. Из таких домов город восстановил 64, а всего — 4 227 поврежденных жилых зданий. Также, по информации мэра, в городе начался отопительный сезон.
Накануне вечером обломки дрона повредили линии электропередачи в Луцке, из-за этого начались перебои с электро- и водоснабжением, сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк. Z-каналы публикуют видео, как заявляется, прилета «Гераней-5» по подстанции 330 кВ «Луцк-Северная». Утром в Луцке в результате налета БПЛА вновь произошло отключение электроэнергии. «Коммунальные службы работают от резервных источников питания», — написал секретарь городского совета Андрей Разумовский. Днем Разумовский призвал жителей Луцка готовиться к тому, что электричества не будет минимум 24 часа. В ОВА добавили, что по состоянию на утро в Волынской области без света оставались 270 тысяч домохозяйств. В Луцке повреждения получили «предприятие с иностранными инвестициями» и гаражный кооператив. Пострадавших и погибших нет. В Маневичах под удар попало частное предприятие «Агрофрукт ЛТД». При этом ударе один человек погиб, еще восемь человек пострадали. На предприятии начался пожар.
Пять человек пострадали из-за утренней атаки на Умань в Черкасской области, сообщил глава ОВА Игорь Табурец. Он уточнил, что один из дронов попал по многоэтажному жилому дому и охранному сооружению, также повреждены торговые склады.
Два человека погибли, 19 человек пострадали при утренней атаке на три района Харькова, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, беспилотники нанесли удар в том числе по энергетической системе. Еще три человека получили острую реакцию на стресс, рассказали в региональной полиции.
Три человека получили ранения при ударе по торговому центру в Сумах, повреждены крыша и фасад здания, сообщили в спасательной службе.
В результате дневной атаки на Ровно пострадали семь человек, сообщили в ГСЧС. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе торговый центр «Экватор» и строительный гипермаркет «Демакс».
В Запорожье под удар попало частное предприятие, возник пожар, обошлось без пострадавших. При последующем ударе по городу из РСЗО повреждения получили жилые дома, пострадала женщина.
Четыре человека пострадали в результате атаки на Одесскую область. О последствиях налета БПЛА сообщили (1, 2) ГСЧС и глава ОВА Олег Кипер. Повреждены семь частных домов, энергетический объект и предприятие, на котором изготавливают бытовые товары. Ранее Минобороны РФ отчиталось, что в Одесской области атакованы морские суда, портовая инфраструктура и логистический центр «Блум» в Теплодаре. Bloomy Group — производитель моющих, чистящих, дезинфицирующих и санитарно-гигиенических средств. Z-каналы считают (1, 2), что «предприятие — активный поставщик в ВСУ через дилерские программы».
По сообщению заместителя министра энергетики Украины Артема Некрасова, ночью и утром под удар попали ряд энергетических объектов в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской и Ровненской областях. В результате часть потребителей осталась без электроснабжения. Кроме того, из-за ударов и боевых действий к утру зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.
В Кремле рассчитывают за месяц вывести из строя энергетическую систему Украины и отрезать Киев, Харьков и Одессу от электро-, тепло- и водоснабжения, пишет The New York Times со ссылкой на перехваченный план российских атак. Согласно документу, для этого потребуется около 70 баллистических ракет, 720 дальнобойных БПЛА и 150 управляемых авиабомб. В случае успеха операции три города могут потерять до 90% энергетических и тепловых мощностей, а их системы водоснабжения и канализации — серьезно пострадать. Одним из ключевых факторов уязвимости Украины издание называет нехватку средств ПВО, прежде всего ЗУР к ЗРК Patriot. По сведениям CNN, ракеты-перехватчики для этих комплексов закончились.
Новый дронопорт возле Миллерово занимает около 0,9 кв. км — примерно 126 футбольных полей, пишет Reuters по итогам анализа снимков Planet Labs и Airbus. Объект расположен примерно в 3,5 км от авиабазы Миллерово и, по оценке экспертов, может находиться под прикрытием ее ПВО. На двух из восьми пусковых площадок уже установлены направляющие, еще на двух они строятся. Эксперты считают, что комплекс почти готов к эксплуатации. По оценке главы исследовательской компании DroneSec Майка Монника, база может использоваться для запусков реактивных БПЛА «Герань-4» и «Герань-5» и в перспективе способна обеспечить запуск более 100 беспилотников в сутки — в зависимости от их наличия и поставленных задач. Reuters отмечает, что это как минимум 12-й стационарный объект такого типа в России.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 15 октября 80 беспилотников над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 16 октября были перехвачены 644 БПЛА над Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 16 октября.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об отражении над регионом атаки около 50 БПЛА и одной ракеты. Ранения получил житель Аксайского района, там загорелись «производственно-складские помещения». В Куйбышевском районе в двух частных домах выбило окна.
Взрывы также были слышны во Владимире. Губернатор Александр Авдеев утверждает, что была атакована «тепловая инфраструктура», но разрушений и пострадавших нет.
В Рязанской области был вновь атакован Рязанский НПЗ «Роснефти», утверждает украинский канал Exilenova+, публикуя фото задымления в районе предприятия. Возгорание там фиксирует и спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS. Накануне ночью НПЗ также был атакован. Между тем губернатор Павел Малков пишет, что повреждений в регионе нет.
Дональд Трамп в интервью Newsmax назвал удары по российским НПЗ «позором» и призвал наносить удары по другим целям. Он также сделал ряд других заявлений — например, что с Зеленским ему сложнее договариваться, чем с Путиным.
Беспилотники ночью также сбивали над Московской и Ленинградской областями. В Санкт-Петербурге начались отключения мобильного интернета, а в аэропорту Пулково и всех четырех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты, которые привели к задержкам рейсов. В московских аэропортах задержки и отмены затронули почти 160 рейсов, а в Петербурге — 37. Самолеты до Москвы направляли в соседние регионы, в том числе в Петербург. Днем поступила информация о задержке более 20 рейсов в уральских аэропортах: в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Кургане, Тюмени, Сургуте и Новом Уренгое.
В Шебекино беспилотник попал в рейсовый автобус, пострадали четыре человека, сообщили в оперштабе Белгородской области.
Генштаб ВСУ сообщил, что минувшей ночью в районе микрорайона Сочи Магри в Краснодарском крае была поражена РЛС 55Ж6У «Небо-У».
Украинские беспилотники поразили завод стабилизации конденсата рядом с Сургутом в Ханты-Мансийском автономном округе. Сургутский ЗСК имени В. С. Черномырдина — структура «Газпрома». Это крупнейшее предприятие в России по переработке газового конденсата находится в 35 км от Сургута и приблизительно в 2,5 тысячи км от украинской границы.
Распоряжение ограничить работу спутниковой связи Starshield, которой украинские военные пользуются на поле боя и для управления дронами, поступило из Белого дома. Об этом Reuters рассказали двое американских чиновников и западный чиновник, знакомые с ситуацией. По их словам, руководство Минобороны США получило указание замедлить работу сервиса для украинских военных. Кто именно в Белом доме принял решение и кто отвечал за его исполнение, собеседники агентства не уточнили.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 14 октября по 20:00 15 октября стало известно как минимум о девяти погибших и 61 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 281 753 погибших российских военных в ходе полномасштабной войны с Украиной. У 149 701 из них известно место службы. Самые большие доли установленных потерь пришлись на мотострелковые соединения, но в списке лидеров по числу погибших оказались также три части ВДВ и морской пехоты. 810-я бригада морской пехоты потеряла не менее 2 тысяч человек убитыми и занимает шестое место, 155-я бригада — 1 829 погибших и восьмое место, 76-я десантно-штурмовая дивизия — 1 809 погибших и девятое место. Военные аналитики связывают высокие потери с тем, что российское командование регулярно использует десантников и морпехов как штурмовые силы и войска быстрого реагирования, не давая им времени на полноценное восстановление.
Пользователь под ником Duke BG обратил внимание на заявление Fighterbomber о том, что показанный недавно украинскими военными эпизод поражения вертолета Ми-28 FPV-дроном якобы имел место еще летом. По его оценке, цвет растительности на видео соответствует спутниковым снимкам скорее за октябрь, чем за летние месяцы, а значит, Fighterbomber, возможно, перепутал этот эпизод с другим, более ранним ударом по Ми-28.
Правительство РФ предлагает увеличить предельный срок выплаты компенсаций семьям погибших военных с 30 дней до семи месяцев. Согласно законопроекту, чиновникам дадут до шести месяцев на проверку документов и обстоятельств дела, а перечислить деньги должны будут в течение 30 дней после ее окончания. Инициатива внесена вместе с проектом бюджета на 2027–2029 годы. Одновременно регионы сокращают собственные «гробовые» выплаты: в Саратовской области с ноября компенсацию снизят с 1 млн до 100 тысяч рублей, в Ульяновской области — до 50 тысяч рублей, а Хакасия и Забайкальский край отказались от них еще в 2025 году.
Вооружения и военная техника
Правительство Великобритании передает Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, этот вопрос обсуждался в ходе встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Энди Бернемом, а в Великобритании рассматривают такие ракеты как средство защиты от российских дальнобойных ударов по украинской инфраструктуре в преддверии зимы.
Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что Украина уже получила все ранее обещанные лицензии на производство французских вооружений. Как напоминает издание «Мілітарний», речь идет о ЗУР Aster 30, модулях планирования и коррекции для авиабомб AASM Hammer и ракетах SCALP-EG (также известных как Storm Shadow).
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские партнеры передают Украине уже две трети всего объема разведданных. По информации украинского издания «Мілітарний», речь идет в том числе об оптической и радиоэлектронной спутниковой разведке, данных о пусках баллистических ракет, передвижениях ВС РФ и радиоперехватах. Портал также пишет, что Франция намерена расконсервировать загоризонтную РЛС Nostradamus, которая может обнаруживать цели за счет отражения радиоволн от ионосферы на расстоянии до Урала.
О главных событиях войны 15 октября 2026 года — в предыдущей сводке: Возобновились украинские удары по НПЗ, на аэродроме Борисоглебск поражены несколько российских Су-34. Что происходит на фронте
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