Приказ ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ поступил из Белого дома — Reuters

Распоряжение ограничить работу спутниковой связи Starshield, которой украинская армия пользуется на поле боя и для управления дронами, поступило из Белого дома. Об этом Reuters рассказали двое американских чиновников и западный чиновник, знакомые с ситуацией. По их словам, руководство Министерства обороны США получило указание замедлить работу сервиса для украинских военных.

Кто именно в Белом доме принял решение и кто отвечал за его исполнение, собеседники агентства не уточнили. Пентагон — крупнейший клиент Starshield, военной версии Starlink. Илон Маск ранее написал в Twitter (X), что системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем, поэтому ограничения определяют американские военные или президент. В Минобороны Украины в четверг сообщили, что терминалы работают в движении, но лишь на скорости до 160 км/ч.

Высокопоставленный американский чиновник в ответ на запрос Reuters заявил, что «президент никогда не делал такого запроса», при этом Белый дом не ответил, мог ли его сделать кто-то другой из администрации. Высокопоставленный украинский чиновник рассказал агентству, что во вторник и среду Киев пытался получить объяснения в Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне, и там ответили, что это решение Белого дома.

Ограничения ввели на фоне давления Дональда Трампа на Украину из-за ударов по российским НПЗ. Трамп связывает с ними рост цен на энергоносители, который вредит республиканцам перед ноябрьскими промежуточными выборами. По данным Reuters, 9 октября на встрече в Майами зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф в жёстком тоне выразили украинской стороне недовольство этими ударами. Они также объяснили, что Белый дом заключил с Россией сделку о поставке более 2,25 млн баррелей дизельного топлива в надежде смягчить позицию Москвы на мирных переговорах. Зеленский назвал это решение «слабым».

О том, что SpaceX ночью 14 октября ограничила скорость, на которой работает Starshield на терминалах, установленных на украинских дронах, сообщил советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов. По его словам, военные не получили предупреждения, из-за чего был сорван ряд миссий.