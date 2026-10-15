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Новости

В Ростовской области за шесть недель построили новый крупный дронопорт для атак по Украине, подтвердили спутниковые снимки — Reuters

The Insider
Последствия атаки российских дронов на Киев, 28 сентября 2026. Фото: Reuters

Последствия атаки российских дронов на Киев, 28 сентября 2026. Фото: Reuters

Россия почти завершила строительство новой крупной новой базы для запуска реактивных беспилотников недалеко от города Миллерово в Ростовской области. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оценку военных экспертов и собственный анализ спутниковых снимков. Строительство заняло всего шесть недель.

О новом дронопорте два дня назад сообщали украинские СМИ и Telegram-каналы. Так, 13 октября украинский OSINT-канал Absolutely Reliable сообщил, что Россия за месяц построила новый дронопорт «Миллерово» для запусков «Герань-5». Анализируя спутниковые снимки компании Planet Labs, канал пришел к выводу: в период между 1 сентября и 13 октября в поле в Туриловском сельском поселении недалеко от Миллерово были построены 8 мест под пусковые установки и 32 места подготовки БПЛА к пуску. По утверждению Absolutely Reliable, на спутниковом снимке за 12 октября видно, что идет разгрузка БПЛА.

Reuters проанализировало коммерческие спутниковые снимки, предоставленные компаниями Planet Labs и Airbus, и подтвердило, что на месте, которое еще 31 августа представляло собой пустое поле, к середине октября возвели масштабный комплекс площадью, сопоставимой примерно со 126 футбольными полями.

Поле рядом с Миллерово, 31 августа 2026

Поле рядом с Миллерово, 31 августа 2026

Фото: PLANET LABS/Pleiades Neo © Airbus DS 2026/Handout via REUTERS

Поле рядом с Миллерово, 31 августа 2026
То же место, 14 октября 2026

Опрошенные Reuters эксперты говорят, что, судя по снимкам, комплекс действительно может быть предназначен для запуска дронов типа «Герань». Майк Монник, основатель и генеральный директор частной разведывательной компании DroneSec, отметил, что объект может быть ориентирован на запуск беспилотников «Герань-4» и «Герань-5» — новейших российских дронов с реактивными двигателями.

Роб Джордан, программный директор лондонского аналитического центра RUSI, также заявил, что бетонные площадки и две возможные направляющие для взлета по своему виду соответствуют пусковым установкам для «Гераней». Джордан добавил, что «масштаб строительства, выполненного в столь сжатые сроки, впечатляет» и свидетельствует о том, что Россия делает серьезную ставку на свой потенциал нанесения ударов в глубине обороны противника — «возможно, в ущерб своим обычным сухопутным силам».

Строительство ведется на фоне участившихся в последние недели атак реактивными ударными беспилотниками со стороны России. Украинским силам крайне сложно перехватывать эти скоростные аппараты, способные развивать скорость до 600 км/ч. Украина развивает собственные дроны-перехватчики, модернизирует системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, однако сталкивается с нехваткой технологий, боеприпасов и финансирования.

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Публикация:«В Ростовской области за шесть недель построили новый крупный дронопорт для атак по Украине, подтвердили спутниковые снимки — Reuters»

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