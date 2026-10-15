В Ростовской области за шесть недель построили новый крупный дронопорт для атак по Украине, подтвердили спутниковые снимки — Reuters

Россия почти завершила строительство новой крупной новой базы для запуска реактивных беспилотников недалеко от города Миллерово в Ростовской области. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оценку военных экспертов и собственный анализ спутниковых снимков. Строительство заняло всего шесть недель.

О новом дронопорте два дня назад сообщали украинские СМИ и Telegram-каналы. Так, 13 октября украинский OSINT-канал Absolutely Reliable сообщил, что Россия за месяц построила новый дронопорт «Миллерово» для запусков «Герань-5». Анализируя спутниковые снимки компании Planet Labs, канал пришел к выводу: в период между 1 сентября и 13 октября в поле в Туриловском сельском поселении недалеко от Миллерово были построены 8 мест под пусковые установки и 32 места подготовки БПЛА к пуску. По утверждению Absolutely Reliable, на спутниковом снимке за 12 октября видно, что идет разгрузка БПЛА.

Reuters проанализировало коммерческие спутниковые снимки, предоставленные компаниями Planet Labs и Airbus, и подтвердило, что на месте, которое еще 31 августа представляло собой пустое поле, к середине октября возвели масштабный комплекс площадью, сопоставимой примерно со 126 футбольными полями.