В Ростовской области за шесть недель построили новый крупный дронопорт для атак по Украине, подтвердили спутниковые снимки — Reuters

Россия почти завершила строительство новой крупной новой базы для запуска реактивных беспилотников недалеко от города Миллерово в Ростовской области. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оценку военных экспертов и собственный анализ спутниковых снимков. Строительство заняло всего шесть недель.
О новом дронопорте два дня назад сообщали украинские СМИ и Telegram-каналы. Так, 13 октября украинский OSINT-канал Absolutely Reliable сообщил, что Россия за месяц построила новый дронопорт «Миллерово» для запусков «Герань-5». Анализируя спутниковые снимки компании Planet Labs, канал пришел к выводу: в период между 1 сентября и 13 октября в поле в Туриловском сельском поселении недалеко от Миллерово были построены 8 мест под пусковые установки и 32 места подготовки БПЛА к пуску. По утверждению Absolutely Reliable, на спутниковом снимке за 12 октября видно, что идет разгрузка БПЛА.
Reuters проанализировало коммерческие спутниковые снимки, предоставленные компаниями Planet Labs и Airbus, и подтвердило, что на месте, которое еще 31 августа представляло собой пустое поле, к середине октября возвели масштабный комплекс площадью, сопоставимой примерно со 126 футбольными полями.
Опрошенные Reuters эксперты говорят, что, судя по снимкам, комплекс действительно может быть предназначен для запуска дронов типа «Герань». Майк Монник, основатель и генеральный директор частной разведывательной компании DroneSec, отметил, что объект может быть ориентирован на запуск беспилотников «Герань-4» и «Герань-5» — новейших российских дронов с реактивными двигателями.
Роб Джордан, программный директор лондонского аналитического центра RUSI, также заявил, что бетонные площадки и две возможные направляющие для взлета по своему виду соответствуют пусковым установкам для «Гераней». Джордан добавил, что «масштаб строительства, выполненного в столь сжатые сроки, впечатляет» и свидетельствует о том, что Россия делает серьезную ставку на свой потенциал нанесения ударов в глубине обороны противника — «возможно, в ущерб своим обычным сухопутным силам».
Строительство ведется на фоне участившихся в последние недели атак реактивными ударными беспилотниками со стороны России. Украинским силам крайне сложно перехватывать эти скоростные аппараты, способные развивать скорость до 600 км/ч. Украина развивает собственные дроны-перехватчики, модернизирует системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, однако сталкивается с нехваткой технологий, боеприпасов и финансирования.