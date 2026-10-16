После атаки беспилотников загорелся Сургутский ЗСК, крупнейшее в России предприятие по переработке нефтегазоконденсатной смеси

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что СОУ нанесли удар по Сургутскому ЗСК. Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина — структура «Газпрома». Это крупнейший завод в России по переработке газового конденсата и крупнейшее перерабатывающее предприятие ХМАО, находится в 35 км от Сургута и приблизительно в 2500 км от украинской границы.

Согласно данным с сайта ЗСК, предприятие занимается переработкой нефтегазоконденсатной смеси. Завод выпускает зимнее дизельное топливо, топливо для ракетных двигателей, бензин марок АИ-95-К5, АИ-92-К5, сжиженные углеводородные газы, метанол и другую продукцию.

15 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, которую украинские военные соблюдали по просьбе США. По словам Зеленского, Россия не соблюдала перемирие и продолжала наносить удары по украинской инфраструктуре.