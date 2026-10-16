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Трамп заявил, что с Зеленским договариваться сложнее, чем с Путиным, и назвал «позором» удары Украины по российским НПЗ

The Insider
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax сказал, что он «не большой поклонник» Владимира Зеленского. По словам американского лидера, украинский президент на словах выступает за урегулирование, но на деле его не хочет.

Трамп сказал:

«Я считаю, что с Зеленским иметь дело сложнее, чем с Путиным».

Особенно Трамп недоволен тем, что Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он заявил, что такие удары лишь поднимают мировые цены на нефть, и назвал их «позором». По мнению Трампа, у Украины «полно других целей», а дизель, который производят НПЗ, нужен и США, и всему миру. Перед промежуточными выборами 3 ноября Трамп добивается снижения цен на энергоносители, в том числе за счёт договорённости с Путиным о закупках российского дизеля.

Трамп отметил, что урегулированию мешает взаимная ненависть Путина и Зеленского. Он также заявил, что Украине нужны выборы, поскольку никто не убедил его, что украинцы «довольны ракетами, которые попадают в их дома. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в Украине действует военное положение, и по Конституции общенациональные выборы проводить нельзя.

Зеленский ранее раскритиковал дизельную сделку Трампа с Путиным, заявив, что она поможет финансировать войну России против Украины. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он сказал, что ему больно, когда Трамп выбирает не сторону Украины, но Киев устраивает, когда американский президент остаётся нейтральным посредником.

15 октября Зеленский заявил в интервью Financial Times, что Украина возобновит удары по российским НПЗ после трёхдневной паузы, которую соблюдала по просьбе США, поскольку Россия продолжала атаковать украинскую энергетику. Тем же утром губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о пожаре на Рязанском НПЗ после массированной атаки беспилотников. Зеленский также рассказал, что Украина перестала получать от США предупреждения о запусках российских баллистических ракет, а работа Starlink была ограничена.

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Публикация:«Трамп заявил, что с Зеленским договариваться сложнее, чем с Путиным, и назвал «позором» удары Украины по российским НПЗ»

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