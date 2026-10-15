Россия возобновила отгрузку дизеля из балтийского порта Приморск после сделки между Трампом и Путиным — Reuters

Россия возобновила отгрузки дизельного топлива из балтийского порта Приморск, сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG. 13 октября около 40 тысяч тонн топлива было загружено на танкер, который теперь направляется в Марокко.

Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В тот же день Минфин США приостановил санкции в отношении импорта российского дизеля. Россия со своей стороны объявила, что снимает запрет на экспорт дизельного топлива, введенный на фоне топливного кризиса в стране.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва готова экспортировать 300 тысяч тонн дизеля уже в октябре, 500 тысяч тонн — в ноябре и до 1 млн тонн — в декабре. «В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц», — добавил чиновник.

Как рассказывал The Insider международный эксперт в области санкций и по изучению стран СНГ Джордж Волошин, выполнение стартовых обязательств в 300–500 тысяч тонн вполне реалистично, но обещанное в дальнейшем увеличение объемов экспорта вызывает сомнения:

«Главное препятствие для выхода на 1–3 млн тонн в месяц кроется в техническом состоянии переработки и логистике, поскольку продолжающиеся повреждения установок первичной переработки и вторичных процессов гидрокрекинга на ключевых европейских заводах России ограничивают выпуск зимних сортов дизеля. Чтобы экспортировать до 3 млн тонн без риска возникновения топливного кризиса и резкого взлета оптовых цен на Санкт-Петербургской бирже, российским нефтяникам потребуется не только полностью восстановить мощности, но и фактически принудительно приоритизировать экспортные отгрузки в ущерб накоплению стратегических запасов внутри страны. Что выглядит весьма труднодостижимым».

11 октября Трамп объявил о немедленном вступлении в силу энергетического перемирия между Россией и Украиной, заявив, что обе стороны согласились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соблюдает перемирие, тогда как Россия продолжает атаковать ее энергетическую инфраструктуру.

Зеленский также рассказал в интервью NPR, что администрация Дональда Трампа пригрозила прекратить обмен разведданными с Киевом, если украинские силы не прекратят удары по НПЗ на территории России. Вскоре Зеленский предупредил, что Киев возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, которую украинские военные соблюдали по просьбе США. «Запрет [на удары по НПЗ] снят. С нас хватит», — заявил Зеленский.