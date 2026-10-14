Дефицит дизеля из-за войн на Ближнем Востоке и в Украине затянется до 2027 года — МЭА

Нехватка дизельного топлива на мировом рынке может сохраниться и в следующем году, поскольку конфликты сокращают его выпуск на Ближнем Востоке и в России. Об этом говорится в ежемесячном нефтяном докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 14 октября, передает Reuters. На фоне рекордных цен страны расходуют запасы еще до наступления зимнего пика спроса.

В сентябре маржа переработки дизеля, то есть его надбавка к цене сырой нефти, достигла рекорда почти в $95 за баррель. Атаки на энергетическую инфраструктуру, связанные с войнами в Иране и Украине, сократили мощности НПЗ, а совокупные потери экспорта дизеля с Ближнего Востока и из России составили 1,3 млн баррелей в сутки. В агентстве заявили:

«Рекордные цены на дизель уже имеют широкие экономические последствия, повышая стоимость товаров и влияя на реальные доходы, экономическую активность и инфляцию».

МЭА ожидает, что к концу года работа НПЗ восстановится и запасы начнут пополняться. Однако этого не хватит, чтобы покрыть накопленный за год дефицит средних дистиллятов — дизеля, газойля и авиакеросина. Страны МЭА согласовывают выпуск на рынок 100 млн баррелей нефти и дизеля из экстренных резервов.

По прогнозу агентства, в 2026 году мировой спрос на нефть упадет на 2,6 млн баррелей в сутки, четверть этого снижения придется на дизель. Предложение в этом году сократится на 5,8 млн баррелей в сутки, а в 2027-м — вырастет на 7,7 млн, и рынок вернется к профициту. Но до тех пор, предупреждают в МЭА, без урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке рынок может ждать новая турбулентность.

9 октября Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным объявил, что договорился о поставках 4,8 млн тонн российского дизеля на американский и мировой рынки. Минфин США сразу разрешил его импорт, запрещенный с 2022 года. На следующий день вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия досрочно начнет снимать ограничения на экспорт дизеля и уже в октябре готова поставить за рубеж 300 тысяч тонн.