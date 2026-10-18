Петербург подвергся массированной атаке. Горят нефтяной терминал, нефтебаза «Ручьи» и склад Ozon, под удар попал дата-центр VK

Это уже как минимум третья атака на нефтяной терминал с начала июня 2026 года. Первый за этот период удар произошел 3 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума. Затем терминал вновь подвергся атаке 4 июля. В обоих случаях сообщалось о пожарах на его территории. Украинский Генштаб впоследствии подтверждал удары.

The Insider ранее рассказывал о переделе собственности Петербургского нефтяного терминала. В апреле 2025 года суд национализировал около 55% акций предприятия, а летом 2026 года государство передало этот пакет холдингу «Росхим», совет директоров которого возглавляет Игорь Ротенберг, сын миллиардера Аркадия Ротенберга. В сентябре суд отказал Генпрокуратуре в изъятии оставшихся 45% акций, принадлежащих Елене Васильевой, супруге сооснователя терминала Сергея Васильева.

Кроме того, под удар попал логистический центр Ozon в Колпинском районе, сообщили в компании. Как утверждается, сотрудников объекта эвакуировали, пострадавших нет.