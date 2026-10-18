Петербург подвергся массированной атаке. Горят нефтяной терминал, нефтебаза «Ручьи» и склад Ozon, под удар попал дата-центр VK

В Санкт-Петербурге в результате массированного налета беспилотников в ночь на воскресенье, 18 октября, вспыхнули пожары на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и логистического центра Ozon. Атаке также подвергся центр обработки данных компании VK в Ленинградской области. По данным властей, в Петербурге погиб один человек, еще пятеро пострадали. Минобороны России отчиталось об уничтожении более тысячи дронов над российскими регионами.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что в результате атаки вспыхнули пожары на объектах инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах, а также на территории Петербургского нефтяного терминала. Позднее он сообщил, что сотрудники МЧС продолжают тушить пожары на нефтяном терминале, нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе. По словам губернатора, повреждены 12 многоквартирных домов и два частных жилых дома.
Петербургский нефтяной терминал — один из крупнейших комплексов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Его пропускная способность составляет 12,5 млн тонн в год. На территории предприятия площадью 37 гектаров расположены 32 резервуара общей вместимостью 442 тысячи кубометров.
Это уже как минимум третья атака на нефтяной терминал с начала июня 2026 года. Первый за этот период удар произошел 3 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума. Затем терминал вновь подвергся атаке 4 июля. В обоих случаях сообщалось о пожарах на его территории. Украинский Генштаб впоследствии подтверждал удары.
The Insider ранее рассказывал о переделе собственности Петербургского нефтяного терминала. В апреле 2025 года суд национализировал около 55% акций предприятия, а летом 2026 года государство передало этот пакет холдингу «Росхим», совет директоров которого возглавляет Игорь Ротенберг, сын миллиардера Аркадия Ротенберга. В сентябре суд отказал Генпрокуратуре в изъятии оставшихся 45% акций, принадлежащих Елене Васильевой, супруге сооснователя терминала Сергея Васильева.
Кроме того, под удар попал логистический центр Ozon в Колпинском районе, сообщили в компании. Как утверждается, сотрудников объекта эвакуировали, пострадавших нет.
Маркетплейс скрыл размещенные на складе товары с витрины, приостановил работу объекта и начал перераспределять логистические маршруты между другими центрами. Заказы, которые не удастся доставить с других складов, компания пообещала отменить.
Атака на ЦОД продолжила серию ударов по инфраструктуре крупнейших российских IT-компаний. Как писал The Insider, в начале октября беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса» — в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Удары вызвали масштабные сбои в работе многочисленных сервисов как минимум в семи странах.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о перехвате 145 беспилотников над регионом. В Кировском районе после падения обломков загорелись два дома в садоводствах «Темп» и «Восход-2». Повреждены 55 припаркованных автомобилей в поселке Новоселье, а также многоквартирный дом в Гатчине. Во Всеволожском районе после пожара в жилом доме госпитализировали женщину и троих детей с признаками отравления угарным газом. Кроме того, в поселке Янино отключились две трансформаторные подстанции. По словам Дрозденко, без света остались около 20 тысяч человек в 50 многоквартирных домах.
Обновление: Число пострадавших в Ленинградской области выросло до десяти, сообщили ТАСС в региональном комитете по здравоохранению. Семь человек, в том числе пятеро детей, госпитализированы. Состояние всех пострадавших оценивается как относительно удовлетворительное.
По данным Astra, повреждена электроподстанция «Восточная» и вантовый мост через Корабельный фарватер. Издание изучило видео очевидцев и установило места ударов. Подстанция находится рядом с дата-центром VK в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области.
Мост через Корабельный фарватер входит в состав Западного скоростного диаметра — платной автомагистрали Санкт-Петербурга. Он расположен примерно в 4,5 км от горящего Петербургского нефтяного терминала. Масштаб повреждений обоих объектов пока неизвестен.
После атаки городской комитет по транспорту сообщил о временном перекрытии центрального участка ЗСД от набережной реки Екатерингофки до Шкиперского протока в обоих направлениях. Ведомство объяснило ограничения атакой беспилотников, не уточнив, связано ли закрытие с повреждением моста.
Из-за атаки Росавиация вводила ограничения на прием и отправку самолетов в Пулкове, Внукове и Домодедове. Пассажиров и сотрудников петербургского аэропорта временно переводили в укрытия, десятки рейсов были задержаны или отменены. В Москве мэр Сергей Собянин также сообщил о перехвате более 500 беспилотников, которые, по его словам, летели в сторону столицы, а 127 сбили на подлете к городу. Всего, по утверждению Минобороны РФ, над страной сбили 1015 беспилотников.