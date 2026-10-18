Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.62

EUR

93.72

OIL

109.95

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

2875

 

 

 

 

 

Новости

Петербург подвергся массированной атаке. Горят нефтяной терминал, нефтебаза «Ручьи» и склад Ozon, под удар попал дата-центр VK

The Insider
Exilenova+ / Telegram

Exilenova+ / Telegram

В Санкт-Петербурге в результате массированного налета беспилотников в ночь на воскресенье, 18 октября, вспыхнули пожары на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и логистического центра Ozon. Атаке также подвергся центр обработки данных компании VK в Ленинградской области. По данным властей, в Петербурге погиб один человек, еще пятеро пострадали. Минобороны России отчиталось об уничтожении более тысячи дронов над российскими регионами.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/32954

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что в результате атаки вспыхнули пожары на объектах инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах, а также на территории Петербургского нефтяного терминала. Позднее он сообщил, что сотрудники МЧС продолжают тушить пожары на нефтяном терминале, нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе. По словам губернатора, повреждены 12 многоквартирных домов и два частных жилых дома.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/32912

Петербургский нефтяной терминал — один из крупнейших комплексов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Его пропускная способность составляет 12,5 млн тонн в год. На территории предприятия площадью 37 гектаров расположены 32 резервуара общей вместимостью 442 тысячи кубометров.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/32859

Это уже как минимум третья атака на нефтяной терминал с начала июня 2026 года. Первый за этот период удар произошел 3 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума. Затем терминал вновь подвергся атаке 4 июля. В обоих случаях сообщалось о пожарах на его территории. Украинский Генштаб впоследствии подтверждал удары.

The Insider ранее рассказывал о переделе собственности Петербургского нефтяного терминала. В апреле 2025 года суд национализировал около 55% акций предприятия, а летом 2026 года государство передало этот пакет холдингу «Росхим», совет директоров которого возглавляет Игорь Ротенберг, сын миллиардера Аркадия Ротенберга. В сентябре суд отказал Генпрокуратуре в изъятии оставшихся 45% акций, принадлежащих Елене Васильевой, супруге сооснователя терминала Сергея Васильева.

Кроме того, под удар попал логистический центр Ozon в Колпинском районе, сообщили в компании. Как утверждается, сотрудников объекта эвакуировали, пострадавших нет. 

Изображение из галереи

Astra / Telegram

Миниатюра 1
Миниатюра 2
Миниатюра 3

Маркетплейс скрыл размещенные на складе товары с витрины, приостановил работу объекта и начал перераспределять логистические маршруты между другими центрами. Заказы, которые не удастся доставить с других складов, компания пообещала отменить.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/32940

В пресс-службе VK сообщили об атаке на центр обработки данных в Ленинградской области. В компании утверждают, что ее сервисы доступны пользователям в обычном режиме. При этом мониторинговые сервисы фиксируют большое количество жалоб пользователей на перебои в работе соцсети «ВКонтакте».

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/32943

Атака на ЦОД продолжила серию ударов по инфраструктуре крупнейших российских IT-компаний. Как писал The Insider, в начале октября беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса» — в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Удары вызвали масштабные сбои в работе многочисленных сервисов как минимум в семи странах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о перехвате 145 беспилотников над регионом. В Кировском районе после падения обломков загорелись два дома в садоводствах «Темп» и «Восход-2». Повреждены 55 припаркованных автомобилей в поселке Новоселье, а также многоквартирный дом в Гатчине. Во Всеволожском районе после пожара в жилом доме госпитализировали женщину и троих детей с признаками отравления угарным газом. Кроме того, в поселке Янино отключились две трансформаторные подстанции. По словам Дрозденко, без света остались около 20 тысяч человек в 50 многоквартирных домах.

Обновление: Число пострадавших в Ленинградской области выросло до десяти, сообщили ТАСС в региональном комитете по здравоохранению. Семь человек, в том числе пятеро детей, госпитализированы. Состояние всех пострадавших оценивается как относительно удовлетворительное.

По данным Astra, повреждена электроподстанция «Восточная» и вантовый мост через Корабельный фарватер. Издание изучило видео очевидцев и установило места ударов. Подстанция находится рядом с дата-центром VK в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области. 

Изображение из галереи

Astra / Telegram

Миниатюра 1
Миниатюра 2

Мост через Корабельный фарватер входит в состав Западного скоростного диаметра — платной автомагистрали Санкт-Петербурга. Он расположен примерно в 4,5 км от горящего Петербургского нефтяного терминала. Масштаб повреждений обоих объектов пока неизвестен.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/32891

После атаки городской комитет по транспорту сообщил о временном перекрытии центрального участка ЗСД от набережной реки Екатерингофки до Шкиперского протока в обоих направлениях. Ведомство объяснило ограничения атакой беспилотников, не уточнив, связано ли закрытие с повреждением моста.

Из-за атаки Росавиация вводила ограничения на прием и отправку самолетов в Пулкове, Внукове и Домодедове. Пассажиров и сотрудников петербургского аэропорта временно переводили в укрытия, десятки рейсов были задержаны или отменены. В Москве мэр Сергей Собянин также сообщил о перехвате более 500 беспилотников, которые, по его словам, летели в сторону столицы, а 127 сбили на подлете к городу. Всего, по утверждению Минобороны РФ, над страной сбили 1015 беспилотников.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Петербург подвергся массированной атаке. Горят нефтяной терминал, нефтебаза «Ручьи» и склад Ozon, под удар попал дата-центр VK»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте