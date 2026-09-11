Суд оставил семье давнего друга Ильи Трабера 45% Петербургского нефтяного терминала, которые требовала национализировать Генпрокуратура

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал Генпрокуратуре в национализации оставшихся 45% Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) и взыскании более 4 млрд рублей дивидендов, сообщает «Фонтанка». Пакет принадлежит Елене Васильевой, жене Сергея Васильева, сооснователя ПНТ и давнего друга и делового партнера Ильи Трабера. Решение суд принял вскоре после того, как Трабера освободили из СИЗО, а затем прекратили уголовное дело против него, сняв обвинение в убийстве «в связи с полной непричастностью».

Генпрокуратура требовала признать недействительными сделки 2022 года, в результате которых 50% акций ПНТ перешли от кипрской Mobalko Holdings Limited сначала к Сергею Васильеву, а затем к его жене. Впоследствии доля Васильевой сократилась до 45%. Кроме акций, прокуратура претендовала на начисленные ей дивиденды за 2025 год — 4,41 млрд рублей. Суд принял иск к производству 27 августа и назначил предварительное и основное заседания на 11 сентября. Тогда же стало известно об освобождении Трабера из СИЗО.

Дело было рассмотрено необычно быстро: 11 сентября суд перешел к рассмотрению спора по существу и в тот же день отказал Генпрокуратуре. По данным «Фонтанки», суд отклонил все ходатайства защиты и вынес решение в одном заседании. Для представителей Васильевых такой исход оказался неожиданным: они, как пишет издание, готовились к длительному разбирательству с Генпрокуратурой.

История ПНТ на протяжении десятилетий связана с Ильей Трабером. В 1990-е терминал контролировали связанные с Тамбовской ОПГ Трабер, Сергей Васильев и их партнеры. По данным The Insider, Трабер и Васильев входили в близкое окружение Владимира Путина и бывали на его днях рождения. О связях Трабера с российскими чиновниками и силовиками The Insider подробно писал в расследованиях (1, 2).

О близких отношениях Трабера с семьей Васильевых недавно рассказывала и сама Елена Васильева. В интервью Russia News 30 августа, через три дня после освобождения Трабера, она сказала, что Трабер и ее муж дружили и тот был свидетелем на их свадьбе. Арест бизнесмена она назвала шоком и выразила надежду, что «все у него закончится хорошо». На следующий день после публикации интервью стало известно, что обвинения с Трабера сняты.