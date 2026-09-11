Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.35

EUR

98.29

OIL

104.8

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

325

 

 

 

 

 

Новости

Суд оставил семье давнего друга Ильи Трабера 45% Петербургского нефтяного терминала, которые требовала национализировать Генпрокуратура

The Insider
Петербургский нефтяной терминал. Фото: ТАСС

Петербургский нефтяной терминал. Фото: ТАСС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал Генпрокуратуре в национализации оставшихся 45% Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) и взыскании более 4 млрд рублей дивидендов, сообщает «Фонтанка». Пакет принадлежит Елене Васильевой, жене Сергея Васильева, сооснователя ПНТ и давнего друга и делового партнера Ильи Трабера. Решение суд принял вскоре после того, как Трабера освободили из СИЗО, а затем прекратили уголовное дело против него, сняв обвинение в убийстве «в связи с полной непричастностью».

Генпрокуратура требовала признать недействительными сделки 2022 года, в результате которых 50% акций ПНТ перешли от кипрской Mobalko Holdings Limited сначала к Сергею Васильеву, а затем к его жене. Впоследствии доля Васильевой сократилась до 45%. Кроме акций, прокуратура претендовала на начисленные ей дивиденды за 2025 год — 4,41 млрд рублей. Суд принял иск к производству 27 августа и назначил предварительное и основное заседания на 11 сентября. Тогда же стало известно об освобождении Трабера из СИЗО.

Дело было рассмотрено необычно быстро: 11 сентября суд перешел к рассмотрению спора по существу и в тот же день отказал Генпрокуратуре. По данным «Фонтанки», суд отклонил все ходатайства защиты и вынес решение в одном заседании. Для представителей Васильевых такой исход оказался неожиданным: они, как пишет издание, готовились к длительному разбирательству с Генпрокуратурой.

История ПНТ на протяжении десятилетий связана с Ильей Трабером. В 1990-е терминал контролировали связанные с Тамбовской ОПГ Трабер, Сергей Васильев и их партнеры. По данным The Insider, Трабер и Васильев входили в близкое окружение Владимира Путина и бывали на его днях рождения. О связях Трабера с российскими чиновниками и силовиками The Insider подробно писал в расследованиях (1, 2).

О близких отношениях Трабера с семьей Васильевых недавно рассказывала и сама Елена Васильева. В интервью Russia News 30 августа, через три дня после освобождения Трабера, она сказала, что Трабер и ее муж дружили и тот был свидетелем на их свадьбе. Арест бизнесмена она назвала шоком и выразила надежду, что «все у него закончится хорошо». На следующий день после публикации интервью стало известно, что обвинения с Трабера сняты.

Иллюстрация к материалу

75-летнего Трабера задержали 17 июня по обвинению в организации убийства бизнесмена Александра Петрова, застреленного под Выборгом в 2020 году. Однако 27 августа Трабера выпустили из СИЗО, первоначально объяснив это резким ухудшением его здоровья. 31 августа «Фонтанка» сообщила, что дело против него полностью прекращено из-за непричастности. По данным издания, уже с 29 августа Трабер проводил «ряд встреч с властными и деловыми представителями Москвы и Петербурга».

Контроль над ПНТ государство начало устанавливать еще до нынешнего иска. В апреле 2025 года суд изъял около 55% акций терминала у семьи другого его сооснователя Дмитрия Скигина и частично у Васильевой. Летом 2026 года Росимущество передало этот пакет холдингу «Росхим», совет директоров которого возглавляет Игорь Ротенберг, сын миллиардера и близкого друга Путина Аркадия Ротенберга. «Росхим» в последние годы получил несколько крупных предприятий, до этого обращенных судами в доход государства.

ПНТ — один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов на Балтике. Его пропускная способность составляет 12,5 млн тонн грузов в год. По данным СПАРК, в 2025 году компания получила 7,4 млрд рублей выручки и 4,4 млрд рублей чистой прибыли.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Суд оставил семье давнего друга Ильи Трабера 45% Петербургского нефтяного терминала, которые требовала национализировать Генпрокуратура»

Популярное

  1. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  2. Ничего святого. Кем на самом деле был Дмитрий Донской, которого пропаганда cделала своим символом
  3. Назад в светлое будущее. Левые возвращаются к власти в Швеции после неудачного эксперимента с правыми реформами
  4. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики
  5. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте