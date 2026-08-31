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Дело против близкого к Путину криминального авторитета Ильи Трабера закрыли, с него сняты обвинения в убийстве — «Фонтанка»

The Insider
Илья Трабер. Фото: пресс-служба судов Москвы

Илья Трабер. Фото: пресс-служба судов Москвы

Дело петербургского бизнесмена и криминального авторитета Ильи Трабера закрыто, утверждает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник. С него снято обвинение в убийстве бизнесмена Александра Петрова «в связи с полной непричастностью».

Ранее, 27 августа, источники «Фонтанки» и «Агентства» сообщали, что Трабера отпустили из СИЗО. Как утверждалось, следователь вынес постановление об освобождении Трабера из-под стражи в связи с резким ухудшением здоровья заключенного. «Фонтанка» пишет, что с 29 августа Трабер проводит «ряд встреч с властными и деловыми представителями Москвы и Петербурга».

Илью Трабера задержали в середине июня, а затем заключили под стражу. 75-летнего предпринимателя назвали заказчиком убийства депутата Выборгского городского совета и криминального авторитета Александра Петрова, которого застрелили в 2020 году в районе Выборга. Вместе с Трабером были арестованы его бизнес-партнер Владимир Даниленко, бывший профессиональный боксер Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов. Надирбегова и Саладинова следствие считает исполнителями убийства.

После ареста Трабер начал передавать доли, которыми владел в различных компаниях.

По данным The Insider, Трабер входил в близкое окружение Владимира Путина и даже бывал на его днях рождения. Подробнее о связях Путина и Трабера читайте в материалах: 

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