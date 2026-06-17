«Фонтанка»: В Петербурге задержан бизнесмен Илья Трабер из окружения Путина

В Санкт-Петербурге 17 июня задержан криминальный авторитет Илья Трабер, пишет «Фонтанка». По данным издания, в отношении него возбуждено уголовное дело, по связанным с ним адресам идут обыски.

Обновление. Вместе с Трабером задержали его бизнес-партнера Владимира Даниленко. По предварительным данным, они задержаны в рамках уголовного дела о заказном убийстве депутата выборгского городского совета Александра Петрова. Он был застрелен в Выборге в октябре 2020 года.

Трабер — ближайший соратник и деловой партнер лидера Тамбовской ОПГ Владимира Кумарина (Барсукова), который с 2007 года находится в заключении. Одно из преступлений, за которые был осужден Кумарин, — рейдерский захват Петербургского нефтяного терминала, через который в аэропорт Пулково поставлялось топливо для самолетов. Этот терминал впоследствии контролировали криминальные авторитеты — Трабер, Сергей Васильев и Геннадий Петров.

Владимир Путин, в то время вице-мэр Петербурга, в мае 1996 года подписал распоряжение о передаче топливно-заправочного комплекса Пулково в аренду компании ЗАО «Совэкс» (Sovex). Как следовало из расследования The Insider 2017 года, эту компанию контролировали те же люди, что и нефтяной терминал, — Трабер, Дмитрий Скигин и Сергей Васильев. По утверждению сооснователя «Совэкса» Максима Фрейдзона, Путин потребовал откат за такой «подарок» от мэрии и долго торговался с основным владельцем Скигиным: Путин хотел 15% от доходов, но в итоге получил 4%.

Фрейдзон рассказывал также, что именно Трабер был связующим звеном между Тамбовской ОПГ и мэрией Петербурга. Скигин окончательно передал терминал под контроль бандитов в 1997–1998 годах. Когда в 2003-м Скигин скончался, члены Тамбовской ОПГ в борьбе за его долю организовали покушение на Фрейдзона (тот был ранен, но выжил) и вытеснили его из бизнеса.

Западные компании, летавшие через Пулково, переводили оплату за топливо лихтенштейнскому офшору Horizon International Traiding, который владел «Совэксом» и компанией Sotrama в Монако. Когда в Монако началась проверка отмывания денег Тамбовской ОПГ, это привело к запрету на въезд Скигина (в материалах дела он значился как «человек Трабера из Тамбовской ОПГ»). По данным полиции Монако, Скигин привозил Трабера на Лазурный берег. Испания объявила Трабера в розыск по линии Интерпола по подозрению в участии в криминальном сообществе.

Трабер и Васильев оставались в окружении Путина и в дальнейшем: по данным источников The Insider, они были гостями на его днях рождения как минимум в 2004 и 2016 годах, причем сидели на почетных местах.

Из прослушки телефонных переговоров Геннадия Петрова, которые были обнародованы в испанском суде при рассмотрении дела об отмывании денег россиянами, связанными с Тамбовско-Малышевской ОПГ, выяснилось, что «тамбовским» в реализации их бизнес-проектов помогали не только российские чиновники и силовики, но и лично Владимир Путин. Подробнее об этом — в репортаже The Insider из суда.

Как говорилось еще в одном расследовании The Insider, один из ключевых активов Тамбовской ОПГ — «Петербургская топливная компания» — также может связывать Трабера и Путина, поскольку создавался при активном участии петербургской мэрии. Возглавлял эту компанию Владимир Смирнов, который в те же годы был первым директором кооператива «Озеро». Вице-президентом ПТК при Смирнове был глава Тамбовской ОПГ Владимир Кумарин (Барсуков). Сразу же после создания ПТК в 1995 Путин подписал распоряжение № 292-р «О создании городского резерва автомобильного топлива» о приобретении больших объемов топлива у ПТК за счет бюджета Петербурга.