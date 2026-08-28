Криминального авторитета Илью Трабера отпустили из СИЗО — СМИ

Бизнесмен из окружения Владимира Путина Илья Трабер вышел из СИЗО Лефортово, куда был отправлен в июне по обвинению в заказе на убийство. Об этом со ссылкой на источники пишут «Фонтанка» и «Агентство».

Постановление об освобождении Трабера из-под стражи вынес следователь. Он мотивировал его резким ухудшением здоровья бизнесмена — заключения врачей предоставили адвокаты.

Трабер вышел из СИЗО накануне вечером, 27 августа. Он отправился в Санкт-Петербург. Обвинения с него не сняты.

Илью Трабера задержали в середине июня этого года. Его арестовали по делу об убийстве депутата Выборгского городского совета и криминального авторитета Александра Петрова, которого застрелили в 2020 году в районе Выборга. Вместе с Трабером арестован и его бизнес-партнер Владимир Даниленко, бывший профессиональный боксер Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов. Надирбегова и Саладинова следствие считает исполнителями убийства.

Самого Трабера называют также бизнесменом из окружения Путина. По данным источников The Insider, Трабер даже бывал на его днях рождения. Подробнее об этой связи читайте в материалах: