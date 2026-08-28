Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.95

EUR

100.3

OIL

88.98

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

949

 

 

 

 

 

Новости

Криминального авторитета Илью Трабера отпустили из СИЗО — СМИ

The Insider
Иллюстрация к материалу

Бизнесмен из окружения Владимира Путина Илья Трабер вышел из СИЗО Лефортово, куда был отправлен в июне по обвинению в заказе на убийство. Об этом со ссылкой на источники пишут «Фонтанка» и «Агентство»

Постановление об освобождении Трабера из-под стражи вынес следователь. Он мотивировал его резким ухудшением здоровья бизнесмена — заключения врачей предоставили адвокаты. 

Трабер вышел из СИЗО накануне вечером, 27 августа. Он отправился в Санкт-Петербург. Обвинения с него не сняты.  

Илью Трабера задержали в середине июня этого года. Его арестовали по делу об убийстве депутата Выборгского городского совета и криминального авторитета Александра Петрова, которого застрелили в 2020 году в районе Выборга. Вместе с Трабером арестован и его бизнес-партнер Владимир Даниленко, бывший профессиональный боксер Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов. Надирбегова и Саладинова следствие считает исполнителями убийства.

Самого Трабера называют также бизнесменом из окружения Путина. По данным источников The Insider, Трабер даже бывал на его днях рождения. Подробнее об этой связи читайте в материалах: 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  3. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  4. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  5. Ловушка для «жука»: как европейский автопром может повторить ошибку АвтоВАЗа

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте