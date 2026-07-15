Петербургский авторитет Трабер, в прошлом близкий к Путину, после ареста передал доли в двух компаниях своим деловым партнерам

Петербургский бизнесмен и криминальный авторитет Илья Трабер после ареста в июне начал избавляться от долей в бизнесе. Как сообщает «Ротонда», в начале июля он вышел из числа владельцев уже второй компании — ООО «ПКИ СПб». Доля Трабера (15%) перешла одному из совладельцев фирмы, 40-летнему жителю Петербурга Артёму Бегуну.

«ПКИ СПб» — консалтинговая фирма, которая специализируется на оказании юридических услуг должникам и кредиторам. В 2025 году ее выручка превысила 3 млн рублей, а чистая прибыль составила около 250 тысяч.

Ранее, в июне, Трабер вышел из состава владельцев компании «Бюро цифровых проектов». В это же время вырос (с 25% до 50%) пакет другого учредителя — Рамиса Дебердеева; вероятно, доля арестованного партнера перешла к нему.

По данным СПАРК, которые изучил The Insider, в настоящее время Трабер остается совладельцем следующих компаний: ООО «Приморск Инвест» (30%), ООО «Приморский универсальный терминал» (31,66%), ООО «Приморский УПК» (31,66%), ООО «Экологический флот» (24%). Также ему принадлежат по 100% в ООО «РЭСТ» и ООО «Сатур». Доли в компаниях «Приморский УПК», «ПКИ СПб», «Приморский универсальный терминал» также принадлежат арестованному вместе с Трабером Владимиру Даниленко.

75-летнего Илью Трабера задержали 17 июня в Санкт-Петербурге, после чего перевезли в Москву и там отправили в СИЗО. Его обвиняют в том, что он заказал убийство депутата выборгского городского совета Александра Петрова, который был застрелен в Выборге в октябре 2020 года. Вместе с Трабером по делу об убийстве арестовали также его делового партнера Даниленко. Исполнителями убийства Петрова следствие считает Алисултана Надирбегова и Саита Саладинова. Они также арестованы.

В расследовании The Insider «4% Путина» говорилось, что Илья Трабер, связанный с Тамбовской ОПГ, был одним из тех, кто контролировал Петербургский нефтяной терминал, через который на экспорт уходили нефтепродукты с Киришского НПЗ. Деньги, которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывали на российских портах, отмывались через структуры в Монако и Лихтенштейне, а подставные лица этих структур сотрудничали с бизнесом друзей Владимира Путина, в том числе Геннадия Тимченко и Владимира Якунина. По данным источников The Insider, Трабер входил в близкое окружение Путина и даже бывал на его днях рождения.