Обвинение против бизнесмена Ильи Трабера строится на словах бывшего заключенного, вернувшегося из украинского плена — «Фонтанка»

Дело против петербургского криминального авторитета Ильи Трабера строится на показаниях бывшего заключенного Игоря Лыкова, который ушел на войну из СИЗО, попал в украинский плен, а затем вернулся в Россию по обмену, утверждает издание «Фонтанка» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Трабера арестовали в июне по делу об убийстве депутата Выборгского городского совета и криминального авторитета Александра Петрова. Его застрелили в 2020 году в районе Выборга. Вместе с Трабером под стражей оказались его многолетний партнер Владимир Даниленко, бывший профессиональный боксер Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов. Надирбегова и Саладинова следствие считает исполнителями убийства.

Лыков еще в украинском плену дал почти трехчасовое интервью блогеру Дмитрию Карпенко. В нем он рассказал о своей тюремной биографии, работе в окружении Трабера и знакомстве с Даниленко. Российское следствие позже приобщило к делу фрагмент этого интервью.

После возвращения в Россию в результате обмена пленными весной 2025 года Лыкова допросили уже как свидетеля. По его словам, Даниленко предлагал ему заняться устранением Петрова, но он отказался. Затем, как утверждает Лыков, Даниленко нашел других исполнителей. Лыков также заявил, что встречал двоих уроженцев Дагестана, отвозил их в ресторан и слышал разговоры о вознаграждении в 50 млн рублей.

В интервью из украинского плена Лыков говорил, что подписал контракт с Минобороны, чтобы оказаться на украинской стороне, признавался в ненависти к России и утверждал, что хотел остаться в Украине. При этом следствие, по данным «Фонтанки», сосредоточилось на той части его рассказа, которая касается Трабера, Даниленко, Петрова и предполагаемого заказа на убийство.

Издание пишет, что Лыков действительно мог быть связан с фигурантами дела: человек с таким именем сидел в одной колонии с Даниленко в 1980-х, а в 2020-х работал водителем у Трабера. По данным «Фонтанки», важная часть обвинения против Трабера строится именно на показаниях Лыкова.

В расследовании «4% Путина» The Insider писал, что Илья Трабер и Сергей Васильев, связанные с Тамбовской ОПГ, контролировали Петербургский нефтяной терминал, через который на экспорт уходили нефтепродукты с Киришского НПЗ. Деньги, которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывали на российских портах, отмывались через структуры в Монако и Лихтенштейне, а подставные лица этих структур сотрудничали с бизнесом друзей Путина, в том числе Геннадия Тимченко и Владимира Якунина.

Трабер был объявлен Испанией в международный розыск по подозрению в участии в криминальном сообществе. Реальные совладельцы Петербургского нефтяного терминала Трабер и Васильев бывали на днях рождения Путина и сидели там на почетных местах.