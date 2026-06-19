Пресс-служба московских судов спустя сутки вернула сообщение об аресте Ильи Трабера

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы вернула в свой Telegram-канал пост об аресте криминального авторитета Ильи Трабера. О нем сообщили еще вечером 17 июня, но на следующий день удалили из Telegram-канала пресс-службы.
Возвращенный пост практически идентичен удаленному. В нем говорится об аресте не только Трабера, но и Алисултана Надирбегова. Их арестовали по делу об убийстве депутата выборгского городского совета, криминального авторитета Александра Петрова. Надирбегов, предположительно, был исполнителем этого убийства, писало издание РБК.
75-летний Илья Трабер был задержан 17 июня в Санкт-Петербурге, после чего его перевезли в Москву и доставили в Басманный суд. Убийство Петрова, в котором обвиняют фигурантов, произошло в 2020 году. Снайпер застрелил его у собственного дома в поселке под Выборгом.
Ранее СМИ также сообщали, что с обыском пришли к одному из лидеров тамбовско-малышевской ОПГ Геннадию Петрову, который тесно связан с Трабером. Подробности этих обысков до сих пор неясны. The Insider не удалось обнаружить на сайтах московских или петербургских судов карточек дел, связанных с Геннадием Петровым.
Трабер — ближайший соратник и деловой партнер лидера тамбовской ОПГ Владимира Кумарина (Барсукова). Он также долгое время входил в ближайшее окружение Владимира Путина. О связях между Трабером и Путиным рассказывалось в расследованиях The Insider: