Пресс-служба московских судов спустя сутки вернула сообщение об аресте Ильи Трабера

75-летний Илья Трабер был задержан 17 июня в Санкт-Петербурге, после чего его перевезли в Москву и доставили в Басманный суд. Убийство Петрова, в котором обвиняют фигурантов, произошло в 2020 году. Снайпер застрелил его у собственного дома в поселке под Выборгом.

Ранее СМИ также сообщали, что с обыском пришли к одному из лидеров тамбовско-малышевской ОПГ Геннадию Петрову, который тесно связан с Трабером. Подробности этих обысков до сих пор неясны. The Insider не удалось обнаружить на сайтах московских или петербургских судов карточек дел, связанных с Геннадием Петровым.

Трабер — ближайший соратник и деловой партнер лидера тамбовской ОПГ Владимира Кумарина (Барсукова). Он также долгое время входил в ближайшее окружение Владимира Путина. О связях между Трабером и Путиным рассказывалось в расследованиях The Insider: