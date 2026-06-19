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Новости

Пресс-служба московских судов спустя сутки вернула сообщение об аресте Ильи Трабера

The Insider
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы вернула в свой Telegram-канал пост об аресте криминального авторитета Ильи Трабера. О нем сообщили еще вечером 17 июня, но на следующий день удалили из Telegram-канала пресс-службы. 

Возвращенный пост практически идентичен удаленному. В нем говорится об аресте не только Трабера, но и Алисултана Надирбегова. Их арестовали по делу об убийстве депутата выборгского городского совета, криминального авторитета Александра Петрова. Надирбегов, предположительно, был исполнителем этого убийства, писало издание РБК.

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75-летний Илья Трабер был задержан 17 июня в Санкт-Петербурге, после чего его перевезли в Москву и доставили в Басманный суд. Убийство Петрова, в котором обвиняют фигурантов, произошло в 2020 году. Снайпер застрелил его у собственного дома в поселке под Выборгом.

Ранее СМИ также сообщали, что с обыском пришли к одному из лидеров тамбовско-малышевской ОПГ Геннадию Петрову, который тесно связан с Трабером. Подробности этих обысков до сих пор неясны. The Insider не удалось обнаружить на сайтах московских или петербургских судов карточек дел, связанных с Геннадием Петровым. 

Трабер — ближайший соратник и деловой партнер лидера тамбовской ОПГ Владимира Кумарина (Барсукова). Он также долгое время входил в ближайшее окружение Владимира Путина. О связях между Трабером и Путиным рассказывалось в расследованиях The Insider:

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