В Петербурге проходят обыски еще у одного криминального авторитета из окружения Путина — СМИ

Силовики в Санкт-Петербурге пришли с обысками к Геннадию Петрову, лидеру тамбовско-малышевской ОПГ. Об этом пишут Telegram-каналы «ВЧК-ОГПУ» и «Важные истории» со ссылкой на источники. Ранее в этот же день в Петербурге задержали Илью Трабера, тоже влиятельного криминального авторитета и бизнесмена.

Детали обыска у Петрова еще неизвестны.

Геннадий Петров известен как один из лидеров тамбовско-малышевской ОПГ. В 1990-х он был уехал в Испанию, где его прослушивали местные правоохранители. В 2008-м его задержали на Майорке, но позже он вышел под залог и уехал обратно в Россию.

Как писал The Insider, из материалов прослушки тогда стало известно, что Петров вел общие дела с генерал-майором ФСБ Сергеем Королëвым, ныне занимающим должность первого заместителя директора службы. Он также находился в дружеских и партнерских отношениях с прокурором Петербурга Сергеем Литвиненко.

Из прослушек следовало, что Геннадий Петров был одним из фактических руководителей «Объединенной авиастроительной корпорации».

В ходе судебного процесса в Испании Петрова также называли бывшим сотрудником КГБ. Там он и познакомился со своим «близким другом» Владимиром Путиным. «Новая газета» со ссылкой на источники писала, что Петров мог быть «негласным осведомителем» службы.

Второе задержание за день

Ранее днем 17 июня в Санкт-Петербурге задержали Илью Трабера и его бизнес-партнера Владимира Даниленко.

Трабер — ближайший соратник и деловой партнер лидера тамбовской ОПГ Владимира Кумарина (Барсукова), который с 2007 года находится в заключении. Одно из преступлений, за которые был осужден Кумарин, — рейдерский захват Петербургского нефтяного терминала, через который в аэропорт Пулково поставлялось топливо для самолетов. Этот терминал впоследствии контролировали криминальные авторитеты — Трабер, Сергей Васильев и Геннадий Петров.

Владимир Путин, в то время вице-мэр Петербурга, в мае 1996 года подписал распоряжение о передаче топливно-заправочного комплекса Пулково в аренду компании ЗАО «Совэкс» (Sovex). Как следовало из расследования The Insider 2017 года, эту компанию контролировали те же люди, что и нефтяной терминал, — Трабер, Дмитрий Скигин и Сергей Васильев. По утверждению сооснователя «Совэкса» Максима Фрейдзона, Путин потребовал откат за такой «подарок» от мэрии и долго торговался с основным владельцем Скигиным: Путин хотел 15% от доходов, но в итоге получил 4%.

Фрейдзон рассказывал также, что именно Трабер был связующим звеном между тамбовской ОПГ и мэрией Петербурга. Илья Трабер, по данным источников The Insider, является близким другом гендиректора корпорации «Ростеха» Сергея Чемезова.

По предварительным данным, Трабер и Даниленко задержаны в рамках уголовного дела о заказном убийстве депутата выборгского городского совета Александра Петрова. Он был застрелен в Выборге в октябре 2020 года.